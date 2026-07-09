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తెలంగాణ ఆర్టీసీలో కొలువుల జాతర.. 1500 కండక్టర్ పోస్టుల భర్తీకి గ్రీన్ సిగ్నల్!

తెలంగాణ ఆర్టీసీలో కండక్టర్ల పోస్టుల భర్తీకి ప్రభుత్వం గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న 1500 ఖాళీలను భర్తీ చేయడానికి ప్రభుత్వం పచ్చ జెండా ఊపడంతో, త్వరలోనే నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసేందుకు ఆర్టీసీ యాజమాన్యం సిద్ధమవుతోంది. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jul 09, 2026, 09:23 AM IST|Updated: Jul 09, 2026, 09:23 AM IST
తెలంగాణ ఆర్టీసీలో కొలువుల జాతర.. 1500 కండక్టర్ పోస్టుల భర్తీకి గ్రీన్ సిగ్నల్!
Image Credit: TGSRTC 1500 Conductor Posts: File PhotoSource: Bureau

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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