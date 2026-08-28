/రాఖీ పౌర్ణమి సందర్భంగా TGSRTC విస్తృత ఏర్పాట్లు.. 5 వేల ప్రత్యేక బస్సులు..

Special Buses for Women: గత ఏడాది రాఖీ పౌర్ణమి సందర్భంగా 4,760 ప్రత్యేక బస్సులు నడిపామని, ఈ ఏడాది ప్రయాణికుల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని అదనంగా 240 బస్సులను పెంచి మొత్తం 5 వేల ప్రత్యేక బస్సులను ఏర్పాటు చేసినట్లు తెలిపారు. ప్రయాణికుల రద్దీకి అనుగుణంగా అవసరమైన ప్రాంతాల్లో అదనపు బస్సులను వెంటనే అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని అధికారులను మంత్రి ఆదేశించారు. ముఖ్యంగా ఆగస్టు 30 ఆదివారం మధ్యాహ్నం నుంచి ఆగస్టు 31 సోమవారం వరకు తిరుగు ప్రయాణాల రద్దీ అధికంగా ఉండే అవకాశం ఉన్నందున అధికారులు ముందస్తు కార్యాచరణతో సిద్ధంగా ఉండాలని సూచించారు.
పండుగ రద్దీ నేపథ్యంలో ఆర్టీసీ అధికారులు క్షేత్రస్థాయిలో అందుబాటులో ఉండాలని మంత్రి స్పష్టం చేశారు. ప్రధాన బస్స్టేషన్లు, రద్దీ ఎక్కువగా ఉండే ప్రాంతాల్లో అధికారులు స్వయంగా పర్యవేక్షిస్తూ ప్రయాణికులకు ఎలాంటి అసౌకర్యం కలగకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు. గత అనుభవాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని రద్దీ ఉన్న ప్రాంతాలను ఎప్పటికప్పుడు గుర్తించి, అవసరమైన చోట అదనపు బస్సులను నడపాలని సూచించారు. ప్రయాణికుల రద్దీని నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తూ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా బస్సులను కేటాయించాలని తెలిపారు. అలాగే పండుగ సందర్భంగా బస్స్టేషన్లలో ప్రయాణికులకు మంచినీరు, మరుగుదొడ్లు వంటి మౌలిక సదుపాయాలు అందుబాటులో ఉండేలా చర్యలు తీసుకోవాలని మంత్రి అధికారులను ఆదేశించారు. ప్రయాణికుల అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని పరిశుభ్రతకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని సూచించారు.
మహాలక్ష్మి పథకం..
రాఖీ పౌర్ణమి సందర్భంగా మహిళా ప్రయాణికులకు మహాలక్ష్మి పథకం కింద ఉచిత బస్సు ప్రయాణ సౌకర్యం యథావిధిగా కొనసాగుతుందని మంత్రి స్పష్టం చేశారు. మహిళా ప్రయాణికుల సంఖ్యకు అనుగుణంగా తగినన్ని బస్సులను అందుబాటులో ఉంచాలని అధికారులకు సూచించారు. పండుగ రద్దీ సమయంలో ఆర్టీసీ ఉద్యోగులు సమష్టిగా, ఓర్పుతో విధులు నిర్వహిస్తూ ప్రయాణికులకు మెరుగైన సేవలు అందించాలని మంత్రి కోరారు. రాఖీ పౌర్ణమి సందర్భంగా సొంతూళ్లకు వెళ్లే ప్రతి ఒక్కరూ సురక్షితంగా ప్రయాణించేలా TGSRTC అన్ని చర్యలు తీసుకుంటుందని తెలిపారు. ప్రయాణికులు ఆర్టీసీ బస్సులను వినియోగించుకుని సురక్షితంగా తమ గమ్యస్థానాలకు చేరుకోవాలని మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ విజ్ఞప్తి చేశారు.
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