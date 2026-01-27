Municipal Elections: మున్సిపల్‌ ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తున్నారా? ఇవి తెలుసుకోండి

Municipal Elections: తెలంగాణలో పంచాయతీ ఎన్నికల తర్వాత మున్సిపల్ ఎన్నికలకు సంబంధించి షెడ్యూల్ విడుదలైంది. పట్టణ ప్రాంతాల్లో ప్రజాప్రతినిధులుగా పని చేయాలనుకునే వారిక ఈ ఎన్నికలు సదావకాశం కల్పిస్తున్నాయి. మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో పోటీ చేసేందుకు సిద్ధమవుతున్న వారు కొన్ని విషయాలు తప్పక తెలుసుకోవాల్సి ఉంది. లేదంటే ఇబ్బందులు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది. మున్సిపల్తోపాటు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్కు సంబంధించిన నియమ నిబంధనలు ఇలా ఉన్నాయి.
మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో పోటీ చేసే అభ్యర్థులు ముఖ్యంగా తెలుసుకోవాల్సింది నామినేషన్ ఎలా వేయాలి? అనేది. రాజకీయ పార్టీ నుంచి పోటీ చేస్తుంటే బీఫామ్ అవసరం. పార్టీ అభ్యర్థికి ఒక ప్రతిపాదకుడు సరిపోతాడు. అదే స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా పోటీ చేయాలనుకుంటే మాత్రం పది మంది ప్రతిపాదన చేయాల్సి ఉంది. ఎన్నికలలో ప్రభుత్వంపై వ్యతిరేకతతో ఆషామాషీగా వేయకుండా ఎన్నికల సంఘం నిర్ణయం తీసుకుందని తెలుస్తోంది.
గతంలో మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో ఒక స్థానానికి 200 మందికి పైగా నామినేషన్ వేసి పోటీలో నిలబడ్డారు. కొన్ని చోట్ల నామినేషన్ వేసి బేరసారాలతో ఉపసంహరించుకున్నారు కూడా. అయితే ఇప్పుడు మాత్రం అలా పెద్ద సంఖ్యలో నామినేషన్లు దాఖలు చేయకుండా.. ప్రభుత్వంపై ఆగ్రహంతో పెద్ద ఎత్తున పోటీలో నిలబడకుండా ఓ నిబంధన తీసుకువచ్చారని తెలుస్తోంది. స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా పోటీ చేయాలనుకుంటే పది మంది ప్రతిపాదించాల్సి ఉంది. కుటుంబసభ్యులు కానీ బంధుమిత్రులు ఇలా ఎవరైనా ప్రతిపాదించవచ్చు.
రూ.50 వేల కంటే ఎక్కువ తీసుకెళ్తే..
మున్సిపల్ ఎన్నికల షెడ్యూల్ విడుదల చేయడంతో తక్షణమే ఎన్నికల నియమ నిబంధనావళి (కోడ్) అమల్లోకి వచ్చింది. రాష్ట్రంలో ఎన్నికల కోడ్ అమల్లోకి రావడంతో కొన్ని నియమ నిబంధనలు ఉన్నాయి. ఎన్నికలు జరిగే ప్రాంతాల్లో వ్యక్తులు గరిష్ఠంగా రూ.50 వేల వరకు మాత్రమే నగదు తీసుకెళ్లాల్సి ఉంది. రూ.50 వేల కంటే ఎక్కువ నగదు, విలువైన వస్తువులు (బంగారం, వెండి) తీసుకెళ్తుంటే మాత్రం వాటికి సంబంధించిన సరైన ఆధారాలు చూపించాల్సి ఉంది. ఎందుకు, ఎక్కడికి తీసుకెళ్తున్నారో వాటి ఆధారాలు ఎన్నికల అధికారులకు చూపాలి. లేదంటే నగదు, బంగారం, వెండిని సీజ్ చేసే అవకాశం ఉంది. ఎన్నికలు ముగిసే వరకు పెద్ద ఎత్తున నగదు విత్ డ్రా ఆపాలి.
