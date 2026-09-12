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RTC Bus Fare Hike: వినాయక చవితి వేళ ఆర్టీసీ ప్రయాణికులకు బిగ్ షాక్..ఆర్టీసీ బస్సుల్లో 40 శాతం ఛార్జీల మోత!

TGSRTC Bus Fare Hike: వినాయక చవితి పండుగ, వీకెండ్ వరుసగా రావడంతో సొంత ఊళ్లకు వెళ్లే ప్రయాణికుల రద్దీని ఆసరాగా చేసుకుని ఆర్టీసీ ప్రత్యేక బస్సుల పేరుతో భారీగా ఛార్జీలు పెంచింది. సాధారణ టికెట్ ధరల కంటే దాదాపు 39 నుంచి 40 శాతం వరకు అదనపు భారం మోపడంపై సామాన్య, మధ్యతరగతి ప్రజల నుంచి తీవ్ర నిరసన వ్యక్తమవుతోంది. పండుగ సమయంలో రాయితీ బస్ పాస్‌లు కూడా చెల్లవని చెప్పడంతో ప్రయాణికులు ఆర్టీసీ యాజమాన్యం తీరుపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

Written ByHarish Darla
Published: Sep 12, 2026, 09:13 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 09:13 PM IST
RTC Bus Fare Hike: వినాయక చవితి వేళ ఆర్టీసీ ప్రయాణికులకు బిగ్ షాక్..ఆర్టీసీ బస్సుల్లో 40 శాతం ఛార్జీల మోత!
Image Credit: Source: Zee Telugu

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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RTC Bus Fare Hike: వినాయక చవితి వేళ ఆర్టీసీ ప్రయాణికులకు బిగ్ షాక్..ఆర్టీసీ బస్సుల్లో 40 శాతం ఛార్జీల మోత!
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