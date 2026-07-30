/TGSPDCL: విద్యుత్ శాఖ కీలక నిర్ణయం.. కరెంట్ షాక్ ఘటనలో చనిపోతే బాధిత కుటుంబాలకు రూ.8 లక్షల పరిహరం..!

Tgspdcl increased compensation to 8 lakhs for victims family: గత కొన్ని రోజులుగా భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో పలు చోట్ల విద్యుత్ స్తంభాలు రోడ్లమీద, పొలాల్లో నెల మీద పడిపోయిన ఘటనలు వార్తలలో ఉంటున్నాయి. మరోవైపు కొన్నిసార్లు వయర్లు తెగిపోయి రోడ్డు మీద పడటం వల్ల దాన్ని తాకితే కరెంట్ షాక్ కు గురయ్యే చాన్స్ ఉంటుంది. ఈక్రమంలో టీజీఎస్పీడీసీఎల్ విద్యుత్ ప్రమాదంలో చనిపోయిన వారి కుటుంబానికి ఇచ్చే పరిహరంను రూ.5 లక్షల నుంచి రూ. రూ.8 లక్షలకు పెంచుతూ నిర్ణయం తీసుకుంది.
అంతే కాకుండా.. పెరిగిన పరిహారం ఈ ఏడాది ఏప్రిల్ 1 నుంచే అమల్లోకి వచ్చిందని తెలిపింది. ఈ పరిహారంలో రూ.7.20 లక్షలను ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ రూపంలో చట్టబద్ధమైన వారసుల పేరుతో డిపాజిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. మిగిలిన రూ.80 వేలను నగదు రూపంలో అంతిమ సంస్కారాల కోసం చెల్లిస్తారు. ఇక పశువులు (ఆవులు, గేదెలు, దున్నపోతులు) చనిపోతే రూ.40 వేలు, గొర్రెలు/మేకలు చనిపోతే రూ.7 వేలను పరిహారంగా ఇవ్వనున్నారు.
ముఖ్యంగా వర్షాలతో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. మరోవైపు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. వాగులు, వంకలు పొంగిపోర్లుతున్నాయి. ప్రాజెక్టులు అన్ని నిండిపోయాయి. జనాలు తీవ్ర అవస్తలు పడుతున్నారు. వాహనాల రాకపోకలకు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది.
రోడ్లపై నీరు నిలిచిపొవడం వల్ల విపరీమైన ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడింది. ఇక హైదరాబాద్ లో ఎక్కడ చూసిన లోతట్టు ప్రాంతాల్లో వరద నీరు భారీగా వచ్చి చేరింది. వరద నీళ్లతో పాటు ఇళ్లలోకి పాములు, కొండ చిలువలు, మొసళ్లు వచ్చిన ఘటనలు తరచుగా వార్తలలో ఉంటున్న విషయం తెలిసిందే.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి