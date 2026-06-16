Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /తెలంగాణ
  • /Kishan Reddy: రేవంత్‌ రెడ్డికి కేంద్ర మంత్రి కిషన్‌ రెడ్డి కౌంటర్‌.. నేను చేసిన పనుల చిట్టా ఇదే!

Kishan Reddy: రేవంత్‌ రెడ్డికి కేంద్ర మంత్రి కిషన్‌ రెడ్డి కౌంటర్‌.. 'నేను చేసిన పనుల చిట్టా ఇదే!'

Union Minister Kishan Reddy Strong Counter To Revanth Reddy: కొన్ని రోజులుగా రేవంత్‌ రెడ్డి వర్సెస్‌ కిషన్‌ రెడ్డి మధ్య సాగుతున్న విమర్శల పర్వం మరోసారి కొనసాగింది. ఢిల్లీ వేదికగా రేవంత్‌ రెడ్డికి కౌంటర్‌ ఇస్తూ కేంద్ర మంత్రి కిషన్‌ రెడ్డి తాను కేంద్ర మంత్రిగా తెలంగాణకు ఏమేమి చేశానోనని మొత్తం చిట్టా విప్పారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jun 16, 2026, 10:02 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 10:02 PM IST
Kishan Reddy: రేవంత్‌ రెడ్డికి కేంద్ర మంత్రి కిషన్‌ రెడ్డి కౌంటర్‌.. 'నేను చేసిన పనుల చిట్టా ఇదే!'
Image Credit: Kishan Reddy Counter To Revanth Reddy

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Kishan Reddy: రేవంత్‌ రెడ్డికి కేంద్ర మంత్రి కిషన్‌ రెడ్డి కౌంటర్‌.. పనుల చిట్టా ఇదే
Hyderabad Metro Rail0 min ago
2
Save The Tigers 328 min ago
3
chips packet tragedy1 hr ago
4
The Suraka School2 hrs ago
5
tuni missing girl case2 hrs ago