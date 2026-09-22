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TGEJAC ప్రతినిధులతో సీఎస్ కీలక సమావేశం రేపటికి వాయిదా.. 4 ప్రధాన డిమాండ్లపై ప్రభుత్వం సానుకూల స్పందన!

TGEJAC: తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, ఉపాధ్యాయుల సుదీర్ఘ డిమాండ్లపై ప్రభుత్వం నుంచి త్వరలోనే అధికారిక ప్రకటన వెలువడనుంది. తెలంగాణ ఉద్యోగ, ఉపాధ్యాయ నాయకులతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి ఈరోజు సాయంత్రం 6 గంటలకు నిర్వహించాల్సిన అత్యంత ప్రాధాన్యత కలిగిన సమావేశం రేపటికి  బుధవారానికి వాయిదా పడింది.

Written ByBhoomi
Published: Sep 22, 2026, 08:35 PM IST|Updated: Sep 22, 2026, 08:35 PM IST
TGEJAC ప్రతినిధులతో సీఎస్ కీలక సమావేశం రేపటికి వాయిదా.. 4 ప్రధాన డిమాండ్లపై ప్రభుత్వం సానుకూల స్పందన!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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TGEJAC ప్రతినిధులతో సీఎస్ కీలక సమావేశం రేపటికి వాయిదా.. 4 ప్రధాన డిమాండ్లపై ప్రభుత్వం సానుకూల స్పందన!
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