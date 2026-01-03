English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • TGSRTC Recruitment 2026: తెలంగాణ RTCలో కొలువుల జాతర..డిగ్రీ చదివితే చాలు రూ.81,400 జీతం..దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ ఎప్పుడంటే?

TGSRTC Recruitment 2026: తెలంగాణ RTCలో కొలువుల జాతర..డిగ్రీ చదివితే చాలు రూ.81,400 జీతం..దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ ఎప్పుడంటే?

TSRTC Recruitment 2025 Apply Online: తెలంగాణ రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థ (TGRTC) నిరుద్యోగులకు తీపి కబురు అందించింది. సంస్థలో ఖాళీగా ఉన్న ట్రాఫిక్, మెకానికల్ సూపర్‌వైజర్ ట్రైనీ పోస్టుల భర్తీకి ఆన్‌లైన్ దరఖాస్తు ప్రక్రియను ప్రారంభించింది. అర్హత గల అభ్యర్థులు ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకోవాలని అధికారులు సూచించారు.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Jan 3, 2026, 12:04 PM IST

Trending Photos

Anasuya Bikini: తగ్గేదేలే అంటున్న యాంకర్ అనసూయ..బికినీ ఫోటోలతో విమర్శలకు స్ట్రాంగ్ కౌంటర్!
8
Anasuya Bharadwaj
Anasuya Bikini: తగ్గేదేలే అంటున్న యాంకర్ అనసూయ..బికినీ ఫోటోలతో విమర్శలకు స్ట్రాంగ్ కౌంటర్!
Mouni Roy Director Kiss: &quot;కథ చెప్తానని పిలిచి డైరెక్టర్ బలవంతంగా ముద్దు పెట్టాడు&quot;..స్టార్ హీరోయిన్ షాకింగ్ కామెంట్స్!
7
Mouni Roy
Mouni Roy Director Kiss: "కథ చెప్తానని పిలిచి డైరెక్టర్ బలవంతంగా ముద్దు పెట్టాడు"..స్టార్ హీరోయిన్ షాకింగ్ కామెంట్స్!
Shanmukh Jaswanth: దీప్తి సునైనాతో బ్రేకప్.. ఇన్నేళ్ల తర్వాత కొత్త ప్రియురాల్ని పరిచయం చేసిన షణ్ముఖ్ జస్వంత్..!
5
Shanmukh Jaswanth
Shanmukh Jaswanth: దీప్తి సునైనాతో బ్రేకప్.. ఇన్నేళ్ల తర్వాత కొత్త ప్రియురాల్ని పరిచయం చేసిన షణ్ముఖ్ జస్వంత్..!
Bajaj Platina 100: ఒక్కసారి ఫుల్‌ట్యాంక్ చేస్తే నెల మొత్తం బిందాస్‌గా తిరగొచ్చు..ఈ బండి స్పీడుకి పెట్రోల్ బంకులు షాక్!
5
Bajaj Platina 100
Bajaj Platina 100: ఒక్కసారి ఫుల్‌ట్యాంక్ చేస్తే నెల మొత్తం బిందాస్‌గా తిరగొచ్చు..ఈ బండి స్పీడుకి పెట్రోల్ బంకులు షాక్!
TGSRTC Recruitment 2026: తెలంగాణ RTCలో కొలువుల జాతర..డిగ్రీ చదివితే చాలు రూ.81,400 జీతం..దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ ఎప్పుడంటే?

TSRTC Recruitment 2025 Apply Online: తెలంగాణ రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థ (TGRTC) నిరుద్యోగులకు తీపి కబురు అందించింది. సంస్థలో ఖాళీగా ఉన్న ట్రాఫిక్, మెకానికల్ సూపర్‌వైజర్ ట్రైనీ పోస్టుల భర్తీకి ఆన్‌లైన్ దరఖాస్తు ప్రక్రియను ప్రారంభించింది. అర్హత గల అభ్యర్థులు ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకోవాలని అధికారులు సూచించారు.

Add Zee News as a Preferred Source

ఖాళీల వివరాలు
మొత్తం 198 పోస్టుల భర్తీకి ఈ నోటిఫికేషన్ విడుదల అయ్యింది. ఇందులో భాగంగా ట్రాఫిక్ సూపర్‌వైజర్ ట్రైనీ కోసం 84 పోస్టులు, అలాగే మెకానికల్ సూపర్‌వైజర్ ట్రైనీ కోసం 114 పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నారు.

అర్హతలు & వయోపరిమితి
ఈ పోస్టులకు విద్యార్హతగా సంబంధిత విభాగంలో అభ్యర్థులు కనీసం డిప్లొమా లేదా డిగ్రీ పూర్తి చేసి ఉండాలి. జూలై 1, 2025 నాటికి 18 నుండి 25 ఏళ్ల మధ్య వయోపరిమితిని నిర్ణయించారు. మరోవైపు ఎస్సీ, ఎస్టీ, ఈడబ్ల్యూఎస్ (EWS) అభ్యర్థులకు 5 ఏళ్ల సడలింపు ఉంటుంది. అలాగే ఎక్స్-సర్వీస్‌మెన్ (ESM) అభ్యర్థులకు 3 ఏళ్ల సడలింపు ఉంటుంది.

దరఖాస్తుకు కావాల్సిన పత్రాలు..
అభ్యర్థులు దరఖాస్తు సమయంలో కొన్ని పత్రాలను సిద్ధం చేసుకోవాలి. వాటిలో పదో తరగతి సర్టిఫికేట్ (డేట్ ఆఫ్ బర్త్ నిర్ధారణ కోసం),  1వ తరగతి నుండి 7వ తరగతి వరకు స్టడీ సర్టిఫికేట్లు (లేదా రెసిడెన్స్ సర్టిఫికేట్),  తెలంగాణ ప్రభుత్వం జారీ చేసిన లేటెస్ట్ కమ్యూనిటీ సర్టిఫికేట్‌తో పాటు ఏప్రిల్ 1, 2025 తర్వాత పొందిన నాన్-క్రీమీ లేయర్ (BC అభ్యర్థులకు) లేదా EWS సర్టిఫికేట్ తప్పనిసరిగా ఉండాలి.

జీతం & ఎంపిక విధానం
ఎంపికైన వారికి నెలకు రూ. 27,080 నుండి రూ. 81,400 వరకు జీతంతో పాటు ఇతర ప్రయోజనాలు ఉంటాయి. అయితే ఈ పోస్టుల కోసం రాత పరీక్ష, ధృవపత్రాల పరిశీలన ఆధారంగా అభ్యర్థులను ఎంపిక చేస్తారు. ఇందుకోసం ఆన్‌లైన్‌లో దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి జనవరి 20, 2026 వరకు సమయం ఉంది.

జనరల్ అభ్యర్థులకు దరఖాస్తు ఫీజు రూ.800 ఉండగా.. ఎస్సీ, ఎస్టీ అభ్యర్థులకు రూ.400 చెల్లించాల్సి ఉంది. అభ్యర్థులు TGRTC అధికారిక వెబ్‌సైట్ ద్వారా ఆన్‌లైన్‌లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. నోటిఫికేషన్‌కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాల కోసం అధికారిక వెబ్‌సైట్‌ను సందర్శించండి.

Also Read: Mumbai Affair Attack: న్యూఇయర్ వేళ ముంబై ఉలిక్కిపడే ఘటన..లవర్ ప్రైవేట్ పార్ట్ కట్ చేసిన వివాహిత!

Also Read: Dhoni IPL Retirement: సీఎస్‌కే అభిమానులకు బ్యాడ్‌న్యూస్..ధోనీ రిటైర్మెంట్‌పై క్లారిటీ..ఇక ఐపీఎల్‌కు 'తలా' సెలవు!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

TGSRTCTGSRTC Recruitment 2025TSRTC Recruitment 2025 Apply OnlineTgsrtc jobsTSRTC Recruitment 2026

Trending News