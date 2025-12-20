KCR Meeting: రాజకీయ అవసరాల కోసం ఎమ్మెల్యేలు ఎంతటి స్థాయికి దిగజారిపోతారో కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఫిరాయించిన ఎమ్మెల్యేలను చూస్తే అర్థమవుతుంది. బీఆర్ఎస్ పార్టీ నుంచి గెలిచిన ఎమ్మెల్యేలు బహిరంగంగా కాంగ్రెస్ కండువా కప్పుకుని.. కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటూ హల్చల్ చేశారు. కాంగ్రెస్ కార్యకర్తల్లా మారిపోయిన ఎమ్మెల్యేలు ఉప ఎన్నిక వస్తుందనే భయంతో యూటర్న్ తీసుకుని తాము పార్టీ మారలేదని ప్రకటించడం విస్మయానికి గురి చేస్తోంది. వారికి స్పీకర్ క్లీన్చిట్ ఇవ్వడం మరింత వివాదం రేపుతోంది. వారంతా బీఆర్ఎస్ పార్టీ సభ్యులే అని ప్రకటించారు. మరి వారంతా బీఆర్ఎస్ పార్టీ సభ్యులు అయితే మరి రేపు జరగనున్న ఆ పార్టీ కార్యవర్గ సమావేశానికి వెళ్తున్నారా? లేదా? అనేది సందేహాస్పదంగా మారింది.
ఆధారాలు లేవంటూ ఫిరాయింపు ఎమ్మెల్యేలపై అనర్హత పిటిషన్ను కొట్టివేసిన తెలంగాణ స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్ కుమార్ తీసుకున్న నిర్ణయం తీవ్ర సంచలనం రేపుతోంది. వారంతా బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు అని ప్రకటించడంతో అందరూ విస్మయానికి గురయ్యారు. ఆ ఎమ్మెల్యేలు కూడా స్పీకర్కు ఇచ్చిన సమాధానంలో 'నేను బీఆర్ఎస్ పార్టీలో ఉన్నా. పార్టీ మారలేదు' అని చెప్పారు. అంతేకాకుండా తమ జీతంలో రూ.5 వేలు బీఆర్ఎస్ఎల్పీకి వెళ్తోందని సాక్ష్యంగా పేర్కొనడం గమనార్హం.
స్పీకర్ ధ్రువీకరణతో ఎమ్మెల్యేలు అరికెపూడి గాంధీ, తెల్లం వెంకటరావు, బండ్ల కృష్ణ మోహన్ రెడ్డి, ప్రకాష్ గౌడ్, గూడెం మహిపాల్ రెడ్డి బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులుగా గుర్తింపు పొందడంతో మరి రేపు జరగనున్న కేసీఆర్ సమావేశానికి హాజరవుతారా? అనే చర్చ జరుగుతోంది. నదీ జలాల అంశంపై పార్టీ ప్రధాన కార్యాలయం తెలంగాణ భవన్లో కేసీఆర్ పార్టీ కార్యవర్గంతో సమావేశం కానున్నారు. ఈ సమావేశానికి ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు, ఎమ్మెల్సీలు, మాజీ మంత్రులు, మాజీ ఎమ్మెల్యేలతోపాటు పార్టీలోని ముఖ్య నాయకత్వం అంతా రానుంది. ఇంతటి కీలక సమావేశానికి మరి తాము బీఆర్ఎస్ పార్టీలోనే ఉన్నామని చెబుతున్న ఐదుగురు ఎమ్మెల్యేలు రావాల్సిందేననే డిమాండ్ వస్తోంది.
ఆ ఎమ్మెల్యేలు కేసీఆర్ సమావేశానికి వెళ్తారా? లేదా? అనేది తెలంగాణ అసెంబ్లీ స్పీకరే సమాధానం చెప్పాలని కొందరు చెబుతున్నారు. పట్టపగలు కాంగ్రెస్లో చేరి.. ఆ పార్టీ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటున్న ఫిరాయింపు ఎమ్మెల్యేలకు క్లీన్చిట్ ఇచ్చిన స్పీకర్ మరి వారు బీఆర్ఎస్ సమావేశానికి వెళ్తారా? లేదా అనేది సమాధానం ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలుగా పార్టీ ప్రధాన కార్యాలయం తెలంగాణ భవన్కు వెళ్తారా? లేదా అనేది ఉత్కంఠ నెలకొన్నది. ఉప ఎన్నికకు భయపడి అటు కాంగ్రెస్లో ఉండలేక.. తిరిగి బీఆర్ఎస్లో చేరలేక రెంటికి చెడ్డ రేవడిలా ఫిరాయింపు ఎమ్మెల్యేల దుస్థితి నెలకొంది. సిగ్గు విడిచి బీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యాలయానికి వెళ్లితే ఆ ఎమ్మెల్యేలకు కొంత గౌరవం ఉంటది. లేకుంటే వారి రాజకీయ జీవితానికి వారే సమాధి తవ్వుకున్నవారవుతారు. రాజకీయాల్లో ఇలాంటి నాయకులు కూడా ఉంటారా? ఇంతకీ దౌర్భాగ్య పరిస్థితులు రాజకీయాల్లో ఉంటాయా? అని ప్రజలు చర్చించుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఉంది.
