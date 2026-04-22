English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
TGSRTC Strike: కొనసాగుతున్న ఆర్టీసీ సమ్మె.. డిపో నుంచి కదలని బస్సులు, జేఏసీ నాయకుల అరెస్ట్‌..!

TGSRTC Strike News Today: ఆర్టీసీ కార్మికులు ప్రభుత్వం మధ్యలో చర్చలు విఫలం అవ్వడంతో అర్ధరాత్రి నుంచి బస్సులు డిపోలకే పరిమితమయ్యాయి. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఆర్టీసీ కార్మికుల జేఏసీ సమ్మెకు దిగారు. ఎన్నికల వాగ్దానాల్లో భాగంగా ఆర్టీసీలో రెండేళ్ల వేతనాలను సవరించి ఇవ్వాలని, ఆర్టీసీను ప్రభుత్వంలో విలీనం చేయాలని వంటి డిమాండ్లతో ఆర్టీసీ కార్మికుల జేఏసీ ఆధ్వర్యంలో సమ్మె జరుగుతోంది. దీంతో బస్సులు ఎక్కడికక్కడికి నిలిచిపోయాయి. పలు ప్రాంతాలు జేఏసీ నాయకులు అరెస్టులు కూడా జరిగాయి. అయితే ప్రభుత్వం కొన్ని ప్రాంతాల్లో అద్దె బస్సులను కూడా నడుపుతోంది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Apr 22, 2026, 08:21 AM IST

Trending Photos

TGSRTC Strike News Today: ప్రభుత్వం ఆర్టీసీ మధ్య జరిగిన చర్చలు విఫలం అవడంతో టీజీఎస్ఆర్‌టీసీ సమ్మెకు దిగింది. అర్ధరాత్రి నుంచి బస్సులు డిపోలకే పరిమితమయ్యాయి. సమస్యల పరిష్కారానికి ప్రభుత్వ కమిటీ నాలుగు వారాల సమయం కోరగా.. అందుకు ఆర్టీసీ జేఏసీ అంగీకరించలేదు. తమ సమస్యలు సత్వరమే పరిష్కరించాలని ఆర్టీసీ కార్మికులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. దీంతో డిపోలోనే బస్సులు నిలిచిపోయాయి. ఎంజీబీఎస్‌లో కూడా ఆర్టీసీ జేసీ సమ్మె పిలుపుతో అర్థరాత్రి నుంచి బస్సు సర్వీసులు పూర్తిగా నిలిచిపోయాయి. దీంతో జనజీవనం పూర్తిగా అస్తవ్యస్తంగా మారింది. జూబ్లీ బస్ స్టేషన్ లో మాత్రం కొన్ని బస్సులు యథావిధిగా కొనసాగినట్లు సమాచారం. తెల్లవారుజామున 4 గంటల నుంచి పూర్తిస్థాయిలో బంద్‌ మొదలయ్యి సమ్మె ఉధృతం చేశారు. మరోవైపు ప్రయాణికులు ఇబ్బందులు కలగకుండా ప్రైవేటు బస్సులను రంగంలోకి దించాలని ప్రభుత్వం యోచిస్తుంది.

Add Zee News as a Preferred Source

 నిలిచిన ఆర్టీసీ సేవలు ప్రయాణికుల కష్టాలు..
అర్ధరాత్రి నుంచే ఈ బస్సులు నిలిచిపోవడంతో ఉప్పల్ స్టేడియం మ్యాచ్ ముగిసిన వేళ క్రీడాభిమానులు తెగ ఇబ్బంది పడ్డారు. ఒక్కసారిగా రోడ్లపైకి చేరడంతో బస్సులు అందవని ఆందోళనతో అందరూ మెట్రో స్టేషన్ వైపు పరుగులు తీశారు. దీంతో ఉప్పల్ రహదారి కూడా పూర్తిగా రద్దీగా జన సందోహంగా మారింది. బస్సులు బంద్‌ ఉండటంతో అందరూ మెట్రోను ఆశ్రయించారు.

మహిళలకే ఇబ్బందులు..
ఉచిత బస్సు ప్రయాణం ఎక్కువమంది మహిళలు చేస్తూ ఉంటారు. ప్రతిరోజు 14.2 లక్షల మంది ఉచిత ప్రయాణం చేస్తున్నారు. చర్చలు విఫలం కావడంతో చాలామంది అయోమయానికి గురవుతున్నారు. దీంతో వాళ్ళు ఆటోలు, ప్రైవేట్ క్యాబ్‌లను ఆశ్రయించాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది. ఈ సమయంలో ఆటో చార్జీల నియంత్రణ కూడా సాధ్యం కాకపోవచ్చు. మహిళలు, విద్యార్థులు ఇబ్బందులు తప్పడం లేదు. 

అయితే నెల రోజుల క్రితమే డిమాండ్ల పరిష్కారం కోసం ఆర్టీసీ యాజమాన్యానికి సమ్మె నోటీసు ఇవ్వగా స్పందించకపోవడంతో కాలయాపన చేసిన్నట్లు జేఏసీ నాయకులు తెలిపారు. సమ్మెకు దిగుతున్న నలుగురిని పిలిచి యాజమాన్యంలో నలుగురు కార్మికుల్లో కమిటీ వేస్తామని, ఇంకా సమయం కావాలని మాయమాటలు చెబుతూ కార్మికులను మోసం చేస్తున్నారని అంటున్నారు. యాజమాన్యం చెప్పిన విధంగా ప్రభుత్వం కూడా అణచివేత ధోరణి అవలంబించిందని ఖచ్చితంగా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఎన్నికల్లో ఆర్టీసీ కార్మికులకు ఇచ్చిన హామీలను నెరవేర్చి, డిమాండ్లను పరిష్కరించే వరకు సమ్మె ఆపేది లేదని జేఏసీ నాయకులు చెబుతున్నారు.

 

సమ్మె ఉధృతం కావడంతో తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా డిపోలకే బస్సులు పరిమితమయ్యాయి. ప్రయాణికులకు తీవ్ర ఇబ్బందులు తప్పడం లేదు. అర్ధరాత్రి నుంచి ఈ సమ్మె బాట పట్టడంతో సిద్దిపేట, భద్రాది, కొత్తగూడెం, ఎంజీబీఎస్, జూబ్లీహిల్స్ ఇతర పెద్ద డిపోలో అదిలాబాద్ జిల్లా వ్యాప్తంగా కూడా బస్సులు ఎక్కడికక్కడ నిలిచిపోయాయి. చాలా మంది ప్రజలకు ఈ సమ్మె విషయం తెలియక పోవడంతో తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

...Read More

tgsrtc strike latest newstelangana rtc strike today updatesrtc jac leaders arrest newstelangana bus bandh latesttgsrtc buses stalled in depots

Trending News