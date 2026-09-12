/RTC Bus Fare Hike: వినాయక చవితి వేళ ఆర్టీసీ ప్రయాణికులకు బిగ్ షాక్..ఆర్టీసీ బస్సుల్లో 40 శాతం ఛార్జీల మోత!

TGSRTC Bus Fare Hike: వినాయక చవితి పండుగతో పాటు వీకెండ్ కూడా కలసి రావడంతో ప్రజలు తమ సొంత ఊళ్లకు వెళ్లేందుకు పెద్ద ఎత్తున బస్టాండ్లకు చేరుకుంటున్నారు. ప్రయాణికుల తీవ్ర రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని వారి సౌకర్యార్థం ఆర్టీసీ ప్రత్యేక బస్సులను ఏర్పాటు చేసింది. అయితే, ఈ ప్రత్యేక బస్సుల పేరుతో ఆర్టీసీ ప్రయాణికులపై ఊహించని రీతిలో భారీగా ఛార్జీల భారం మోపడం తీవ్ర వివాదాస్పదంగా మారింది.
పండుగ రద్దీ సమయంలో ప్రజల అవసరాన్ని ఆసరాగా చేసుకుని ఆర్టీసీ ఏకంగా 40 శాతం వరకు అదనపు ఛార్జీలు వసూలు చేయడానికి తెరతీసింది. ఉదాహరణకు, హైదరాబాద్ నుంచి హన్మకొండకు వెళ్లే సాధారణ ఏసీ బస్సు టికెట్ ధర సాధారణ రోజుల్లో రూ. 420 ఉంటే, ఈ పండుగ ప్రత్యేక బస్సుల్లో అదే ప్రయాణానికి ఆర్టీసీ రూ. 570 వసూలు చేస్తోంది. అంటే ఒక్కో టికెట్పై ఏకంగా రూ. 150 అదనపు భారం పడుతుండటంతో పండుగకు ఊరెళ్లే సామాన్య, మధ్యతరగతి ప్రజల జేబులు గుల్లవుతున్నాయి.
మరోవైపు, రాజధాని బస్సుల్లో ముందస్తుగా రిజర్వేషన్ చేసుకున్న ప్రయాణికులు సైతం తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. రిజర్వేషన్ ఉన్నప్పటికీ కొన్నిసార్లు సూపర్ లగ్జరీ, ఎక్స్ప్రెస్ వంటి ఇతర బస్సుల్లో ప్రయాణించాల్సిన దుస్థితి ఏర్పడుతోందని ప్రయాణికులు వాపోతున్నారు. ప్రతి పండుగ సమయంలోనూ ఇలా రద్దీని ఆసరాగా చేసుకుని ఛార్జీలు పెంచడం వల్ల ప్రజా రవాణా వ్యవస్థపై ప్రజల్లో తీవ్ర అసహనం నెలకొంది. పండుగల వేళ ప్రయాణికులకు ఊరట కల్పించాల్సింది పోయి, ఈ తరహా బాదుడుకు దిగడం ఏ మాత్రం ఆమోదయోగ్యం కాదని వారు స్పష్టం చేస్తున్నారు.
అంతేకాకుండా, పండుగ రోజుల్లో రాయితీ బస్ పాస్లు చెల్లుబాటు కావు అని అధికారులు చెప్పడంతో విద్యార్థులు, నిత్య ప్రయాణికులు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్రయాణికులు ఎదుర్కొంటున్న ఈ ఇబ్బందులపై టీజీఎస్ఆర్టీసీ (TGSRTC) యాజమాన్యం తక్షణమే స్పష్టత ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. పండుగ రద్దీ సమయంలో అదనపు ఛార్జీల బాదుడు లేకుండా సాధారణ ధరల్లోనే టికెట్లు అందుబాటులో ఉండేలా చర్యలు తీసుకోవాలని ప్రజలు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.
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