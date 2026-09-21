/TGEJACతో నేటి సీఎస్ సమావేశం వాయిదా.. రేపు సాయంత్రం 6 గంటలకు సమావేశం..!!

TGEJAC CS Meeting Postponed: తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, ఉపాధ్యాయుల జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ ప్రతినిధులతో నేడు సాయంత్రం 7:30 గంటలకు జరగాల్సిన కీలక సమావేశం వాయిదా పడింది. ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి నేతృత్వంలో జరగాల్సిన ఈ భేటీని రేపు సాయంత్రం 6:00 గంటలకు నిర్వహించనున్నట్లు ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి కార్యాలయం అధికారికంగా వెల్లడించింది.
ఉద్యోగ సంఘాల ప్రతినిధులతో చర్చలు జరపడానికి ముందు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి.. డిప్యూటీ సీఎం మల్లు భట్టి విక్రమార్కతో క్షుణ్ణంగా చర్చించి తుది నిర్ణయం తీసుకోవాలని సీఎస్ కార్యాలయం భావించింది. అయితే, ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క ప్రస్తుతం తిరుపతి పర్యటనలో ఉన్నందున, వారి సమక్షంలో లేదా వారితో సంప్రదింపుల అనంతరమే భేటీ నిర్వహించడం సముచితమని భావించి ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. రెండవ పీఆర్సీ అమలు, 51శాతం ఫిట్మెంట్ ప్రకటన, పెండింగ్లో ఉన్న 5 డీఏల విడుదల, హెల్త్ కార్డ్స్ వంటి కీలక డిమాండ్లపై ఈ సమావేశంలో నిర్ణయం వెలువడుతుందని ఉద్యోగ, ఉపాధ్యాయ వర్గాలు ఎంతో ఆశగా ఎదురుచూస్తున్నాయి.
సమావేశం ఒక రోజు వాయిదా పడటంతో, ఉద్యోగ సంఘాల నేతలు రేపటి భేటీపై దృష్టి సారించారు. ఉప ముఖ్యమంత్రి అందుబాటులోకి వచ్చిన వెంటనే సీఎం, డెప్యూటీ సీఎంల సలహాల మేరకు సీఎస్ ఉన్నతాధికారుల బృందం TGEJAC నేతలతో చర్చించి ఉద్యోగుల సమస్యలపై స్పష్టమైన రోడ్మ్యాప్ను ప్రకటించే అవకాశం ఉందని ప్రభుత్వ వర్గాలు తెలిపాయి.