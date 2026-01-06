English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Sankranti Special buses: సంక్రాంతి పండగ వేళ ఆర్టీసీ భారీ శుభవార్త.. ఏకంగా 6500 స్పెషల్ బస్సులు..

Sankranti Special buses: సంక్రాంతి పండగ వేళ ఆర్టీసీ భారీ శుభవార్త.. ఏకంగా 6500 స్పెషల్ బస్సులు..

Tgsrtc special buses during Sankranti:  చాలా మంది ఇప్పటికే తమ సొంతూర్లకు వెళ్లడానికి ప్రత్యేకంగా ఏర్పాట్లు చేసుకున్నారు. దీంతో రైళ్లు, బస్సులు, విమానాల్లో కూడా బుక్కింగ్స్ ఫుల్ అయ్యాయి.ఈ క్రమంలో తెలంగాణ ఆర్టీసీ ప్రయాణికులు మరో శుభవార్త చెప్పింది.

Jan 6, 2026, 07:10 PM IST
  • సంక్రాంతికి స్పెషల్ బస్సులు..
  • హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్న ప్రయాణికులు..

Sankranti Special buses: సంక్రాంతి పండగ వేళ ఆర్టీసీ భారీ శుభవార్త.. ఏకంగా 6500 స్పెషల్ బస్సులు..

Tgsrtc announces special buses during Sankranti festival: దేశవ్యాప్తంగా ఎక్కడ చూసిన కూడా  సంక్రాంతి పండగ సందడి కన్పిస్తుంది. చాలా  మంది సంక్రాంతిని ఎంతో వేడుకగా జరుపుకుంటారు. దీన్ని మూడు రోజుల పాటు జరుపుకుంటారు. భోగి, మకర సంక్రాంతి,కనుమలుగా జరుపుకుంటారు. జనవరి 14,15,16 తేదీల్లో మనం పండగలను జరుపుకోనున్నాం.అయితే.. సంక్రాంతి అనగానే పిండి వంటలు, అందాల ముగ్గులు, గొబ్బెమ్మలు, కోడి పందాలు నిర్వహించుకుంటారు. ఉద్యోగాలు, చదువుల కోసం ఎక్కడున్న కూడా సంక్రాంతి వేళ తమ సొంతూర్లకు చేరుకుంటారు.

ఈ క్రమంలో సంక్రాంతి నేపథ్యంలో తెలంగాణ ఆర్టీసీ మరో శుభవార్త చెప్పింది.హైదరాబాద్ నుంచి తెలంగాణ, ఏపీలోని పలు జిల్లాలకు 6,500 పైగా స్పెషల్ బస్సులు నడపనున్నట్లు వెల్లడించింది. జనవరి 9 నుంచి 19 వరకు ప్రత్యేక సర్వీసులు అందుబాటులోకి వస్తాయని అధికారులు తెలిపారు.

బీహెచ్‌ఈఎల్ ప్రాంతం నుంచి కూడా టీజీఎస్ ఆర్టీసీ ప్రత్యేక బస్సులు నడుపుతోంది. ఆర్సీపురం డిపో నుంచి ఏపీలోని వివిధ ప్రాంతాలకు స్పెషల్ బస్సులు నడుపుతోంది. తెలంగాణలోని వివిధ జిల్లాలతో పాటు ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు కూడా టీజీఎస్‌ ఆర్టీసీ ప్రత్యేక బస్సులు నడిపేందుకు సిద్ధమైంది.

అదే సమయంలో ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు దాదాపు 3 వేల వరకు స్పెషల్‌ బస్సులు నడిపేలా టీజీఎస్ ఆర్టీసీ ఏర్పాట్లు చేస్తోంది.  అదే విధంగా.. ఉత్తర తెలంగాణకు జేబీఎస్‌.. విజయవాడ, నల్లగొండ, ఖమ్మం  ప్రాంతాలకు ఎల్‌బీనగర్‌ నగర్‌ నుంచి ప్రత్యేక బస్సులు నడుపనున్నట్లు చెప్పారు. 

 

