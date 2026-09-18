Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /తెలంగాణ
  • /TGRSA రాష్ట్ర కార్యదర్శిగా నరేష్ నియామకం.. TGEJAC భేటీలో ఉద్యోగుల సమస్యలపై చర్చ!

TGRSA రాష్ట్ర కార్యదర్శిగా నరేష్ నియామకం.. TGEJAC భేటీలో ఉద్యోగుల సమస్యలపై చర్చ!

TGRSA State Secretary: TGRSA రాష్ట్ర కార్యదర్శిగా బత్తుల నరేష్ గురువారం నియమితులయ్యారు. హైదరాబాదులో జరిగిన TGEJAC సమావేశంలో అడిషనల్ కలెక్టర్ లచ్చిరెడ్డి సమక్షంలో నియమించినట్లు తెలంగాణ రాష్ట్ర రెవెన్యూ సర్వీస్ అసోసియేషన్ తెలిపింది. ఇందులో భాగంగా ఉద్యోగులకు సంబంధించిన వివిధ సమస్యలపై కూడా చర్చించినట్లు తెలుస్తోంది.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Sep 18, 2026, 10:07 AM IST|Updated: Sep 18, 2026, 10:07 AM IST
TGRSA రాష్ట్ర కార్యదర్శిగా నరేష్ నియామకం.. TGEJAC భేటీలో ఉద్యోగుల సమస్యలపై చర్చ!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
TGRSA రాష్ట్ర కార్యదర్శిగా నరేష్ నియామకం.. TGEJAC భేటీలో ఉద్యోగుల సమస్యలపై చర్చ!
2
3
4
5