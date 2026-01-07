English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • TGSRTC Sankranti Buses: తెలంగాణ ఆర్టీసీ సంక్రాంతి బాదుడు.. ఏకంగా టికెట్ల చార్జీలు ఎంత పెంచారంటే..?..

TGSRTC Sankranti Buses: తెలంగాణ ఆర్టీసీ సంక్రాంతి బాదుడు.. ఏకంగా టికెట్ల చార్జీలు ఎంత పెంచారంటే..?..

Tgsrtc hikes bus fares on Sankranti festival: సంక్రాంతి పండగ వేళ ఒకవైపు ప్రత్యేకంగా బస్సుల్ని నడిపిస్తునే మరోవైపు ప్రయాణికులకు చార్జీల వాతలు కూడా పెట్టింది. ఏకంగా 50 శాతం టికెట్ల చార్జీలను పెంచుతూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Jan 7, 2026, 06:34 PM IST
  • పండగ వేళ ఆర్టీసీ చార్జీల వాతలు..
  • ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్న ప్రయాణికులు..



Tgsrtc hikes fares by 50 percent for Sankranti festival: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ప్రస్తుతం ఎక్కడ చూసిన కూడా సంక్రాంతి పండగ శోభ కన్పిస్తుంది. ముఖ్యంగా సంక్రాంతిని మూడు రోజుల పాటు నిర్వహించుకుంటారు. భోగి, సంక్రాంతి, కనుమల జనవరి 14,15,16 తేదీల్లో పెద్ద పండగను జరుపుకొనున్నారు. ఈ క్రమంలో సంక్రాంతి నేపథ్యంలో చాలా మంది ఉద్యోగాలు, చదువులతో ఇతర ప్రాంతాల్లో ఉన్నవారు తమ సొంతూర్లకు వెళ్తుంటారు. దీంతో ప్రయాణికుల కోసం  తెలంగాణ ఆర్టీసీ  ఏకంగా  6,431 బస్సులు నడిపిస్తున్నట్లు ప్రకటించింది.

అదే విధంగా ఈ బస్సులు..ఈనెల 9,10,12,13,18,19 తేదీల్లో ప్రత్కేక బస్సులు అందుబాటులోకి ఉంచనున్నారు. అయితే..ఈ బస్సులలో ఏకంగా  50 శాతం అదనపు చార్జీలను ప్రయాణికుల నుంచి వసూలు చేయనున్నారు.

  ఇవి ఎంజీబీఎస్, జేబీఎస్, ఉప్పల్  క్రాస్ రోడ్, ఆరాంఘర్, ఎల్బీ నగర్, కేపీహెచ్ బీ, బోయిన్ పల్లి, గచ్చిబౌలీ నుంచి ప్రత్యేక బస్సులు నడవనున్నాయని ఆర్టీసీ అధికారులు తెలిపారు. మరోవైపు స్పెషల్ బస్సులు మినహా రెగ్యులర్ బస్సుల్లో సాధారణ చార్జీలే అమల్లో ఉంటాయని అధికారులు తెలిపారు. అదే విధంగా తెలంగాణ

రాష్ట్ర ప్రభుత్వ మహాలక్ష్మి పథకంలో భాగంగా సంక్రాంతికి నడిపే పల్లె వెలుగు, ఎక్స్ ప్రెస్, సిటీ ఆర్డినరి, మెట్రో ఎక్స్ ప్రెస్ బస్సుల్లో మహిళలకు ఉచిత బస్సు రవాణా సదుపాయం యథావిధిగా  అమల్లో ఉంటుందని అధికారులు క్లారిటీ ఇచ్చారు.

అయితే.. పండగల నేపథ్యంలో.. స్పెషల్ బస్సులకు అయ్యే కనీస డీజిల్ ఖర్చులు, నిర్వహణ మేరకు టికెట్ ధరను సవరించుకోవాలని 2003లో జీవో నంబర్ 16 ను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జారీ చేసింది. దీని ప్రకారం..పండగలు, స్పెషల్ కార్యక్రమంలో నడిచే స్పెషల్ బస్సుల్లో మాత్రమే 1.5 వరకు టికెట్ ధరలను సవరించుకునే వెసులుబాటును సంస్థకు ఇచ్చిన విషయం తెలిసిందే.

 

