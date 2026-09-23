/ప్రభుత్వానికి TGEJAC అల్టిమేటమ్?.. చర్చలు విఫలం, రేపు అత్యవసర ఉద్యోగ సమావేశం!

TGEJAC CS Talks Failed: తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ఉద్యోగ, ఉపాధ్యాయ, గెజిటెడ్, పెన్షనర్, కార్మికల వర్గాల దీర్ఘకాలిక సమస్యల పరిష్కారం కోసం తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల జేఏసీ ప్రతిపాదించిన 4 ప్రధాన డిమాండ్లపై సర్కార్ స్పష్టమైన నిర్ణయం తీసుకోలేకపోయింది. సచివాలయంలో ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి సంజయ్ జాజూ అధ్యక్షతన బుధవారం జరిగిన కీలక చర్చలు ఎలాంటి ఫలితం లేకుండానే ముగిసినట్లు టీజీజేఏసీ చైర్మన్ మారం జగదీశ్వర్, సెక్రటరీ జనరల్ ఏలూరి శ్రీనివాస్ రావు వెల్లడించారు. భేటీ జరిగిన తీరుపై జేఏసీ నేతలు తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు.
హామీలు నెరవేరకపోవడంతో నిరాశ:
గత మే 2న సీఎం, డిప్యూటీ సీఎం ఇచ్చిన హామీలను వెంటనే అమలు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ TGEJAC సెప్టెంబర్ 10న చలో హైదరాబాద్ కార్యక్రమానికి పిలుపునిచ్చిన విషయం తెలిసిందే. అయితే సీఎస్ హామీ ఇవ్వడంతో ఆ కార్యక్రమాన్ని వాయిదా వేశారు. ఆ తర్వాత గత రెండు రోజులుగా వాయిదా పడుతూ వచ్చిన జాయింట్ కమిటీ సమావేశం చివరికి బుధవారం సచివాలయంలో జరిగింది. అయితే, TGEJAC లేవనెత్తిన ఏ ఒక్క డిమాండ్పైనా కాలపరిమితితో కూడిన స్పష్టతనివ్వడంలో ప్రభుత్వం విఫలమైంది.
4 ప్రధాన డిమాండ్లపై సీఎస్ వెల్లడించిన అంశాలు..అసంతృప్తి:
కరువు భత్యం:
దసరా పండుగకు ఒక డీఏ, ఉగాది పండుగకు మరో డీఏ ఇస్తామని చెబుతూనే.. దీనిని కేవలం కేబినెట్ ఆమోదం కోసం ప్రతిపాదిస్తామని మాత్రమే సీఎస్ వెల్లడించారు. దీనిపై కచ్చితమైన మంజూరు ఉత్తర్వుల గ్యారెంటీ ఇవ్వలేదు.
పెండింగ్ బిల్లుల చెల్లింపు:
గతంలో మాదిరిగా నెలకు రూ. 2,000 కోట్ల విలువైన పెండింగ్ మెడికల్, జీపీఎఫ్, గ్రాట్యుటీ బిల్లులు చెల్లించాలని TGEJAC కోరగా, ప్రస్తుతం ఇస్తున్న తరహాలోనే నెలకు సుమారు రూ. 1,000 కోట్ల మేర మాత్రమే చెల్లింపులు చేయగలమని ప్రభుత్వం పరిమితి విధించింది.
రెండో పీఆర్సీ:
పీఆర్సీ నివేదికను ఈ రోజు వరకు తెప్పించకుండా, మరొకటి లేదా రెండు నెలల్లో వచ్చే అవకాశం ఉందని, ఆ తర్వాత రాజకీయ నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి ఉంటుందని ప్రభుత్వం కాలయాపన ధోరణి ప్రదర్శించింది.
సీపీఎస్ రద్దు - పాత పెన్షన్:
సీపీఎస్ రద్దుపై కమిటీని ఏర్పాటు చేస్తామని చెప్పినప్పటికీ, సదరు కమిటీ ఏర్పాటుకుగానీ, నివేదిక సమర్పణకుగానీ ఎలాంటి కాలపరిమితిని జీవోలో నిగూఢపరచలేదు. పైగా 01-09-2004 నాటికి నియామక ప్రక్రియలో ఉండి బాధ్యతలు స్వీకరించిన ఉద్యోగుల విషయంలో ఎలాంటి స్పష్టత ఇవ్వలేదు.
రేపు అత్యవసర రాష్ట్ర విస్తృత స్థాయి సమావేశం:
ప్రభుత్వం నుంచి తగిన కాలపరిమితితో కూడిన స్పష్టమైన హామీలు రాకపోవడంతో ప్రభుత్వంతో జరిగిన చర్చలు పూర్తిగా విఫలమైనట్లే భావిస్తున్నామని మారం జగదీశ్వర్, ఏలూరి శ్రీనివాస్ రావు ప్రకటించారు. ప్రభుత్వ వైఖరిపై తీవ్ర నిరసన వ్యక్తం చేస్తూ, తదుపరి పోరాట కార్యాచరణను ఖరారు చేయడానికి రేపు TGEJAC ఆధ్వర్యంలో అన్ని అనుబంధ సంఘాల అధ్యక్షులు, ప్రధాన కార్యదర్శులతో అత్యవసర రాష్ట్ర స్థాయి విస్తృత సమావేశం నిర్వహించనున్నారు. ఉద్యోగ, ఉపాధ్యాయ, పెన్షనర్ల న్యాయమైన డిమాండ్లు నెరవేరే వరకు ప్రజాస్వామ్య పద్ధతిలో పోరాటాన్ని ఉధృతం చేస్తామని నాయకులు స్పష్టం చేశారు.
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