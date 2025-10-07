TGSRTC: ప్రయాణికుల సౌకర్యార్ధం మరింత స్మార్ట్ గా మారిన TGSRTC..

TGSRTC మరింత స్మార్ట్గా మారుతోంది. ఆర్టీసీ బస్సులు ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు గమ్యస్థానానికి ఎంత దూరంలో ఉన్నామన్న సమాచారం అందుబాటులోకి రానుంది. దీంతో పాటు క్యూఆర్ ఆధారిత డిజిటల్ బస్సు పాస్, బస్సు టికెట్ల వివరాలు వంటి సేవలు అందుబాటులో ఉంటాయి. ప్రస్తుతం వినియోగిస్తున్న గమ్యం యాప్తో బస్సు బయలు దేరిన టైం, ఏటైంలో ఎక్కడుంది, బస్ స్టాపుకు ఎప్పుడు చేరుకుంటుంది వంటి పూర్తి సమాచారం ఇస్తున్నా అక్కడక్కడ కొన్ని సమస్యలు తలెత్తుతున్నాయి.
గూగుల్ మ్యాప్స్ సాయంతో మరింత కచ్చితంగా బస్సుల రాకపోకల వివరాలను తెలుసుకోవచ్చు. ఇందుకోసం ఆర్టీసీ బస్సుల సమాచారాన్ని గూగుల్కు అందించడంతో గూగుల్ మ్యాప్స్ సేవలు అందుబాటులోకి రానున్నాయి. వారం, పది రోజుల్లో గూగుల్కు ఆర్టీసీ బస్సుల డేటా అందించనున్న నేపథ్యంలో దీపావళికల్లా హైదరాబాద్ సిటీ బస్సుల సమాచారం ప్రయాణికులకు అందుబాటులోకి వస్తుంది. దశల వారీగా రాష్ట్రంలోని మిగతా బస్సుల సమాచారం గూగుల్ మ్యాప్స్లో పొందుపరుస్తారు.
మరోవైపు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఎలక్ర్టానిక్ సర్వీస్ డెలివరీ విభాగం నిర్వహిస్తున్న మీ-టికెట్ యాప్ సాయంతో త్వరలో ఆర్టీసీ ఇంటర్సిటీ బస్సు సేవలు, క్యూఆర్ ఆధారిత డిజిటల్ బస్ పాస్లు అందుబాటులోకి రానున్నాయి. క్యూఆర్ కోడ్ బస్సు టికెట్లు, డిజిటల్ పాస్ సేవల ప్రారంభ తేదీని త్వరలో ప్రకటించనున్నారు. సాధారణ, మెట్రో డీలక్స్, మెట్రో ఎక్స్ప్రెస్, గ్రీన్ మెట్రో లగ్జరీ (ఏసీ), పుష్పక్ ఎసీ బస్సుల డిజిటల్గా టికెట్లు, పాస్లు పొందవచ్చు.
