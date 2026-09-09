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రేపే చలో హైదరాబాద్ .. ప్రధాన డిమాండ్లతో ప్రభుత్వ ఉద్యోగ, ఉపాధ్యాయుల మహాధర్నా..!!

TGEJAC: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, ఉపాధ్యాయులు, పెన్షనర్ల సమస్యల పరిష్కారం కోసం TGEJAC  ప్రోగ్రెసివ్ రికగ్నైజ్డ్ టీచర్స్ యూనియన్, తెలంగాణ స్టేట్ (PRTUTS) ల ఉమ్మడి ఆధ్వర్యంలో రేపు (సెప్టెంబర్ 10, 2026) నిర్వహించనున్న 'చలో హైదరాబాద్ - ఉద్యోగుల హక్కుల సాధన సభ' తీవ్ర ఉత్కంఠను రేపుతోంది. ఏళ్లకు ఏళ్లుగా పెండింగ్‌లో ఉన్న తమ న్యాయబద్ధమైన హక్కులు, ఆర్థిక ప్రయోజనాల సాధనే లక్ష్యంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టారు.

Written ByBhoomi
Published: Sep 09, 2026, 12:08 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 12:08 PM IST
రేపే చలో హైదరాబాద్ .. ప్రధాన డిమాండ్లతో ప్రభుత్వ ఉద్యోగ, ఉపాధ్యాయుల మహాధర్నా..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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రేపే చలో హైదరాబాద్ .. ప్రధాన డిమాండ్లతో ప్రభుత్వ ఉద్యోగ, ఉపాధ్యాయుల మహాధర్నా..!!
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