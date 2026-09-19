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10ఏళ్ల తర్వాత RTCలో ఎన్నికల సందడి.. గుర్తింపు సంఘం ఎన్నికల షెడ్యూల్‌ ఇదిగో..!!

TGSRTC Recognition Union Elections: తెలంగాణ ఆర్టీసీలో గుర్తింపు సంఘం ఎన్నికలకు ఎట్టకేలకు షెడ్యూల్ రిలీజ్ అయ్యింది. దాదాపు పది సంవత్సరాల తర్వాత జరుగుతున్న ఈ ఎన్నికల ప్రక్రియ ఈనెల 21వ తేదీ  నుంచి షురూ కానుంది. అక్టోబర్ 9వ తేదీన పోలింగ్ నిర్వహిస్తారు. అనంతరం.. అక్టోబర్ 14,15 తేదీల్లో పోస్టల్ బ్యాలెట్ ప్రక్రియ జరిగి.. అక్టోబర్ 17న ఓట్లు లెక్కిస్తారు. ఆరోజే ఫలితాలను ప్రకటిస్తారు. ఎన్నికల్లో మెజార్టీ సాధించిన సంఘానికి గుర్తింపు లభిస్తుంది. కార్మికుల వేతనాలతోపాటు, బోనస్, డీఏ, సర్వీస్ నిబంధనలు వంటి పలు అంశాలపై యాజమాన్యం, ప్రభుత్వంతో చర్చించే హక్కు గెలుపొందిన సంఘానికే ఉండటంతో ఈ ఎన్నికలకు మరింత ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది.

Written ByBhoomi
Published: Sep 19, 2026, 08:01 AM IST|Updated: Sep 19, 2026, 08:01 AM IST
10ఏళ్ల తర్వాత RTCలో ఎన్నికల సందడి.. గుర్తింపు సంఘం ఎన్నికల షెడ్యూల్‌ ఇదిగో..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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10ఏళ్ల తర్వాత RTCలో ఎన్నికల సందడి.. గుర్తింపు సంఘం ఎన్నికల షెడ్యూల్‌ ఇదిగో..!!
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