TGEJAC-Government: తెలంగాణ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్ల సమస్యలపై ప్రభుత్వం.. తెలంగాణ ఉద్యోగ ఉపాధ్యాయ జేఏసీ మధ్య సచివాలయంలో జరిగిన చర్చలు సానుకూలంగా ముగిసినట్లు తెలుస్తోంది. హెల్త్ కార్డ్ల అమలు, పీఆర్సీ.. పెండింగ్ డీఏలు .. ఉద్యోగుల బకాయిలు తదితర కీలక అంశాలపై సంఘం ప్రతినిధులు ప్రభుత్వ దృష్టికి తీసుకెళ్లారు.. సమస్యల పరిష్కారానికి ప్రభుత్వం సానుకూలంగా స్పందించినట్లు సమాచారం. సాధ్యమైన అంశాలపై త్వరగా.. చర్యలు తీసుకుంటామని హామీ ఇచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. మరికాసేపట్లో మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు టీఎన్జీఓఎస్ భవన్ లో మీడియా సమావేశంలో వివరాలు వెల్లడించనున్నారు.
2వ వేతన సవరణ కమిషన్ రిపోర్టును వీలైనంత త్వరగా పూర్తి చేసి ప్రభుత్వానికి సమర్పించాలని కోరుతూ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి, 2వ పీఆర్సీ చైర్మన్ ఎన్. శివశంకర్ కు లేఖ రాశారు. గతంలో నియమించిన 2 వ వేతన సవరణ కమిషన్ గడువు ముగుస్తున్న నేపథ్యంలో ఉద్యోగ సంఘాల నుంచి పీఆర్సీ అమలుపై ఒత్తిడి వ్యక్తం అవుతోంది. బకాయి ఉన్న డీఏలు విడుదల, పీఆర్సీ రిపోర్టు ఆధారంగా ఫిట్ మెంట్ ప్రకటన వంటి అంశాలపై ఉద్యోగులు ఆందోళన బాట పట్టారు. దీంతో అప్రమత్తమైన ప్రభుత్వం కమిషన్ వీలైనంత వేగంగా రిపోర్టును అందజేస్తే.. దాని ఆధారంగానే ఉద్యోగుల వేతన సవరణపై తుది నిర్ణయం తీసుకునేందుకు ప్రభుత్వం సిద్ధం అవుతోంది.
ముఖ్యమైన ముఖ్యాంశాలు:
పీఆర్సీ నివేదిక: ఈ నెల 18వ తేదీ లోపు పీఆర్సీ (PRC) నివేదికను ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శికి (CS) అందజేయనున్నట్లు సమాచారం.
డీఏలపై స్పష్టత: ఈ నెల 18వ తేదీన జరగనున్న సమావేశంలో కరవు భత్యం (DA) విడుదలపై స్పష్టత రానుంది.
సీపీఎస్ (CPS) పై అధ్యయన కమిటీ: కాంట్రిబ్యూటరీ పెన్షన్ స్కీమ్ (CPS) రద్దు లేదా మెరుగుదలపై ప్రభుత్వం తరఫున ప్రత్యేకంగా ఒక అధ్యయన కమిటీని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది.
TGEJAC ప్రెస్ మీట్: చర్చల వివరాలను అధికారికంగా వెల్లడించేందుకు నేడు మధ్యాహ్నం 3.00 గంటలకు టీఎన్జీవోస్ (TNGOS) భవన్లో TGEJAC నేతలు మీడియా సమావేశం నిర్వహించి పూర్తి వివరాలు తెలపనున్నారు.
ప్రభుత్వం సానుకూలంగా స్పందించడంతో ఉద్యోగ వర్గాల్లో హర్షం వ్యక్తమవుతోంది. 18వ తేదీన జరిగే సమావేశం తర్వాత మరిన్ని కీలక నిర్ణయాలు వెలువడే అవకాశం ఉంది.
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