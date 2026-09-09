/రేపే చలో హైదరాబాద్ .. ప్రధాన డిమాండ్లతో ప్రభుత్వ ఉద్యోగ, ఉపాధ్యాయుల మహాధర్నా..!!

TGEJAC: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, ఉపాధ్యాయులు, పెన్షనర్ల సమస్యల పరిష్కారం కోసం TGEJAC ప్రోగ్రెసివ్ రికగ్నైజ్డ్ టీచర్స్ యూనియన్, తెలంగాణ స్టేట్ (PRTUTS) ల ఉమ్మడి ఆధ్వర్యంలో రేపు (సెప్టెంబర్ 10, 2026) నిర్వహించనున్న 'చలో హైదరాబాద్ - ఉద్యోగుల హక్కుల సాధన సభ' తీవ్ర ఉత్కంఠను రేపుతోంది. ఏళ్లకు ఏళ్లుగా పెండింగ్లో ఉన్న తమ న్యాయబద్ధమైన హక్కులు, ఆర్థిక ప్రయోజనాల సాధనే లక్ష్యంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టారు.
ఈ మహాసభను విజయవంతం చేయాలని ఉద్యోగ, ఉపాధ్యాయ సంఘం నేతలు ఉద్యోగ సమాజానికి పిలుపునిచ్చారు. హక్కుల కోసం పోరాటం మన బాధ్యత, సంఘటిత శక్తియే సమరానికి బలం అనే నినాదాలతో ఉద్యోగులు, ఉపాధ్యాయులు ఐక్యంగా పోరాడాలని ఆయన సూచించారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత కూడా ఉద్యోగ, ఉపాధ్యాయ వర్గాల ప్రధాన సమస్యలు నెరవేరలేదని నాయకులు ఆరోపిస్తున్నారు.
ఉద్యోగ, ఉపాధ్యాయుల ప్రధాన డిమాండ్లు ఇవే:
రెండో పీఆర్సీ (PRC) అమలు: రెండో వేతన సవరణ కమిషన్ నివేదికను వెంటనే సాధించి, పిట్మెంట్తో కూడిన పీఆర్సీని తక్షణమే అమలు చేయాలి.
పెండింగ్ డీఏల (DA) విడుదల: దీర్ఘకాలంగా బకాయిపడ్డ 6 విడతల కరువు భత్యాన్ని (డీఏ) వెంటనే విడుదలతో పాటు, ఎస్టీవో బకాయిలు, జీపీఎఫ్ (GPF), టీజీఎల్ఐ (TGLI) నిధులను చెల్లించాలి.
సీపీఎస్ రద్దు - ఓపీఎస్ పునరుద్ధరణ: కాంట్రిబ్యూటరీ పెన్షన్ స్కీమ్ (CPS)ను పూర్తిగా రద్దు చేసి, ఉపాధ్యాయులు, ఉద్యోగుల భవిష్యత్తుకు భద్రతనిచ్చే పాత పింఛను విధానాన్ని (OPS) పునరుద్ధరించాలి. డిఎస్సి-2003 (DSC 2003) బ్యాచ్ ఉపాధ్యాయులకు కూడా పాత పెన్షన్ అమలు చేయాలి.
ఇహెచ్ఎస్ (EHS) నగదు రహిత వైద్యం: ఎంప్లాయీస్ హెల్త్ స్కీమ్ను బలోపేతం చేసి, అన్ని కార్పొరేట్ ఆసుపత్రుల్లో హెల్త్ కార్డ్లు చెల్లేలా నగదు రహిత వైద్య సేవలను పునరుద్ధరించాలి.
లక్ష మంది ఉద్యోగులు, ఉపాధ్యాయులు, పెన్షనర్లు తమ కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి సామూహిక సెలవులు పెట్టి ఉప్పెనలా హైదరాబాద్ తరలిరావాలని టీజీఈజేఏసీ, పిఆర్టియు-టిఎస్ ప్రతినిధులు కోరారు. జీతం, పింఛను, ఆరోగ్య భద్రత ఉద్యోగుల రాజ్యాంగ హక్కులని, తమ డిమాండ్లు నెరవేరే వరకు ఈ నిరసన సమరం ఆగదని సంఘాల నాయకులు తెగేసి చెప్పారు.
ఇప్పటికే లాల్ బహుదూర్ స్టేడియం వేదికగా ఉద్యోగ సంఘాలు ఓ పి ఎస్ పెన్షన్ పునరుద్ధరించాలని పెద్ద ఎత్తున నిరసన ప్రదర్శనలు చేశాయి. భారీ బహిరంగ సభ కూడా నిర్వహించి ప్రభుత్వానికి అల్టిమేట్ జారీ చేశాయి. ప్రభుత్వం కనుక తమ డిమాండ్లను ఒప్పుకోకపోతే పెన్ డౌన్ నిరసన కార్యక్రమాన్ని కూడా అమలు చేస్తామని ఇప్పటికే ఉద్యోగులు హెచ్చరించడం గమనించవచ్చు. మరోవైపు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పిఆర్సి విషయంలో వరుసగా పొడిగింపులు చేస్తూ వస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలోనే ఉద్యోగ సంఘాలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. మరోవైపు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పిఆర్సి అమలు చేస్తామని హామీ ఇస్తున్నప్పటికీ, దీనిపైన స్పష్టత లేకపోవడంతో ఉద్యోగులు ఉపాధ్యాయుల్లో ఆందోళన నెలకొని ఉంది.
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