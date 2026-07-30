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TGSPDCL: విద్యుత్ శాఖ కీలక నిర్ణయం.. కరెంట్ షాక్ ఘటనలో చనిపోతే బాధిత కుటుంబాలకు రూ.8 లక్షల పరిహరం..!

tgspdcl exgratis increased:  వర్షాకాలంలో విద్యుత్ స్తంభాలు, వయర్లతో జాగ్రత్తగా ఉండాలని విద్యుత్ శాఖ అధికారులు సూచిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఎవరైన చనిపోతే బాధిత కుటుంబాలకు రూ. 8  లక్షల పరిహరం ఇవ్వనున్నట్లు తెలిపారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 30, 2026, 04:03 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 04:07 PM IST
TGSPDCL: విద్యుత్ శాఖ కీలక నిర్ణయం.. కరెంట్ షాక్ ఘటనలో చనిపోతే బాధిత కుటుంబాలకు రూ.8 లక్షల పరిహరం..!
Image Credit: electricshockexgratiaintelangana

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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