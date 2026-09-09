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చర్చలు సఫలం.. రేపటి సభ వాయిదా?.. ఈ నెల 18 లోపు సీఎస్‌కు PRC రిపోర్ట్!

TGEJAC-Government: తెలంగాణ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్ల సమస్యలపై ప్రభుత్వం..  తెలంగాణ ఉద్యోగ ఉపాధ్యాయ జేఏసీ మధ్య  సచివాలయంలో  జరిగిన చర్చలు సానుకూలంగా ముగిసినట్లు తెలుస్తోంది. హెల్త్ కార్డ్‌ల అమలు, పీఆర్సీ..  పెండింగ్ డీఏలు .. ఉద్యోగుల బకాయిలు తదితర కీలక అంశాలపై సంఘం ప్రతినిధులు ప్రభుత్వ దృష్టికి తీసుకెళ్లారు..  సమస్యల పరిష్కారానికి ప్రభుత్వం సానుకూలంగా స్పందించినట్లు సమాచారం.

Written ByBhoomi
Published: Sep 09, 2026, 02:12 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 02:27 PM IST
చర్చలు సఫలం.. రేపటి సభ వాయిదా?.. ఈ నెల 18 లోపు సీఎస్‌కు PRC రిపోర్ట్!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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