karimnagar rtc staff 25 k cash prize lucky draw for bus passengers: ప్రస్తుతం దేశ మంతట ఎక్కడ చూసిన కూడా దసరా పండగ శోభ కన్పిస్తుంది. ఇప్పటికే స్కూళ్లు,కాలేజీలకు సెలవులు ప్రకటించడంతో అందరు తమ సొంత ఊర్లకు వెళ్లిపోతున్నారు. కొంత మంది తమ పర్సనల్ వాహనాల్లో ఊర్లకు వెళ్లిపోతుండగా, మరికొంత మంది బస్సుల్లో వెళ్లేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తుంటారు.
ఈక్రమంలో ఆర్టీసీ అధికారులు బస్సుల్లో ప్రయాణిస్తున్న సిబ్బందికి బంపర్ జాక్ పాట్ లాంటి వార్తను చెప్పారు. ప్రయాణికులను మరింతగా తమ బస్సులలో జర్నీలు చేసే విధంగా ఆర్టీసీ సరికొత్త స్కీమ్ ను ప్రవేశ పెట్టింది. అయితే.. ప్రస్తుతంకు మాత్రం కేవలం కరీంగనర్ జిల్లా వాసులకు మాత్రమే ఈ బంపర్ ఆఫర్ వర్తించనుంది. దీనిలో లక్ వరించిన వారికి రూ. 25 వేలను ఉచితంగా ఇస్తారు.
ఈ నెల అనగా సెప్టెంబర్ 27 నుంచి అక్టోబర్ 6 వరకు.. అన్ని ఆర్టీసీ బస్సుల్లో ప్రయాణించే వారికి ఇది వర్తించనుందని అధికారులు వెల్లడించారు. ముఖ్యంగా.. కరీంనగర్ ఆర్టీసీ రీజియన్ పరిధిలోని .. సెమీ డీలక్స్, మెట్రో డీలక్స్, సూపర్ లగ్జరీ, డీలక్స్, లహరి, రాజధాని బస్సుల్లో ప్రయాణించే ప్రయాణికుల కోసం లక్కీ డ్రా నిర్వహిస్తున్నట్లు డిపో ఆర్ ఎం ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు.
సెప్టెంబర్ 27 నుంచి అక్టోబర్ 6వరకు జిల్లా నుంచి.. పైన చెప్పిన అన్ని రకాల ఆర్టీసీ బస్సుల్లో ప్రయాణించేవారికి ఈ లక్కీ డ్రా స్కీమ్ అప్లికేబుల్ అవుతుందని ఆర్ఎం వెల్లడించారు. దీనిలో ప్రయాణికులు వారి గమ్యస్థానం అనగా వారు దిగాల్సిన స్టాప్ వచ్చాక.. వారు తీసుకున్న టికెట్ మీద సదరు ప్రయాణికుడి పేరు, అడ్రెస్, ఫోన్ నంబర్ రాసి.. స్థానికంగా ఏర్పాటు చేసిన లక్కీ డ్రా బాక్సుల్లో ఆ టికెట్ ను వేయాలని సిబ్బంది తెలిపారు.
అయితే.. అక్టోబర్ 8న లక్కీ డ్రా తీస్తారు. ఇక దీనిలో మొదటి బహుమతి గెలిచిన వారికి రూ.25 వేలు, సెకండ్ ప్రైజ్ పొందిన వారికి 15 వేలు, థర్డ్ ప్రైజ్ వారికి 10 వేల రూపాయల చెక్కు ఇవ్వనున్నట్లు ఆర్టీసీ సిబ్బంది వివరించారు.దసరా పండగ నేపథ్యంలో బస్సులో జర్నీలు చేస్తు ప్రయాణికులు ఆ చాన్స్ ను సద్వినియోగం చేసుకొవాలని ఆర్టీసీ అధికారులు ఒక ప్రకటనలో వెల్లడించారు.
