TGSRTC: 5 రోజులు రూ. 100 కోట్లు.. సంక్రాంతి స్పెషల్ బస్సులతో RTCకి పండగ..

TGSRTC Income:సంక్రాంతి సందర్భంగా ఈ నెల 9 నుంచి 14 వరకు తెలంగాణ ఆర్టీసీ 6వేల స్పెషల్ బస్సులు నడిపింది. హైదరాబాద్ నుంచి ఏపీ, ఇతర రాష్ట్రాలతో పాటు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఆరు రోజుల పాటు సుమారు 2 కోట్ల 40 లక్షల మంది ప్రయాణించారు. దీంతో 100 కోట్ల వరకు ఆర్టీసీకి ఆదాయం సమకూరినట్టు అధికారులు వెల్లడించారు.
ఈసారి సంక్రాంతికి ఏపీఎస్ఆర్టీసీ హైదరాబాద్ కు బస్సులు నడపలేదు. గతేడాది ఆంధ్ర ప్రదేశ్ నుంచి తెలంగాణకు 2,540 బస్సులు నడపగా, ఈసారి 200 బస్సులకే పరిమితమైంది. దీంతో గతేడాది ఏపీకి 5,400 బస్సులు నడిపిన తెలంగాణ ఆర్టీసీ ఈసారి ఏకంగా 6,431 ప్రత్యేక బస్సులు నడిపింది.
అంటే, గతేడాది కన్నా వెయ్యికి పైగా అదనపు బస్సులు నడిపింది. దీని ద్వారానే ఈసారి ఆదాయం పెరిగినట్లు అధికారులు చెప్తున్నారు. మొత్తంగా గతేడాది చూసుకుంటే 5 రోజుల్లోనే తెలంగాణ ఆర్టీసీ స్పెషల్ బస్సులతో భారీగా ఆదాయం సమకూర్చుకుంది. మరోవైపు ప్రయాణికులు మాములు డొక్కు బస్సుల్లో కూడా అధిక ఛార్జీలు చెల్లించి మూల్యం చెల్లించుకున్నారు. మొత్తంగా చూసుకుంటే ప్రజలకు జేబుకు బొక్కపడితే.. ప్రభుత్వం ఖజానా కాసులతో గల గల లాడింది.
