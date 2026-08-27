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రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి TGEJAC హెచ్చరిక.. ఉద్యోగులతో పెట్టుకుంటే ఏ ప్రభుత్వమూ నిలవదంటూ వార్నింగ్..!!

Telangana Employees Protest: పెండింగ్ డిమాండ్లను వెంటనే పరిష్కారించాలని  కోరుతూ.. తెలంగాణ ఎంప్లాయీస్ జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ ఇచ్చిన పిలుపుతో 33 జిల్లాల కలెక్టరేట్లు దద్దరిల్లాయి. జిల్లాల్లో కలెక్టరేట్ల ముందు వేలాది మంది ఉద్యోగ, ఉపాధ్యాయ, పెన్షనర్లు మహాధర్నా చేపట్టారు. తమకు రావాల్సిన న్యాయమైన డిమాండ్లను తక్షణమే ప్రభుత్వం పరిష్కరించాలంటూ డిమాండ్ చేశారు. ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం స్పందించకపోతే.. ఉద్యమం మరింత తీవ్రం చేస్తామని హెచ్చరించారు. అంతేకాదు ఉద్యోగులతో పెట్టుకుంటే ఏ ప్రభుత్వమూ నిలవదంటూ వార్నింగ్ ఇచ్చారు.

Written ByBhoomi
Published: Aug 27, 2026, 03:13 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 03:13 PM IST
రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి TGEJAC హెచ్చరిక.. ఉద్యోగులతో పెట్టుకుంటే ఏ ప్రభుత్వమూ నిలవదంటూ వార్నింగ్..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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