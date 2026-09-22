/TGEJAC ప్రతినిధులతో సీఎస్ కీలక సమావేశం రేపటికి వాయిదా.. 4 ప్రధాన డిమాండ్లపై ప్రభుత్వం సానుకూల స్పందన!

TGEJAC: తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, ఉపాధ్యాయుల సుదీర్ఘ డిమాండ్లపై ప్రభుత్వం నుంచి త్వరలోనే అధికారిక ప్రకటన వెలువడనుంది. తెలంగాణ ఉద్యోగ, ఉపాధ్యాయ నాయకులతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి ఈరోజు సాయంత్రం 6 గంటలకు నిర్వహించాల్సిన అత్యంత ప్రాధాన్యత కలిగిన సమావేశం రేపటికి బుధవారానికి వాయిదా పడింది.ఈ సమావేశం రేపు మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు జరగనున్నట్లు అధికార వర్గాలు ధృవీకరించాయి.
TGEJAC ప్రభుత్వం ముందుంచిన 4 ప్రధాన డిమాండ్ల పరిష్కారంపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి నేడు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, ఉప ముఖ్యమంత్రులతో ప్రత్యేకంగా చర్చలు జరిపారు. ఉద్యోగ వర్గాల ఆందోళనలు, ఆర్థిక, పరిపాలనాపరమైన అంశాలు, డిమాండ్ల సాధ్యాసాధ్యాలపై ముఖ్యమంత్రితో సీఎస్ సుదీర్ఘంగా సమీక్షించినట్లు సమాచారం. సిఎం, డిప్యూటీ సిఎంతో చర్చలు ముగిసిన అనంతరం, ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి నేరుగా TGEJAC చైర్మన్, సెక్రటరీ జనరల్లతో ఫోన్ ద్వారా మాట్లాడారు. సమావేశం సమయం వాయిదా పడిన విషయాన్ని తెలియజేస్తూ, రేపు మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు సీఎస్ కార్యాలయంలో జెఎసి ప్రతినిధుల బృందంతో ప్రత్యేక సమావేశం ఏర్పాటు చేసినట్లు స్పష్టం చేశారు.
ఉద్యోగులు ఎదురుచూస్తున్న 4 ప్రధాన డిమాండ్లపై ప్రభుత్వం సానుకూల నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు సీఎస్ సంకేతాలు ఇచ్చారని టీజీఈజేఏసీ నేతలు ప్రాథమికంగా వెల్లడించారు. ప్రభుత్వం సాధికారికంగా తీసుకున్న ఈ నిర్ణయాలను రేపు మధ్యాహ్నం జరగబోయే సమావేశంలో సీఎస్ స్వయంగా TGEJAC ప్రతినిధులకు వివరించి, అధికారికంగా ప్రకటించనున్నారు. సుదీర్ఘకాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న తమ ప్రధాన సమస్యలు పరిష్కార దిశగా అడుగులు పడటంతో ఉద్యోగ, ఉపాధ్యాయ వర్గాల్లో తీవ్ర ఉత్కంఠతో పాటు సానుకూల వాతావరణం నెలకొంది. రేపటి సమావేశం తర్వాత ప్రభుత్వం నుంచి వెలువడే అధికారిక ప్రకటనపై సర్వత్రా ఆసక్తి నెలకొంది.
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