Tgspdcl launches whatsapp chatbot for electricity complaints and services: ప్రస్తుతం సమ్మర్ సీజన్ నడుస్తొంది. ముఖ్యంగా గ్రామాల్లో కరెంట్ ఎప్పడు ఉంటుందో, ఎప్పుడు పోతుందో ఎవరు చెప్పలేని సిట్యువేషన్. కొన్నిసార్లు విద్యుత్ బిల్ ఎందుకు ఎక్కువగా వచ్చింది. కరెంట్ సప్లై అవుతుందా లేదా అనేది తెలుసుకొవడానికి ప్రజలు స్థానికంగా విద్యుత్ లైన్ మెన్ లు లేదా ఆఫీసుల చుట్టు తిరుగుతారు. కొంత మంది ఇదే అదనుగా భావించి అమాయకుల నుంచి డబ్బులు దండుకుంటున్నారు.ఈ క్రమంలో ఇలాంటి సమస్యలకు చెక్ పెట్టేందుకు తెలంగాణ దక్షిణ విద్యుత్ పంపిణీ సంస్ధ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది.
సాంకేతికను వాడుకుని వాట్సాప్ నెంబర్ ను అందుబాటులోకి తీసుకొని వచ్చింది. ఇక నుంచి తెలంగాణ పరిధిలో విద్యుత్ వినియోగ దారులు..8712441912కు హయ్ అని వాట్సాప్ చేస్తే వెంటనే అన్నిరకాల సేవలు వారి ముందుంటాయి. దీనిలో ఫిర్యాదులు చేయడం, ఎలాంటి సర్వీసులు అయిన, అనుమానాలున్న వెంటనే క్లారిఫై చేసుకొవచ్చు. ఈ వాట్సాప్ నంబర్ రాత్రింబవళ్లు అందుబాటులో ఉంటుంది.
ముఖ్యంగా ఏఐ సాంకేతికతో ఈ సర్వీస్ పనిచేస్తుందని విద్యుత్ శాఖ అధికారులు వెల్లడించారు. ఫిర్యాదులను ట్రాక్ చేయడం, ఎప్పటికప్పుడు అప్ డేట్ కూడా చేస్తుంటుంది. ఈ సేవలపై ఛైర్మన్, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ముషారఫ్ ఫరూఖీ ఇటీవల ప్రకటన చేశారు. డిజిటల్ గవర్నెన్స్, వినియోగదారుల సౌలభ్యం కోసం ఇది ఒక కీలకమైన ముందడుగా చెప్పుకొచ్చారు. ప్రజలు ఈ సాంకేతికను ఉపయోగించుని విద్యుత్ సేవల్ని మరింత సమర్థవంతంగా ఉపయోగంచుకొవచ్చన్నారు.
అంతే కాకుండా ఎక్కడి నుంచి అయిన ఈ నంబర్కు హయ్ అని మెస్సె చేస్తే వెంటనే అన్ని రకాలు సేవలు, ఫిర్యాదులు పరిష్కారం దిశగా వెంటనే చర్యలుంటాయన్నారు. అదేవిధంగా ఈ వాట్సాప్ ను నిరంతరం అధికారులు కూడా అబ్జర్బ్ చేస్తుంటారని ముషారఫ్ ఫరూఖీ పలు విషయాలను వెల్లడించారు. విద్యుత్ వినియోగ దారులు ఈ నిర్ణయం పట్ల హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
