TGJAC: తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, ఉపాధ్యాయులు, పెన్షనర్ల పెండింగ్ సమస్యల పరిష్కారం కోసం తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ (TGEJAC) తమ పోరాటాన్ని ఉధృతం చేసింది. ప్రభుత్వం నుంచి తమ డిమాండ్లపై ఎలాంటి స్పష్టమైన ఉత్తర్వులు రాకపోవడంతో, ముందస్తు ప్రణాళిక ప్రకారం సెప్టెంబర్ 10న చేపడుతున్న చలో హైదరాబాద్ మహాధర్నా కార్యక్రమాలను యథావిధిగా కొనసాగించాలని TGEJAC రాష్ట్ర కార్యవర్గ సమావేశం ఏకగ్రీవంగా తీర్మానించింది.
స్పష్టమైన ఉత్తర్వులు వచ్చేవరకు పోరాటమే
TGEJAC చైర్మన్ అధ్యక్షతన, సెక్రటరీ జనరల్ సమన్వయంతో జరిగిన ఈ అత్యవసర సమావేశంలో పలు ఉపాధ్యాయ, ఉద్యోగ సంఘాల ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు. ఉద్యోగుల సమస్యలపై ప్రభుత్వం ఇచ్చిన హామీలకు సంబంధించి ఇంకా స్పష్టత రాలేదని, సోషల్ మీడియాలో వచ్చే వదంతులను ఎవరూ నమ్మవద్దని సంఘ నాయకులు స్పష్టం చేశారు. స్పష్టమైన ఉత్తర్వులు వచ్చేంత వరకు పోరాటం ఆగదని ప్రకటించారు. ఈ ధర్నా సన్నాహకాల్లో భాగంగా రాష్ట్ర నాయకత్వం మెదక్, నిజామాబాద్ జిల్లాల సమావేశాలకు బయలుదేరి వెళ్లింది.
రెండు జేఏసీల ఐక్య సమరం – లక్ష మందితో హైదరాబాద్ ముట్టడి
ఉద్యోగుల హక్కుల సాధన కోసం జేఏసీ నాయకులు మారం జగదీశ్వర్, లచ్చి రెడ్డిలు ఉమ్మడి కార్యాచరణకు పిలుపునిచ్చారు. ఒక్కరైతే ఒంటరి - ఒక్కటైతే ఉప్పెన అనే నినాదంతో తెలంగాణ ఉద్యమ స్ఫూర్తితో ఐక్యంగా ముందుకు సాగాలని నిర్ణయించారు. సెప్టెంబర్ 10న హైదరాబాద్ వేదికగా జరగనున్న మహాధర్నాకు దాదాపు లక్ష మంది ఉద్యోగులు, ఉపాధ్యాయులు, పెన్షనర్లు, కాంట్రాక్ట్, ఔట్సోర్సింగ్ సిబ్బంది తమ కుటుంబాలతో సహా హాజరై ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి తేవాలని కోరారు.
కేవలం వాట్సప్లలో వీరోచితంగా స్పందించడం, కూర్చున్న దగ్గరే మాట్లాడటం వల్ల సమస్యలు పరిష్కారం కావని నాయకులు ఉపాధ్యాయులకు, ఉద్యోగులకు హితవు పలికారు. సెప్టెంబర్ 10న హైదరాబాద్ రావడానికి ప్రయాణ ఏర్పాట్లు చేసుకోవాలని, సెలవు పెట్టి ప్రత్యక్ష పోరాటంలో పాల్గొనాలని పిలుపునిచ్చారు. TGEJAC పరిధిలోని అన్ని సంఘాల రాష్ట్ర, జిల్లా, మండల బాధ్యులు ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకుని ఉద్యోగులను పెద్ద సంఖ్యలో రాజధానికి తరలించాలని సమాయత్తం చేస్తున్నారు.
జేఏసీ నేతల హెచ్చరిక
ఇదిలా ఉంటే గతవారం మహాధర్నా పిలుపునకు ముందు, పెండింగ్లో ఉన్న రూ. 10,000 కోట్ల బిల్లులు కరువు భత్యం (DA) బకాయిల చెల్లింపులతో సహా పలు దీర్ఘకాలిక డిమాండ్లను పరిష్కరించాలని కోరుతూ TGEJAC ఆధ్వర్యంలో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా జిల్లా కేంద్రాల్లో నిరసనలు, హైదరాబాద్లోని ఇందిరా పార్క్ వద్ద ధర్నా నిర్వహించినట్లు గుర్తు చేశారు.
TGEJAC రాష్ట్ర చైర్మన్ మారం జగదీశ్వర్ ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి సూచన మేరకు తాము సహనంతో వేచి చూశామని, అయితే ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యం ఉద్యోగులలో తీవ్ర ఆగ్రహాన్ని కలిగించిందని పేర్కొన్నారు. ఉద్యోగులను అసంతృప్తికి గురిచేసిన ఏ ప్రభుత్వమూ నిలబడలేదని, పెండింగ్ సమస్యలు తీర్చకపోతే ప్రభుత్వం భారీ మూల్యం చెల్లించుకోవాల్సి వస్తుందని హెచ్చరించారు.
TGEJAC ప్రధాన కార్యదర్శి ఏలూరి శ్రీనివాస్ రావు జనవరి 1, 2024 నుండి జూలై 1, 2026 మధ్య చెల్లించాల్సిన 6 విడతల DAలలో ప్రభుత్వం ఇప్పటివరకు కేవలం 3 విడతలను మాత్రమే చెల్లించిందని, మిగిలిన 6 విడతల DA బకాయిలు ఇంకా పెండింగ్లోనే ఉన్నాయని గుర్తుచేశారు. అలాగే సీపీఎస్ (CPS) ఉద్యోగులు పదవీ విరమణ పొందిన తర్వాత వారికి కొత్త ఆరోగ్య పథకం ప్రయోజనాలపై ఎలాంటి స్పష్టత లేదని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఈ సమావేశానికి పలు సంఘాల నేతలు పాల్గొని ఉద్యోగుల పోరాటానికి మద్దతుగా నిలిచారు.
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