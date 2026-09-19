/10ఏళ్ల తర్వాత RTCలో ఎన్నికల సందడి.. గుర్తింపు సంఘం ఎన్నికల షెడ్యూల్‌ ఇదిగో..!!

TGSRTC Recognition Union Elections: తెలంగాణ రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థ (టీజీఎస్ఆర్టీసీ)లో ఎంతో కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న గుర్తింపు కమిటీ ఎన్నికలు ఎట్టకేలకు షెడ్యూల్ విడుదలయ్యింది. దాదాపు పది సంవత్సరాల తర్వాత తర్వాత ఆర్టీసీలో గుర్తింపు కమిటీ ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. కార్మిక శాఖ శుక్రవారం ఎన్నికల షెడ్యూల్ను విడుదల చేసింది. ఈ నెల 21వ తేదీన ఎన్నికల ప్రక్రియ ప్రారంభం కాగా, అక్టోబర్ 9న పోలింగ్ జరగనుంది. అక్టోబర్ 17న ఫలితాలను ప్రకటిస్తారు.
ఆర్టీసీలో చివరి గుర్తింపు కమిటీ ఎన్నికలు 2016 జూలై 19న జరిగాయి. తదుపరి ఎన్నికలు 2018లో జరగాల్సి ఉన్నప్పటికీ, అవి జరగలేదు. దీంతో, కార్మిక సంఘాలు ఉద్యోగులు చాలా కాలంగా గుర్తింపు కమిటీ ఎన్నికల కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. కొత్త షెడ్యూల్ విడుదల కావడంతో ఆర్టీసీ ఎన్నికల సందడి మొదలైంది. కార్మిక శాఖ ప్రకటించిన షెడ్యూల్ ప్రకారం, ఈ నెల 21వ తేదీన ఎన్నికలలో పోటీ చేయడానికి సంఘాలు అనుమతి కోరనున్నాయి.
సెప్టెంబర్ 22వ తేదీన, కార్మిక సంఘాలకు ఓటర్ల జాబితాలు అందజేస్తారు. అనంతరం అభ్యంతరాలు స్వీకరిస్తారు. సెప్టెంబర్ 24వ తేదీన, ఓటర్ల జాబితాపై అభ్యంతరాలు దాఖలు చేసే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సెప్టెంబర్ 25వ తేదీన, కార్మిక సంఘాలకు తుది ఓటర్ల జాబితా అందజేస్తుంది. సెప్టెంబర్ 26వ తేదీన, పోటీ చేస్తున్న కార్మిక సంఘాలకు ఎన్నికల చిహ్నాలు కేటాయిస్తారు. తుది ఓటర్ల జాబితా రిటర్నింగ్ అధికారికి సమర్పిస్తుంది. సెప్టెంబర్ 29వ తేదీన, కార్మిక సంఘాలకు నమూనా బ్యాలెట్ పత్రాలు పంపిణీ చేస్తారు.
ఓటింగ్ అక్టోబర్ 9వ తేదీన జరుగుతుంది. ఓటింగ్ ఉదయం 5:00 గంటల నుండి సాయంత్రం 6:00 గంటల వరకు కొనసాగుతుంది. పోస్టల్ బ్యాలెట్ ఓటింగ్ అక్టోబర్ 14 , 15 తేదీలలో జరుగుతుంది. ఆ తర్వాత అక్టోబర్ 17వ తేదీన ఓట్లు లెక్కిస్తారు. ఎన్నికల ఫలితాలు ప్రకటిస్తారు. ఈ ఎన్నికలలో మెజారిటీ ఓట్లు పొందిన కార్మిక సంఘాన్ని ఆర్టీసీ గుర్తిస్తుంది. కార్మిక శాఖలో మొత్తం 11 కార్మిక సంఘాలకు ఎన్నికల షెడ్యూళ్లను పంపినట్లు తెలుస్తోంది. ఆర్టీసీలో అనేక కార్మిక సంఘాలు ఉన్నప్పటికీ, మెజారిటీ కలిగి, గుర్తింపు పొందిన సంఘానికి మాత్రమే సంస్థ తరపున కార్మికుల సమస్యలపై అధికారికంగా మాట్లాడే హక్కు ఉంటుంది. కార్మికుల జీతాలు, బోనస్లు, డిఏ, సేవా నిబంధనలు వంటి సమస్యలపై ఆర్టీసీ యాజమాన్యం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో చర్చలు జరపడంలో ఈ గుర్తింపు కమిటీ కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది.
దీంతో పాటు, ఒప్పందాలు, ఇతర ముఖ్యమైన సమస్యలపై జరిగే చర్చలలో కూడా ఈ గుర్తింపు కమిటీ కార్మికులకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తుంది. ప్రాంతీయ, రాష్ట్ర స్థాయిలలో గుర్తింపు పొందిన సంఘాలకు ఎన్నికలు వేర్వేరు బ్యాలెట్ పత్రాలను ఉపయోగించి నిర్వహిస్తారు. తమతమ ప్రాంతాలలోని అధికారి స్థాయి ఉద్యోగులు మినహా, అర్హత కలిగిన ఆర్టీసీ ఉద్యోగులు మరియు కార్మికులందరూ తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకుంటారు.
టీజీఎస్ఆర్టీసీ గుర్తింపు బోర్డు ఎన్నికల షెడ్యూల్:
సెప్టెంబర్ 18: ఎన్నికల షెడ్యూల్ విడుదలయ్యింది.
సెప్టెంబర్ 21: యూనియన్ ఆమోదం లభిస్తుంది.
సెప్టెంబర్ 22: ఓటర్ల జాబితాల సమర్పణ, అభ్యంతరాల స్వీకరిస్తారు.
సెప్టెంబర్ 24: ఓటర్ల జాబితాపై అభ్యంతరాల దాఖలు చేస్తారు.
సెప్టెంబర్ 25: తుది ఓటర్ల జాబితా విడుదలవుతుంది.
సెప్టెంబర్ 26: యూనియన్లకు చిహ్నాల కేటాయింపు, రిటర్నింగ్ అధికారికి ఫైనల్ లిస్ట్ సమర్పిస్తారు.
సెప్టెంబర్ 29: డమ్మీ బ్యాలెట్ పత్రాలు
అక్టోబర్ 9: ఉదయం 5 గంటల నుండి సాయంత్రం 6 గంటల వరకు ఎన్నికల పోలింగ్ జరుగుతుంది.
అక్టోబర్ 14, 15: పోస్టల్ బ్యాలెట్ ద్వారా పోలింగ్ ఉంటుంది.
అక్టోబర్ 17: ఫలితాలు ప్రకటిస్తారు.
చాలా కాలం తర్వాత ఎన్నికల షెడ్యూల్ రిలీజ్ అవ్వడంతో పలు కార్మిక సంఘాలు తమ ప్రచారం చేసేందుకు రెడీ అవుతున్నాయి. అక్టోబర్ 17న విడుదల కానున్న ఫలితాలు, ఈ ఎన్నికలలో ఏ యూనియన్కు కార్మికుల మద్దతు లభిస్తుందో వెల్లడిస్తాయి.
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