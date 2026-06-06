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TGPSC Jobs: నిరుద్యోగులకు బంపర్ న్యూస్.. టీజీపీఎస్సీ నుంచి మరో నోటిఫికేషన్.. లక్షకుపైగా జీతం, అర్హతలు ఇవే!

Telangana Govt: తెలంగాణ నిరుద్యోగులకు బంపర్ గుడ్‌న్యూస్. టీజీపీఎస్సీ నుంచి మరో నోటిఫికేషన్ విడుదల అయింది. డిప్యూటీ ఎడ్యుకేషనల్ ఆఫీసర్ & గెజిటెడ్ హెడ్ మాస్టర్ గ్రేడ్-I పోస్టుల భర్తీకి టీజీపీఎస్సీ నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేసింది. మొత్తం 24 అత్యున్నత గెజిటెడ్ కేడర్ పోస్టులను జనరల్ రిక్రూట్మెంట్ పద్దతిలో భర్తీ చేయనున్నట్లు టీజీపీఎస్సీ తెలిపింది.

Written ByAruna Maharaju
Published: Jun 06, 2026, 12:53 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 12:53 PM IST
TGPSC Jobs: నిరుద్యోగులకు బంపర్ న్యూస్.. టీజీపీఎస్సీ నుంచి మరో నోటిఫికేషన్.. లక్షకుపైగా జీతం, అర్హతలు ఇవే!
Image Credit: TGPSC Notification Released For Deputy Educational Officer Posts In School Education Department Of Telangana (source-file)

About the Author

Aruna Maharaju

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. స్పోర్ట్స్, లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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