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ధర్నా చౌక్ దద్దరిల్లాల్సిందే.. తగ్గేదే లే.. సెప్టెంబర్ 10న హైదరాబాద్‌ను ముట్టడిద్దాం.. TGEJAC శంఖారావం..!!

TGJAC: తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, ఉపాధ్యాయులు, పెన్షనర్ల పెండింగ్ సమస్యల పరిష్కారం కోసం తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ (TGEJAC) తమ పోరాటాన్ని ఉధృతం చేసింది. ప్రభుత్వం నుంచి తమ డిమాండ్లపై ఎలాంటి స్పష్టమైన ఉత్తర్వులు రాకపోవడంతో, ముందస్తు ప్రణాళిక ప్రకారం సెప్టెంబర్ 10న చేపడుతున్న చలో హైదరాబాద్ మహాధర్నా కార్యక్రమాలను యథావిధిగా కొనసాగించాలని TGEJAC రాష్ట్ర కార్యవర్గ సమావేశం ఏకగ్రీవంగా తీర్మానించింది.

Written ByBhoomi
Published: Sep 07, 2026, 01:44 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 01:44 PM IST
ధర్నా చౌక్ దద్దరిల్లాల్సిందే.. తగ్గేదే లే.. సెప్టెంబర్ 10న హైదరాబాద్‌ను ముట్టడిద్దాం.. TGEJAC శంఖారావం..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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