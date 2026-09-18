/TGRSA రాష్ట్ర కార్యదర్శిగా నరేష్ నియామకం.. TGEJAC భేటీలో ఉద్యోగుల సమస్యలపై చర్చ!

TGRSA State Secretary News: తెలంగాణ రాష్ట్ర రెవెన్యూ సర్వీస్ అసోసియేషన్ (TGRSA) రాష్ట్ర కార్యదర్శిగా భక్తుల నరేష్ నియమితులయ్యారు.. హైదరాబాదులో జరిగిన కీలక TGEJAC సమావేశంలో భాగంగా డిప్యూటీ కలెక్టర్ సంఘం అధ్యక్షుడు, తెలంగాణ ఉద్యోగుల జేఏసీ నేత, అడిషనల్ కలెక్టర్ లచ్చిరెడ్డి సమక్షంలో ఈ నియామకం ఖరారు అయింది. ఉద్యోగుల సంక్షేమంతో పాటు రెవెన్యూ విభాగంలో సేవల బలోపేతానికి నరేష్ నియామకం మరింత తోడ్పడుతుందని సంఘం నాయకులు ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. ఈ సందర్భంగా నూతన కార్యదర్శికి ఉద్యోగులతో పాటు TGRSA సంఘం నాయకులు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు.
ఉద్యోగ, ఉపాధ్యాయ వర్గాల దీర్ఘకాలిక డిమాండ్లపై తెలంగాణ ఉద్యోగుల జేఏసీ ఆధ్వర్యంలో ఈ సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ భేటీలో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పనిచేస్తున్న ఉద్యోగులతో పాటు ఉపాధ్యాయులు ఎదుర్కొంటున్న ప్రధాన సమస్యలపై సమగ్రంగా చర్చించి.. భవిష్యత్తు కార్యాచరణను ఖరారు చేశారు.. ఉద్యోగులను తీవ్ర ఆందోళనకు గురి చేస్తున్న GO 317, GO 25, GO 85 వంటి సమస్యలను తక్షణమే ప్రభుత్వ దృష్టికి తీసుకెళ్లి న్యాయం జరిగేలా చూడాలని తీర్మానించారు.
అంతేకాకుండా గ్రామస్థాయిలో కీలక సేవలు అందిస్తున్న పంచాయతీ కార్యదర్శుల న్యాయమైన సమస్యలను పరిష్కరించాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరబోతున్నారు. ఉద్యోగులకు రావలసిన పెండింగ్ బిల్లులతో పాటు పదవి విరమణ పొందిన తర్వాత అందాల్సిన రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్ వెంటనే విడుదల చేయాలని ఒత్తిడి తీసుకురావాలని నిర్ణయించారు. అంతేకాకుండా వివిధ అంశాలపై సుదీర్ఘంగా చర్చించినట్లు సమాచారం..
కాంట్రాక్ట్, ఔట్సోర్సింగ్ సిబ్బందికి భరోసా..
కాంట్రాక్ట్ తో పాటు ఔట్సోర్సింగ్ విభాగాల్లో పని చేస్తున్న వారు, రెవెన్యూ శాఖలో TCCO, FTS ఉద్యోగుల సమస్యలను పరిష్కరించాలని డిమాండ్ చేశారు. తెలంగాణ ఉద్యోగ ఉపాధ్యాయుల హక్కుల పరిరక్షణకు, సంక్షేమానికి TGEJAC నిరంతరం కట్టుబడి ఉంటుందని నాయకులు స్పష్టం చేశారు. సమస్యల సాధన కోసం ఉద్యోగులంతా ఐక్యంగా ముందుకు సాగాలని.. ప్రభుత్వంతో చర్చలు జరిపి సత్వర పరిష్కారం రాబట్టేందుకు కార్యచరణ సిద్ధం చేస్తున్నామని జేఏసీ నాయకత్వం ప్రకటించింది.
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