/తెలంగాణ ఆర్టీసీలో కొలువుల జాతర.. 1500 కండక్టర్ పోస్టుల భర్తీకి గ్రీన్ సిగ్నల్!

TGSRTC 1500 Conductor Posts: తెలంగాణ ఆర్టీసీలో ఉద్యోగాల జాతర మొదలయ్యింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 1500 కండక్టర్ పోస్టుల భర్తీకి ప్రభుత్వం శ్రీకారం చుట్టనుంది. ప్రయాణికులకు మెరుగైన సేవలు అందించే లక్ష్యంతో తెలంగాణ స్టేట్ రోడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కార్పొరేషన్ అతి త్వరలో నోటిఫికేషన్ విడుదల చేయనుంది. ఈ పోస్టుల ఎంపిక పదో తరగతి మార్కుల ఆధారంగా జరుగుతుంది. అయితే, కొందరికి పదవ తరగతిలో మార్కులు, మరికొందరికి గ్రేడింగ్ పాయింట్లు ఉండటంతో, ఆ గ్రేడింగ్ మార్కులను శాతంగా ఎలా లెక్కించాలనే అంశంపై ఆర్టీసీ ఇప్పటికే ఎస్ఎస్సి బోర్డుకు లేఖ రాసింది. దీనిపై ప్రస్తుతం కసరత్తు జరుగుతోంది.
మహాలక్ష్మి పథకం అమలు తర్వాత ఆర్టీసీలో ప్రయాణికుల సంఖ్య గణనీయంగా పెరిగింది. పెరుగుతున్న రద్దీ దృష్ట్యా ప్రస్తుతం తాత్కాలికంగా ఔట్ సోర్సింగ్ సిబ్బందిని వాడుతున్నారు. ఇటీవల జరిగిన ఆర్టీసీ సమ్మె సమయంలో కూడా కొందరిని విధుల్లోకి తీసుకున్నారు. అయితే, ఇప్పుడు రిజర్వేషన్ల నిబంధనల ప్రకారం రీజియన్ల వారీగా ఈ 1500 పోస్టులను శాశ్వత ఉద్యోగులుగా భర్తీ చేయనున్నారు.
గ్రేడింగ్తోనే గందరగోళం..
గత ఏప్రిల్లో జరిగిన సమ్మె సమయంలో రవాణా ఇబ్బందులు లేకుండా చూడటానికి, మెదక్, నర్సాపూర్ డిపోల పరిధిలో ఆర్టీసీ యాజమాన్యం తాత్కాలికంగా డ్రైవర్లు, కండక్టర్లను నియమించింది. డ్రైవర్ పోస్టులకు 18 నెలల అనుభవం, హెవీ వెహికల్ లైసెన్స్ ఉండాలి. కండక్టర్ పోస్టులకు పదో తరగతి పాస్ అయిన వారు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. తాత్కాలికంగా నియమించిన డ్రైవర్లకు రోజుకు రూ.1000, కండక్టర్లకు రూ.800 చొప్పున చెల్లిస్తారని సమాచారం. ఆర్టీసీలో శాశ్వత ఉద్యోగాల భర్తీ జరిగి చాలా ఏళ్లయింది కాబట్టి, ఈ పోస్టులకు దరఖాస్తుల సంఖ్య భారీగా ఉండే అవకాశం ఉంది. అయితే, పదో తరగతి మార్కులు, గ్రేడింగ్ పాయింట్ల విషయంలో ఉన్న గందరగోళం వల్ల ఎంపిక ప్రక్రియ ఎలా జరుగుతుందనేది ఇప్పుడు ప్రశ్నార్థకంగా మారింది.
ప్రతి ఏటా ఆర్టీసీ ఉద్యోగుల రిటైర్మెంట్ వల్ల ఏర్పడిన ఖాళీలను భర్తీ చేసేందుకు హైదరాబాద్, సికింద్రాబాద్ సహా పలు ప్రాంతాల్లో ఇప్పటికే ఔట్ సోర్సింగ్ సిబ్బంది ఉన్నారు. కానీ, ఇప్పుడు 1500 మందిని శాశ్వత ప్రాతిపదికన రీజియన్ల వారీగా భర్తీ చేయాలని నిర్ణయించారు. పదో తరగతి మార్కులపై స్పష్టత రాగానే ఈ ప్రక్రియ వేగవంతం అవుతుంది. 12 ఏళ్ల తర్వాత కండక్టర్ల భర్తీకి ప్రయత్నాలు జరిగాయి. 2013 నుండి ఆర్టీసీలో కండక్టర్ల నియామకాలు జరగలేదు, కేవలం తాత్కాలిక నియామకాలే జరుగుతున్నాయి. రిటైర్మెంట్లు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో కండక్టర్లను శాశ్వతంగా తీసుకోవాలని డిమాండ్ వ్యక్తమవుతోంది.
సాంకేతిక కారణాల వల్ల ఈ ప్రక్రియ కొంత ఆలస్యమైనప్పటికీ, ప్రభుత్వం గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇవ్వడంతో నియామకాలు త్వరలోనే మొదలవుతాయని వార్తలు వస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం సుదూర ప్రాంతాలకు వెళ్లే సూపర్ లగ్జరీ, డీలక్స్ బస్సులను వన్ మ్యాన్ సర్వీసులుగా మారుస్తూ వస్తున్న ఆర్టీసీ, ఇప్పుడు ఎక్స్ప్రెస్ బస్సులను కూడా జాబితాలో చేర్చింది. కొన్ని రూట్లలో కండక్టర్లు ప్రధాన బస్ స్టాప్ల వద్దే ఉండి టికెట్లు జారీ చేస్తున్నారు. తాజాగా 1500 మంది కొత్త సిబ్బందిని తీసుకోవడానికి ఆర్టీసీ నేరుగా రిక్రూట్మెంట్ ప్రక్రియను చేపట్టింది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.