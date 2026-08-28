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రాఖీ పౌర్ణమి సందర్భంగా TGSRTC విస్తృత ఏర్పాట్లు.. 5 వేల ప్రత్యేక బస్సులు..

TGSRTC Special Buses: రాఖీ పౌర్ణమి సందర్భంగా సొంతూళ్లకు వెళ్లే ప్రయాణికులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా TGSRTC విస్తృత ఏర్పాట్లు చేసింది. ప్రయాణికుల రద్దీ, ప్రత్యేక బస్సుల నిర్వహణ, తిరుగు ప్రయాణాల ఏర్పాట్లపై రాష్ట్ర రవాణా శాఖ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ ఆర్టీసీ ఉన్నతాధికారులతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. రాఖీ పౌర్ణమి సందర్భంగా ఆగస్టు 31 సోమవారం వరకు ప్రయాణికుల సౌకర్యార్థం 5 వేల ప్రత్యేక బస్సులు నడుపుతున్నట్లు మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ తెలిపారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 28, 2026, 09:44 AM IST|Updated: Aug 28, 2026, 09:44 AM IST
రాఖీ పౌర్ణమి సందర్భంగా TGSRTC విస్తృత ఏర్పాట్లు.. 5 వేల ప్రత్యేక బస్సులు..
Image Credit: TGS RTC (File Photo/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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