  • TGPSC Group 2: గ్రూప్ -2 రద్దు..! తెలంగాణ హైకోర్టు సంచలన తీర్పు..!

TGPSC Group 2: గ్రూప్ -2 రద్దు..! తెలంగాణ హైకోర్టు సంచలన తీర్పు..!

TGPSC Group 2: తెలంగాణలో గ్రూప్-2 సర్వీసు 2015-16 సంవత్సరానికి సంబంధించిన ఉద్యోగ నియామకాలకు అభ్యర్థుల ఎంపిక జాబితాను తెలంగాణ ఉన్నత న్యాయ స్థానం కొట్టేసింది. జవాబు పత్రాల్లో ట్యాంపరింగ్‌ జరిగిందని స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నపుడు వాటిని పక్కన పెట్టకపోవడం కమిషన్‌ వైఫల్యమేనని తేల్చి చెప్పింది. 

TGPSC Group 2: 2015-16 యేడాదిలో జరిగిన గ్రూప్ 2 పరీక్షల తర్వాత ఉద్యోగంలో చేరిన అభ్యర్ధల ఎన్నికను తెలంగాణ కోర్టు కొట్టేసింది. సమాధాన పత్రాలు ఆప్టికల్ మెమరీషీట్లపై డబుల్‌ బబ్లింగ్, వైట్‌నర్‌ వినియోగం, తుడిపివే తలున్న పార్ట్‌-బి పత్రాలను రీవాల్యుయేషన్ చేయడం చెల్లదని చెప్పింది. హైకోర్టు తీర్పు, సాంకేతిక కమిటీ సిఫార్సులకు విరుద్ధంగా వ్యవహరించే అధికారం తెలంగాణ పబ్లిక్‌ సర్వీస్‌ కమిషన్‌కు లేదని తేల్చి చెప్పింది. ఎక్కడా విమర్శలకు తావులేకుండా జవాబు పత్రాలను పరిశీలించి  ఫలితాలను ప్రకటించి అభ్యర్థులను ఎంపిక చేయాలని హైకోర్టు సూచించింది.  2019 అక్టోబరు 24న ఇచ్చిన ఫలితాలు ఏకపక్షమని పేర్కొంది. అంతేకాదు అవి చట్టవిరుద్ధమని చెబుతూ  వాటిని రద్దు చేసింది. సాంకేతిక కమిటీ సిఫార్సులు, హైకోర్టు తీర్పునకు అనుగుణంగా తిరిగి వ్యాల్యుయేషన్ చేసి అర్హుల జాబితాను విడుదల చేసి నియామకాలు చేపట్టాలని సూచించింది. ఈ ప్రక్రియను 8 వారాల్లో పూర్తి చేయాలని పబ్లిక్‌ సర్వీస్‌ కమిషన్‌కు ఆదేశాలు జారీ చేసింది. దిద్దుబాటు, వైట్‌నర్‌ వినియోగం, డబుల్‌ బబ్లింగ్‌ జరిపినవాటిని వ్యాల్యుయేషన్ తో చేపట్టిన నియామకాలను రద్దు చేయాలంటూ పలువురు దాఖలు చేసిన 6 పిటిషన్‌లపై జస్టిస్‌ నగేశ్‌ భీమపాక విచారణ చేపట్టి కీలక తీర్పు ఇచ్చారు.

గ్రూప్‌-2 కింద 13 కేటగిరీల్లో 1,032 పోస్టుల భర్తీకి 2015 నోటిఫికేషన్‌ జారీ కాగా, 2016లో అనుబంధ నోటిఫికేషన్‌ జారీ అయింది. 2016 నవంబరు 11, 13 తేదీల్లో రాత పరీక్షలు జరిగాయి. ప్రశ్న పత్రం బుక్‌లెట్‌కు, ఓఎంఆర్‌ షీట్లకు పొంతన కుదరకపోవడంతో ఈ సమస్య పరిష్కారానికి 2016 డిసెంబరులో కమిషన్‌ సాంకేతిక కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది. కమిటీ అధ్యయనం చేసి 2017 మార్చిలో నివేదిక సమర్పించింది. ప్రశ్న పత్రంలోని బుక్‌లెట్‌ నంబరు, ఓఎంఆర్‌ నంబరు ఒకటే ఉండాలని అభ్యర్థులు, ఇన్విజిలేటర్లు భావించడం వల్ల ఈ గందరగోళం తలెత్తిందని కమిటీ నివేదికలో పేర్కొంది. ఓఎంఆర్‌ షీట్‌ పార్ట్‌-ఎలోని అభ్యర్థి వ్యక్తిగత వివరాలకు సంబంధించి చిన్నచిన్న పొరపాట్లు ఉంటే మన్నించవచ్చని, అయితే పార్ట్‌-బిలోని 150 ప్రశ్నల జవాబులకు ఏదైనా తుడిచివేత, వైట్‌నర్‌ వాడినట్లయితే వాటిని మూల్యాంకనం చేయరాదని కమిటీ సిఫార్సు చేసింది.

ఈ వ్యవహారంపై కొందరు హైకోర్టును ఆశ్రయించగా సింగిల్‌ జడ్జి మాన్యువల్‌గా మూల్యాంకనం చేయాలని ఉత్తర్వులు ఇచ్చారు. దీనిపై హైకోర్టు డివిజన్‌ బెంచ్‌ను ఆశ్రయించగా ఇరుపక్షాల వాదనలను విని సాంకేతిక కమిటీ సిఫార్సులను సమర్థిస్తూ వాటి ప్రకారం మూల్యాంకనం చేపట్టాలంటూ 2019 జూన్‌ 6న తీర్పు వెలువరించింది. హైకోర్టు డివిజన్‌ బెంచ్‌ ఇచ్చిన తీర్పు అమలు ముసుగులో ఓఎంఆర్‌ షీట్‌లలో వైట్‌నర్, తుడిచివేతలకు పాల్పడిన అభ్యర్థుల పత్రాలను మూల్యాంకనం చేయడం ద్వారా ఆ తీర్పు స్ఫూర్తికి విరుద్ధంగా కమిషన్‌ వ్యవహరించిందని పలువురు పిటిషన్‌లు దాఖలు చేశారు. 

