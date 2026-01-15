English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • TGSRTC: 5 రోజులు రూ. 100 కోట్లు.. సంక్రాంతి స్పెషల్ బస్సులతో RTCకి పండగ..

TGSRTC: 5 రోజులు రూ. 100 కోట్లు.. సంక్రాంతి స్పెషల్ బస్సులతో RTCకి పండగ..

TGSRTC: సంక్రాంతి పండగ సందర్భంగా సొంతూళ్లకు వెళ్లేవారికి తెలంగాణ ఆర్టీసీ భారీ ఛార్జీలతో నడ్డి విరిచింది. ప్రయాణికుల సంక్రాంతి ప్రయాణాన్ని క్యాష్ చేసుకుంది. ఏకంగా పండగ స్పెషల్ బస్సులతో భారీగానే కాసులు వెనుకేసుకుంది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Jan 15, 2026, 02:45 PM IST

TGSRTC: 5 రోజులు రూ. 100 కోట్లు.. సంక్రాంతి స్పెషల్ బస్సులతో RTCకి పండగ..

TGSRTC Income:సంక్రాంతి సందర్భంగా ఈ నెల 9 నుంచి 14 వరకు తెలంగాణ ఆర్టీసీ 6వేల స్పెషల్​ బస్సులు నడిపింది. హైదరాబాద్ నుంచి ఏపీ, ఇతర రాష్ట్రాలతో పాటు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఆరు రోజుల పాటు సుమారు 2 కోట్ల 40 లక్షల మంది ప్రయాణించారు. దీంతో 100 కోట్ల వరకు ఆర్టీసీకి ఆదాయం సమకూరినట్టు అధికారులు వెల్లడించారు. 

ఈసారి సంక్రాంతికి ఏపీఎస్​ఆర్టీసీ హైదరాబాద్ కు  బస్సులు నడపలేదు. గతేడాది ఆంధ్ర ప్రదేశ్  నుంచి తెలంగాణకు 2,540 బస్సులు నడపగా, ఈసారి 200 బస్సులకే పరిమితమైంది. దీంతో గతేడాది ఏపీకి 5,400 బస్సులు నడిపిన తెలంగాణ ఆర్టీసీ ఈసారి  ఏకంగా 6,431 ప్రత్యేక బస్సులు నడిపింది. 

అంటే, గతేడాది కన్నా వెయ్యికి పైగా అదనపు బస్సులు నడిపింది. దీని ద్వారానే ఈసారి ఆదాయం పెరిగినట్లు అధికారులు చెప్తున్నారు. మొత్తంగా గతేడాది చూసుకుంటే 5 రోజుల్లోనే తెలంగాణ ఆర్టీసీ స్పెషల్ బస్సులతో భారీగా ఆదాయం సమకూర్చుకుంది. మరోవైపు ప్రయాణికులు మాములు డొక్కు బస్సుల్లో కూడా అధిక ఛార్జీలు చెల్లించి మూల్యం చెల్లించుకున్నారు. మొత్తంగా చూసుకుంటే ప్రజలకు జేబుకు బొక్కపడితే.. ప్రభుత్వం ఖజానా కాసులతో గల గల లాడింది. 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

TGSRTC BusesTGSRTC buses incomeTGSRTC buses Sankranti IncomeSankranti festival 2026Pongal festival 2026

