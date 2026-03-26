OTR Update Deadline Extended Once Again: తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ (TGPSC) ఓటీఆర్ (OTR- One Time Registration) అప్డేట్ గడువును మరోసారి పోస్ట్పోన్ చేసింది. అభ్యర్థుల సౌకర్యాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ముందుగా మార్చి 25 వరకు ఇచ్చిన గడువును.. ఇప్పుడు తాజా నిర్ణయంతో ఏప్రిల్ 10, 2026 వరకు పొడిగించబడింది. ఈ అవకాశాన్ని అభ్యర్థులు వినియోగించుకోవాలని టీజీపీఎస్సీ అధికారులు సూచించారు.
అసలు ఓటీఆర్ అప్డేట్ ఎందుకు..?
టీజీపీఎస్సీ ద్వారా వచ్చే అన్ని ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లకు అప్లయ్ చేయాలంటే అభ్యర్థులకు ఓటీఆర్ నమోదు తప్పనిసరి. ప్రతి అభ్యర్థికి ఒక్క ఓటీఆర్ మాత్రమే ఉంటుంది. అది అభ్యర్థి లేదా కమిషన్ రద్దు చేసే వరకు చెల్లుబాటు అవుతుంది. భవిష్యత్తులో అభ్యర్థులు ఏవైనా ఉద్యోగ దరఖాస్తులకు అప్లయ్ చేసుకుంటే.. ఓటీఆర్లోని వివరాలనే ప్రాథమిక సమాచారంగా పరిగణిస్తారు.
ఓటీఆర్ అప్డేట్లో తప్పనిసరిగా ఉండే విషయాలు ఇవే..
1. తాజా కలర్ పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటో
2. సంబంధిత విద్యార్హత సర్టిఫికేట్లు
మార్చుకోగల వివరాలు ఏంటి..?
1. అదనపు విద్యార్హతలు
2. అడ్రస్
3. EWS / Non-Creamy Layer స్టేటస్
4. మొబైల్ నెంబర్, ఈమెయిల్ ఐడీ
5. కేటగిరీకి సంబంధించిన సమాచారం
6. ఇతర ముఖ్యమైన వ్యక్తిగత వివరాలు మార్చడానికి అవకాశం ఉండదు.
ఓటీఆర్ అప్డేట్ స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ ఇదే..
1. ముందుగా అఫీషియల్ వెబ్సైట్ https://www.tgpsc.gov.inకు వెళ్లాలి.
2. మీ TSPSC IDతో పాటు డేట్ ఆఫ్ బర్త్తో లాగిన్ అవ్వాలి.
3. ఆ తర్వాత Update OTR ఆప్షన్ను క్లిక్ చేయాలి.
4. మీ వ్యక్తిగత, విద్య, కేటగిరీ వివరాలను సరిచూసి అవసరమైతే ఎడిట్ చేయాలి.
5. కొత్త ఫోటో, సర్టిఫికేట్లు అప్లోడ్ చేయాలి.
7. మీరు ఎడిట్ చేసిన అన్ని వివరాలు సరిగ్గా ఉన్నాయో చూసుకొని సబ్మిట్ చేయాలి.
