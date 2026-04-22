TGSRTC Strike: కొనసాగుతున్న ఆర్టీసీ సమ్మె.. డిపో నుంచి కదలని బస్సులు, జేఏసీ నాయకుల అరెస్ట్‌..!

TGSRTC Strike News Today: ప్రభుత్వం ఆర్టీసీ మధ్య జరిగిన చర్చలు విఫలం అవడంతో టీజీఎస్ఆర్టీసీ సమ్మెకు దిగింది. అర్ధరాత్రి నుంచి బస్సులు డిపోలకే పరిమితమయ్యాయి. సమస్యల పరిష్కారానికి ప్రభుత్వ కమిటీ నాలుగు వారాల సమయం కోరగా.. అందుకు ఆర్టీసీ జేఏసీ అంగీకరించలేదు. తమ సమస్యలు సత్వరమే పరిష్కరించాలని ఆర్టీసీ కార్మికులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. దీంతో డిపోలోనే బస్సులు నిలిచిపోయాయి. ఎంజీబీఎస్లో కూడా ఆర్టీసీ జేసీ సమ్మె పిలుపుతో అర్థరాత్రి నుంచి బస్సు సర్వీసులు పూర్తిగా నిలిచిపోయాయి. దీంతో జనజీవనం పూర్తిగా అస్తవ్యస్తంగా మారింది. జూబ్లీ బస్ స్టేషన్ లో మాత్రం కొన్ని బస్సులు యథావిధిగా కొనసాగినట్లు సమాచారం. తెల్లవారుజామున 4 గంటల నుంచి పూర్తిస్థాయిలో బంద్ మొదలయ్యి సమ్మె ఉధృతం చేశారు. మరోవైపు ప్రయాణికులు ఇబ్బందులు కలగకుండా ప్రైవేటు బస్సులను రంగంలోకి దించాలని ప్రభుత్వం యోచిస్తుంది.
నిలిచిన ఆర్టీసీ సేవలు ప్రయాణికుల కష్టాలు..
అర్ధరాత్రి నుంచే ఈ బస్సులు నిలిచిపోవడంతో ఉప్పల్ స్టేడియం మ్యాచ్ ముగిసిన వేళ క్రీడాభిమానులు తెగ ఇబ్బంది పడ్డారు. ఒక్కసారిగా రోడ్లపైకి చేరడంతో బస్సులు అందవని ఆందోళనతో అందరూ మెట్రో స్టేషన్ వైపు పరుగులు తీశారు. దీంతో ఉప్పల్ రహదారి కూడా పూర్తిగా రద్దీగా జన సందోహంగా మారింది. బస్సులు బంద్ ఉండటంతో అందరూ మెట్రోను ఆశ్రయించారు.
మహిళలకే ఇబ్బందులు..
ఉచిత బస్సు ప్రయాణం ఎక్కువమంది మహిళలు చేస్తూ ఉంటారు. ప్రతిరోజు 14.2 లక్షల మంది ఉచిత ప్రయాణం చేస్తున్నారు. చర్చలు విఫలం కావడంతో చాలామంది అయోమయానికి గురవుతున్నారు. దీంతో వాళ్ళు ఆటోలు, ప్రైవేట్ క్యాబ్లను ఆశ్రయించాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది. ఈ సమయంలో ఆటో చార్జీల నియంత్రణ కూడా సాధ్యం కాకపోవచ్చు. మహిళలు, విద్యార్థులు ఇబ్బందులు తప్పడం లేదు.
అయితే నెల రోజుల క్రితమే డిమాండ్ల పరిష్కారం కోసం ఆర్టీసీ యాజమాన్యానికి సమ్మె నోటీసు ఇవ్వగా స్పందించకపోవడంతో కాలయాపన చేసిన్నట్లు జేఏసీ నాయకులు తెలిపారు. సమ్మెకు దిగుతున్న నలుగురిని పిలిచి యాజమాన్యంలో నలుగురు కార్మికుల్లో కమిటీ వేస్తామని, ఇంకా సమయం కావాలని మాయమాటలు చెబుతూ కార్మికులను మోసం చేస్తున్నారని అంటున్నారు. యాజమాన్యం చెప్పిన విధంగా ప్రభుత్వం కూడా అణచివేత ధోరణి అవలంబించిందని ఖచ్చితంగా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఎన్నికల్లో ఆర్టీసీ కార్మికులకు ఇచ్చిన హామీలను నెరవేర్చి, డిమాండ్లను పరిష్కరించే వరకు సమ్మె ఆపేది లేదని జేఏసీ నాయకులు చెబుతున్నారు.
సమ్మె ఉధృతం కావడంతో తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా డిపోలకే బస్సులు పరిమితమయ్యాయి. ప్రయాణికులకు తీవ్ర ఇబ్బందులు తప్పడం లేదు. అర్ధరాత్రి నుంచి ఈ సమ్మె బాట పట్టడంతో సిద్దిపేట, భద్రాది, కొత్తగూడెం, ఎంజీబీఎస్, జూబ్లీహిల్స్ ఇతర పెద్ద డిపోలో అదిలాబాద్ జిల్లా వ్యాప్తంగా కూడా బస్సులు ఎక్కడికక్కడ నిలిచిపోయాయి. చాలా మంది ప్రజలకు ఈ సమ్మె విషయం తెలియక పోవడంతో తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.
