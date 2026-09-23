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ప్రభుత్వానికి TGEJAC అల్టిమేటమ్?.. చర్చలు విఫలం, రేపు అత్యవసర ఉద్యోగ సమావేశం!

TGEJAC CS Talks Failed: తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ఉద్యోగ, ఉపాధ్యాయ, గెజిటెడ్, పెన్షనర్, కార్మికల వర్గాల దీర్ఘకాలిక సమస్యల పరిష్కారం కోసం తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల జేఏసీ ప్రతిపాదించిన 4 ప్రధాన డిమాండ్లపై సర్కార్ స్పష్టమైన నిర్ణయం తీసుకోలేకపోయింది.

Written ByBhoomi
Published: Sep 23, 2026, 08:21 PM IST|Updated: Sep 23, 2026, 08:21 PM IST
ప్రభుత్వానికి TGEJAC అల్టిమేటమ్?.. చర్చలు విఫలం, రేపు అత్యవసర ఉద్యోగ సమావేశం!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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ప్రభుత్వానికి TGEJAC అల్టిమేటమ్?.. చర్చలు విఫలం, రేపు అత్యవసర ఉద్యోగ సమావేశం!
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