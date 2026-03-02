English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • తెలంగాణ
  TGSRTC Free bus: దివ్యాంగులకు బస్సుల్లో ఫ్రీ జర్నీ.!. టీజీఎస్ఆర్టీసీ ఏం చెప్పిందంటే..?

TGSRTC Free bus: దివ్యాంగులకు బస్సుల్లో ఫ్రీ జర్నీ.!. టీజీఎస్ఆర్టీసీ ఏం చెప్పిందంటే..?

TGSRTC clarifies on free bus journey for disabled persons: ఇటీవల వివిధ సోషల్ మీడియాలో TGSRTC బస్సుల్లో దివ్యాంగులకు ఫ్రీజర్నీ కల్పించారని విపరీతంగా ప్రచారం జరుగుతుంది. దీనిపై  టీజీఎస్ ఆర్టీసీ యాజమాన్యం స్పష్టత ఇచ్చింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Mar 2, 2026, 08:07 PM IST
  • ఉచిత బస్సు ప్రయాణంపై టీజీఎస్ఆర్టీసీ క్లారిటీ..
  • సోషల్ మీడియా రూమర్స్ పై సీరియస్..

TGSRTC Free bus: దివ్యాంగులకు బస్సుల్లో ఫ్రీ జర్నీ.!. టీజీఎస్ఆర్టీసీ ఏం చెప్పిందంటే..?

TGSRTC clarifies on Free bus journey rumours for disabled persons: తెలంగాణలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా మహిళలకు ఉచిత బస్సు జర్నీ సదుపాయం కల్పిస్తుంది. మహలక్ష్మి పథకంలో భాగంగా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి రాగానే ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హమీ మేరకు ఈ పథకంను వెంటనే అమల్లోకి తీసుకొచ్చారు. దీనికి తెలంగాణ వ్యాప్తంగా మహిళల నుంచి మంచి రెస్పాన్స్ వస్తుంది. ప్రతిరోజు కూడా మహిళలు ఈ ఉచిత బస్సు పథకంను  ఉపయోగించుకుంటున్నారు. కొన్ని చోట్ల మాత్రం బస్సుల్లో సీట్లు దొరక్క ప్రయాణికులు నానా పాట్లు పడుతున్నారు. కొంత మంది సీట్ల కోసం ఆడ, మగ అని తేడాలేకుండా సిగపట్లు పడుతున్నారు.

కానీ ఉచిత బస్సు ప్రయాణం విషయంలో ఇటీవల కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం  దివ్యాంగులందరికీ బస్సుల్లో పూర్తిగా ఉచిత ప్రయాణం కల్పిస్తూ తెలంగాణ ప్రభుత్వం నిర్ణయించిందని, ఈ మేరకు కొత్త ఉత్తర్వులు జారీ చేసిందని వార్తలు వచ్చాయి. దీనిపై టీజీఎస్ ఆర్టీసీ ఒక క్లారిటీ ఇచ్చింది. దివ్యాంగులకు  ఉచిత బస్సు ప్రయాణం అంతా ఫెక్ అని స్పష్టం చేసింది. సోషల్ మీడియాలో వస్తున్న ఈ వార్త పూర్తిగా అవాస్తవమని క్లారిటీ ఇచ్చింది.

ఇలాంటి తప్పుడు వార్తలను సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం చేసి ప్రజలను తప్పుదోవ పట్టించే వారిపై కఠినమైన క్రిమినల్ చర్యలు తీసుకుంటామని  హెచ్చరించింది. ప్రజలు ఇటువంటి పుకార్లను నమ్మవద్దని, ఏదైనా కొత్త నిర్ణయం తీసుకుంటే ప‌త్రికా ప్ర‌కట‌న ద్వారా లేదా అధికారిక TGSRTC వెబ్‌సైట్  ద్వారా గాని వెల్లడించ‌డం జ‌రుగుతుందని అధికారులు తెల్చి చెప్పారు.

మరోవైపు ఏపీలో మాత్రం దివ్యాంగులకు ఆర్టీసీ బస్సుల్లో 'స్త్రీ శక్తి పథకం' కింద దివ్యాంగులకు కూడా ఉచిత బస్సు ప్రయాణ సౌకర్యం కల్పిస్తూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఇప్పటి వరకు 50 శాతం రాయితీతో ప్రయాణ సౌకర్యం కల్పిస్తుండగా.. ఇక నుంచి ఉచితంగా ఆయా బస్సుల్లో ప్రయాణంచేసేందుకు వెసులుబాటు కల్పించింది.

 

