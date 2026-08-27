/రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి TGEJAC హెచ్చరిక.. ఉద్యోగులతో పెట్టుకుంటే ఏ ప్రభుత్వమూ నిలవదంటూ వార్నింగ్..!!

Telangana Employees Protest: పెండింగ్ డిమాండ్లను వెంటనే పరిష్కారించాలని కోరుతూ.. తెలంగాణ ఎంప్లాయీస్ జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ ఇచ్చిన పిలుపుతో 33 జిల్లాల కలెక్టరేట్లు దద్దరిల్లాయి. జిల్లాల్లో కలెక్టరేట్ల ముందు వేలాది మంది ఉద్యోగ, ఉపాధ్యాయ, పెన్షనర్లు మహాధర్నా చేపట్టారు. తమకు రావాల్సిన న్యాయమైన డిమాండ్లను తక్షణమే ప్రభుత్వం పరిష్కరించాలంటూ డిమాండ్ చేశారు. ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం స్పందించకపోతే.. ఉద్యమం మరింత తీవ్రం చేస్తామని హెచ్చరించారు. అంతేకాదు ఉద్యోగులతో పెట్టుకుంటే ఏ ప్రభుత్వమూ నిలవదంటూ వార్నింగ్ ఇచ్చారు.
తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉద్యోగుల జేఏసీ మహాధర్నా చేపట్టింది. హైదరాబాద్ ఇందిరా పార్క్ వద్ద జేఏసీ తమ డిమాండ్లను నెరవేర్చాలంటూ ప్రభుత్వం ఒత్తిడి తీసుకువస్తూ మహాధర్నా కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. తెలంగాణలో ఉద్యోగులు, ఉపాధ్యాయులు, పెన్షనర్ల పెండింగ్ డిమాండ్లను వెంటనే పరిష్కరించాలని కోరుతూ తెలంగాణ ఎంప్లాయీస్ జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ (TGEJAC) ఇచ్చిన పిలుపు మేరకు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 33 జిల్లాల్లో నిర్వహించిన మహా ధర్నాలు తీవ్ర నిరసనల మధ్యముగిశాయి. పీఆర్సి (PRC) వెంటనే ప్రకటించాలని, కరువు భత్యం (DA) బకాయిలను మంజూరు చేయాలని, నూతన ఆరోగ్య భీమా పథకాన్ని సమర్థవంతంగా అమలు చేయడంతో పాటు పెండింగ్లో ఉన్న ఇతర సమస్యలను పరిష్కరించాలని TGEJAC డిమాండ్ చేసింది. ఈ మేరకు గురువారం రాష్ట్రంలోని 33 జిల్లాల కలెక్టరేట్ల వద్ద ఉద్యోగులు, ఉపాధ్యాయులు, పెన్షనర్లు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొని ధర్నా కార్యక్రమాలను విజయవంతం చేశారు.
ఇందిరాపార్ వద్ద హోరెత్తిన మహా ధర్నా:
హైదరాబాద్ జిల్లా, హైదరాబాద్ సిటీ, రంగారెడ్డి జిల్లాల TGEJAC సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో ఇందిరాపార్ వద్ద చేపట్టిన మహా ధర్నాలో TGEJAC రాష్ట్ర చైర్మన్ శ్రీ మారం జగదీశ్వర్, రాష్ట్ర సెక్రటరీ జనరల్ శ్రీ ఏలూరి శ్రీనివాసరావు పాల్గొని ప్రసంగించారు. ఈ సందర్భంగా చైర్మన్ మారం జగదీశ్వర్ మాట్లాడుతూ, ప్రజాప్రభుత్వంగా చెప్పుకుంటున్న ప్రస్తుత రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉద్యోగుల సమస్యలను పట్టించుకోకుండా తాత్సార్యం చేస్తోందని.. దీనివల్ల ఉద్యోగ వర్గాల్లో తీవ్ర అశాంతి నెలకొందని విమర్శించారు. ముఖ్యమంత్రిపై ఉన్న గౌరవంతో ఇన్నాళ్లూ ఓపిక పట్టామని, వారి సూచన మేరకు డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క నేతృత్వంలోని క్యాబినెట్ సబ్ కమిటీని, ఐఏఎస్ అధికారి నవీన్ మిట్టల్ కమిటీని, మంత్రులను ఎన్నోసార్లు కలిసినా ఫలితం లేకుండా పోయిందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
ఉద్యోగులతో పెట్టుకున్న ఏ ప్రభుత్వమూ మనుగడ సాధించలేదు. ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం కళ్లు తెరిచి పెండింగ్ డిమాండ్లను నెరవేర్చకపోతే భవిష్యత్తులో తీవ్ర వ్యతిరేకతను మూటగట్టుకోవాల్సి వస్తుంది అని జగదీశ్వర్ స్పష్టం చేశారు. అంతేకాదు.. TGEJAC సెక్రెటరీ జనరల్ ఏలూరి శ్రీనివాసరావు మాట్లాడుతూ, పిఆర్సి అమలు, డిఏ బకాయిలపై ఎన్నిసార్లు విన్నవించినా ప్రభుత్వంలో చలనం లేదని మండిపడ్డారు. నేటి రాష్ట్రవ్యాప్త ధర్నా ప్రభుత్వానికి ఒక గట్టి హెచ్చరిక అని, ఇప్పటికైనా తమ డిమాండ్లను ఒప్పుకోకపోతే భవిష్యత్తులో పోరాటాన్ని మరింత ఉధృతం చేస్తామని తెలిపారు. ఇది చివరికి ప్రభుత్వానికి తీవ్ర రాజకీయ ఇబ్బందులను కలిగిస్తుందని ఆయన పేర్కోన్నారు.
ఈ నిరసన కార్యక్రమంలో పలు ఉద్యోగ, ఉపాధ్యాయ, పెన్షనర్ సంఘాల ముఖ్య నాయకులు చావ రవి (UTF), రవీందర్ రెడ్డి (TRESA), సదానంద్ గౌడ్ (STU), ముజీబ్ హుస్సేన్ (GS, TNGO), బి. శ్యామ్ (GS, TGO), మధుసూదన్ రెడ్డి (TG LA), దాస్య నాయక్ (క్లాస్-4), M. సత్యనారాయణ గౌడ్, సోమన్న, కృష్ణమూర్తి (పెన్షనర్లు), కస్తూరీ వెంకటేశ్వర్లు, సహదేవ్, శ్రీరాంరెడ్డి, షోకత్, ఉమ రెడ్డి, సుజాత, శాంతి శ్రీ, ఉమ, డాక్టర్ జనార్దన్ తదితరులు ప్రసంగించారు. ఈ మహా ధర్నా కార్యక్రమాన్ని హైదరాబాద్ జిల్లా జేఏసీ నాయకులు విక్రమ్ కుమార్, M.B. కృష్ణ యాదవ్; హైదరాబాద్ సిటీ నాయకులు శ్రీకాంత్, గండూరి వెంకటేశ్వర్లు; రంగారెడ్డి జిల్లా నాయకులు రామారావు, యశ్వంత్, శ్రీనేష్ కుమార్, నిరంజన్, శ్రీనివాస్, ఖాదర్, చందు తదితరులు సమన్వయం విజయవంతం చేశారు.
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