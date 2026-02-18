Tgsrtc: మహిళా ప్రయాణికులకు శుభవార్త.. సీఎం రేవంత్ మరో కీలక నిర్ణయం.. ఇక వాటికి చెక్ పడినట్లే..

Tgsrtc going to issue smart cards for women over free bus journey: సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం ఎన్నికల వేళ ఇచ్చిన హమీల మేరకు తెలంగాణలో అధికారంలోకి రాగానే మహిళలకుఉచిత బస్సు ప్రయాణం మహలక్ష్మి స్కీమ్ ను అమలు చేశారు. ఈ పథకంకు మంచి రెస్పాన్స్ వస్తుంది. కానీ కొన్ని చోట్ల మహిళలు అవసరం లేకున్న కూడా ప్రయాణాలు చేస్తున్నారని అపవాదులు కూడా వస్తున్నాయి. ఇక సీట్లు దొరక్క, బస్సులో ఫైటింగ్ ల గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. అయితే.. ఇటీవల నకిలీ ఆధార్ కార్డులను క్రియేట్ చేసి కొంత మంది కేటుగాళ్లు మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు.
దీంతో ఆర్టీసీ వారికి ఇది పెద్ద సమస్యగా మారింది. దీనికి చెక్ పెట్టడంలో భాగంగా ఇప్పటికే స్మార్ట్ కార్డులను అందుబాటులోకి తీసుకొని రావాలని టీజీఎస్ఆర్టీసీ నిర్ణయించింది.
ఈ క్రమంలో వచ్చే నెల నుంచి తెలంగాణ వ్యాప్తంగా మహిళలకు స్మార్ట్ కార్డులను అందుబాటులోకి తీసుకొని రానున్నారు. దీని వల్ల అక్రమాలకు చెక్ పెట్టడంతో పాటు, టికెట్ల జారీ తొందరగా జరుగుతుందని ఆర్టీసీ భావిస్తుంది. దీని పైలెట్ ప్రాజెక్ట్ లా అమలు చేసేందుకు ఆర్టీసీ అధికారులు చర్యలు తీసుకుంటున్నారు.
మరోవైపు సమ్మర్ నేపథ్యంలో అన్నిఏసీ బస్సుల్లో టికెట్ల రేట్లలో 30 శాతం తగ్గింపు చేసి మార్చి 1 నుంచి హైదరాబాద్ వ్యాప్తంగా అమల్లోకి తీసుకొని వస్తున్నట్లు చెప్పారు. ముఖ్యంగా.. ఇతర రాష్ట్రాలకు చెందిన కొందరు మహిళలు నకిలీ ఆధార్ కార్డులతో ఈ పథకాన్ని దుర్వినియోగం చేస్తున్నట్టు అధికారులు గుర్తించారు. దీన్ని అరికట్టేందుకు స్మార్ట్ కార్డులను పంపిణీ చేయాలని టీజీఎస్ ఆర్టీసీ అధికారులు చర్యలు వేగవంతం చేశారు. ఇది అమల్లోకి వస్తే మరింత ప్రజలకుమేలు జరుగుతుందని రేవంత్ సర్కారు భావిస్తుంది.
