Buttemgari Madhav Reddy: జైలు జీవితం నుంచి ప్రజా పోరాటం వరకు .. సర్పంచ్ ఎన్నికలకు బ్రేకేసిన బుట్టెంగారి మాధవ రెడ్డి రాజకీయ ప్రస్థానం.. ఇదే..!!

Buttemgari Madhav Reddy: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో   బుట్టెంగారి మాధవ రెడ్డి ఈ పేరు ఒక్కసారిగా పెద్ద చర్చకు కారణమైంది. ముఖ్యంగా సర్పంచ్ ఎన్నికల సమయంలో వ్యవస్థను సవాల్ చేస్తూ ఎన్నికల ప్రక్రియను నిలిపివేయించిన ఘటనతో ఆయన పేరు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో అన్యాయం జరుగుతోందని ధైర్యంగా ఎదిరించిన వ్యక్తిగా మాధవ రెడ్డి గుర్తింపు పొందారు. ఎవరీ మాధవరెడ్డి...ఆయన బ్యాక్ గ్రౌండ్ ఏంటి? తెలుసుకుందాం. 

Written by - Bhoomi | Last Updated : Oct 9, 2025, 05:15 PM IST

బుట్టెంగారి మాధవ రెడ్డి.. ఆయన మేడ్చల్-మల్కాజిగిరి జిల్లా మూడుచింతలపల్లి మండలం కేశవాపూర్ గ్రామానికి చెందిన వ్యక్తి. 1984 అక్టోబర్ 15న జైహింద్ రెడ్డి, తారకమ్మ దంపతులకు జన్మించిన ఆయన చిన్ననాటి నుంచే సామాజిక సేవ పట్ల ఆసక్తి కనబరిచారు. విద్యలో కూడా మాధవ రెడ్డి ప్రతిభ చూపారు. 2001లో జలాల్‌పూర్ ZP హై స్కూల్‌లో SSC పూర్తి చేసి.. తార్నాకలోని విశ్వ చైతన్య జూనియర్ కాలేజీలో ఇంటర్మీడియట్, అనంతరం రామంతాపూర్ క్రాంతి డిగ్రీ కాలేజీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు.

2006లో తెలంగాణ ఉద్యమం ఉధృతమవుతున్న సమయంలో ఆయన ప్రజా సమస్యల కోసం వీధుల్లోకి వచ్చి పోరాడారు. రాస్తారోకోలు, మిలియన్ మార్చ్, సకల జనుల సమ్మె వంటి కీలక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొని ప్రజల గుండెల్లో స్థానాన్ని సంపాదించారు. ఈ పోరాటాల్లో ఆయనపై 56 కేసులు నమోదవ్వగా, ఆరు సార్లు జైలుకూ వెళ్లారు. అయినప్పటికీ ఆయన వెనక్కి తగ్గలేదు. తెలంగాణ సాధన తన కర్తవ్యమని నమ్మి చివరి వరకు పోరాడారు.

ఉద్యమం తర్వాత కూడా మాధవ రెడ్డి సామాజిక సేవ పట్ల తన అంకితభావాన్ని కొనసాగించారు. 2016లో  రెడ్డి జాగృతి  సంస్థను స్థాపించి, తెలంగాణ వ్యాప్తంగా రెడ్డి సమాజ అభ్యున్నతికి కృషి చేస్తున్నారు. విద్య, ఉపాధి, ఆర్థిక స్థితి, సామాజిక న్యాయం వంటి అంశాల్లో సమాన హక్కులు రావాలని ఆయన ఎప్పటికప్పుడు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.  రాజ్యాంగం అందరినీ సమానంగా చూడాలి.. అప్పుడు అది ప్రజా రాజ్యాంగం అవుతుంది.. లేకపోతే తరగతి రాజ్యాంగంగా మిగిలిపోతుంది అనే ఆయన మాటలు ప్రజల్లో చైతన్యం కలిగించాయి.

2020లో దుబ్బాక ఉపఎన్నికల్లో స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా పోటీ చేసి మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. రాజకీయంగా గెలవకపోయినా, ప్రజల్లో ఆయనకు ఉన్న స్థాయి మరింత పెరిగింది. ఇటీవల సర్పంచ్ ఎన్నికలలో జరిగిన అక్రమాలపై ఆయన బహిరంగంగా వ్యతిరేకత వ్యక్తం చేయడం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశమైంది. ప్రజల హక్కులు కాపాడటమే తన లక్ష్యమని మాధవ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు.

ప్రస్తుతం ఆయన  రెడ్డి జాగృతి  ద్వారా విద్యార్థులు, రైతులు, ఉద్యోగార్థుల కోసం పలు కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నారు. రెడ్డి కార్పొరేషన్ ఏర్పాటు, పేద విద్యార్థులకు విదేశీ విద్యా స్కాలర్‌షిప్‌లు, 60 ఏళ్లు నిండిన వృద్ధులకు గౌరవ వేతనం, రైతు మరణాలపై ఎక్స్‌గ్రేషియా లాంటి పథకాలను ప్రభుత్వానికి ప్రతిపాదిస్తున్నారు. రాబోయే ఎన్నికల్లో ఎమ్మెల్యే లేదా ఎమ్మెల్సీగా పోటీ చేయడానికి సన్నాహాలు చేస్తున్నారు.

మాధవ రెడ్డి కేవలం రాజకీయ నాయకుడే కాదు.. ఒక ప్రజా నాయకుడు, ఒక ఉద్యమకారుడు, ఒక సామాజిక మార్పు ప్రతినిధి. ఆయన చేసిన త్యాగాలు, కష్టాలు, ప్రజా సేవ పట్ల ఉన్న నిబద్ధత ఇప్పుడు కొత్త తరానికి స్ఫూర్తిగా మారాయి.

Trending News