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TGEJACతో నేటి సీఎస్ సమావేశం వాయిదా.. రేపు సాయంత్రం 6 గంటలకు సమావేశం..!!

TGEJAC CS Meeting Postponed: తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, ఉపాధ్యాయుల జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ ప్రతినిధులతో నేడు సాయంత్రం 7:30 గంటలకు జరగాల్సిన కీలక సమావేశం వాయిదా పడింది. ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి నేతృత్వంలో జరగాల్సిన ఈ భేటీని రేపు  సాయంత్రం 6:00 గంటలకు నిర్వహించనున్నట్లు ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి కార్యాలయం అధికారికంగా వెల్లడించింది.

Written ByBhoomi
Published: Sep 21, 2026, 07:33 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 07:35 PM IST
TGEJACతో నేటి సీఎస్ సమావేశం వాయిదా.. రేపు సాయంత్రం 6 గంటలకు సమావేశం..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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TGEJACతో నేటి సీఎస్ సమావేశం వాయిదా.. రేపు సాయంత్రం 6 గంటలకు సమావేశం..!!
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