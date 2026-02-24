English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tgspdcl: విద్యుత్ వినియోగ దారులకు సూపర్ న్యూస్.. ఈ వాట్సాప్ నంబర్‌కు ఒక్క మెస్సెజ్ చేస్తే అన్ని సేవలు మీ అరచేతిలోనే.!.

Tgspdcl launches whatsapp chatbot: చాలా మంది విద్యుత్ వినియోగ దారులు కరెంట్ కట్ అయితే వెంటనే ఎలక్ట్రిక్ ఆఫీసులకు ఫోన్ లు చేస్తారు. మరికొంత మంది ఆఫీసుల చుట్టు తిరుగుతుంటారు. తాజాగా.. తెలంగాణ దక్షిణ విద్యుత్ పంపిణీ సంస్ధ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. సాంకేతిక ఆధారంగా ప్రజలకు సమస్యలు దూరంగా చేయడానికి వినూత్నంగా వాట్సాప్ సేవలు అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Feb 24, 2026, 01:46 PM IST
  • విద్యుత్ వినియోగ దారులకు అందుబాటులో వాట్సాప్ నంబర్..
  • ఇక నుంచి ఆ సమస్యలు తీరినట్లే..

Tgspdcl launches whatsapp chatbot for electricity complaints and services:  ప్రస్తుతం సమ్మర్ సీజన్ నడుస్తొంది. ముఖ్యంగా గ్రామాల్లో కరెంట్ ఎప్పడు ఉంటుందో, ఎప్పుడు పోతుందో ఎవరు చెప్పలేని సిట్యువేషన్. కొన్నిసార్లు విద్యుత్ బిల్ ఎందుకు ఎక్కువగా వచ్చింది. కరెంట్ సప్లై అవుతుందా లేదా అనేది తెలుసుకొవడానికి ప్రజలు స్థానికంగా విద్యుత్ లైన్ మెన్ లు లేదా ఆఫీసుల చుట్టు తిరుగుతారు. కొంత మంది ఇదే అదనుగా  భావించి అమాయకుల నుంచి డబ్బులు దండుకుంటున్నారు.ఈ క్రమంలో ఇలాంటి సమస్యలకు చెక్ పెట్టేందుకు తెలంగాణ దక్షిణ విద్యుత్ పంపిణీ సంస్ధ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది.

సాంకేతికను వాడుకుని వాట్సాప్ నెంబర్ ను అందుబాటులోకి తీసుకొని వచ్చింది. ఇక నుంచి తెలంగాణ పరిధిలో విద్యుత్ వినియోగ దారులు..8712441912కు హయ్ అని వాట్సాప్ చేస్తే వెంటనే అన్నిరకాల సేవలు వారి ముందుంటాయి. దీనిలో ఫిర్యాదులు చేయడం, ఎలాంటి సర్వీసులు అయిన, అనుమానాలున్న వెంటనే క్లారిఫై చేసుకొవచ్చు. ఈ వాట్సాప్ నంబర్ రాత్రింబవళ్లు అందుబాటులో ఉంటుంది.

ముఖ్యంగా ఏఐ సాంకేతికతో ఈ సర్వీస్ పనిచేస్తుందని విద్యుత్ శాఖ అధికారులు వెల్లడించారు. ఫిర్యాదులను ట్రాక్ చేయడం, ఎప్పటికప్పుడు అప్ డేట్ కూడా చేస్తుంటుంది. ఈ సేవలపై ఛైర్మన్, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ముషారఫ్ ఫరూఖీ ఇటీవల ప్రకటన చేశారు. డిజిటల్ గవర్నెన్స్, వినియోగదారుల సౌలభ్యం కోసం ఇది ఒక కీలకమైన ముందడుగా చెప్పుకొచ్చారు. ప్రజలు ఈ సాంకేతికను ఉపయోగించుని విద్యుత్ సేవల్ని మరింత సమర్థవంతంగా ఉపయోగంచుకొవచ్చన్నారు.

అంతే కాకుండా ఎక్కడి నుంచి అయిన ఈ నంబర్కు హయ్ అని మెస్సె చేస్తే వెంటనే అన్ని రకాలు సేవలు, ఫిర్యాదులు పరిష్కారం దిశగా వెంటనే చర్యలుంటాయన్నారు. అదేవిధంగా ఈ వాట్సాప్ ను నిరంతరం అధికారులు కూడా అబ్జర్బ్ చేస్తుంటారని  ముషారఫ్ ఫరూఖీ పలు విషయాలను వెల్లడించారు. విద్యుత్ వినియోగ దారులు ఈ నిర్ణయం పట్ల హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

TGSPDCLTelangana electric departmentSummer seasonElectricity complaintselectric related services

