Mirzaguda Chevella Bus Accident: అయ్యో.. దేవుడా.!. నా ముగ్గురు బిడ్డల్ని ఎవరు తీసుకొస్తారు.!. గుండెల్ని పిండేస్తున్న కన్నతల్లి ఆవేదన..

Three sisters of the same family from tandur dies in chevella road accident: రంగారెడ్డి జిల్లాలోని చేవెళ్ల బస్సు ప్రమాదం అనేక కుటుంబాల్లో అంతులేని విషాదంను మిగిల్చింది. ఇప్పటి వరకు 24 మంది దుర్మరణం చెందారు. ఈ నేపథ్యంలో తాండూరుకు చెందిన ముగ్గురు అక్కాచెల్లెళ్లు చనిపోవడం ఒక కుటుంబంతో అంతులేని విషాదంను మిగిల్చింది. ఆ కన్నతల్లి గుండెలవిసేలా రోదించడంతో అక్కడున్న వారు సైతం కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నారు. చేవెళ్ల బస్సు ప్రమాదంలో.. వికారాబాద్ జిల్లా తాండూరు పట్టణానికి చెందిన ముగ్గురు అక్కాచెల్లెళ్లు సహా మొత్తం నలుగురు యువతులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఈ వార్త తెలియడంతో తాండూరు పట్టణంలో విషాద ఛాయలు అలముకున్నాయి.
తాండూరులోని గాంధీనగర్కు చెందిన ఎల్లయ్య గౌడ్ కుమార్తెలు తనూష, సాయి ప్రియ, నందిని ఈ ప్రమాదంలో మృతిచెందారు. ఇటీవల తమ బంధువుల పెళ్లికి వచ్చిన బిడ్డలు.. ఎగ్జామ్ లు ఉన్నాయని ఈ రోజున ఉదయం హైదరాబాద్ కు బయలుదేరారు. ఇంతలో బస్సు టిప్పర్ ప్రమాదంతో ముగ్గురు కూతుళ్లు ఘటన స్థలంలోనే విగతజీవులుగా మారిపోయారు.
ఈ ముగ్గురూ హైదరాబాద్లోని కోఠి మహిళా కళాశాలలో విద్యనభ్యసిస్తున్నారు. ఉన్నత చదువులు చదివి భవిష్యత్తులో స్థిరపడతారనుకున్న కుమార్తెలు విగతజీవులుగా మారడంతో తల్లిదండ్రులు, కుటుంబ సభ్యులు గుండెలవిసేలా రోదిస్తున్నారు. తనకు నలుగురు కూతుళ్లు, ఒక కొడుకున్నాడని.. ఇప్పుడు ఇద్దరు బిడ్డలే ఉన్నారని.. తన బిడ్డల్ని ఎవరు తెచ్చిస్తారని ఆ తల్లి ఆస్పత్రిలో గుండెలవిసేలా రోదిస్తుండటం అక్కడి వారిని తీవ్రంగా కలిచివేసింది.
Read more: Chevella Bus Accident: బస్సు ప్రమాదంకు కారణం ఇదే.. చేవెళ్ల ఘటనపై మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..
మరోవైపు.. ఇదే ప్రమాదంలో యాలాల మండలం లక్ష్మీనారాయణపూర్కు చెందిన అఖిలరెడ్డి అనే యువతి కూడా మరణించింది. ఎంబీఏ చదువుతున్న అఖిల మరణవార్త విని ఆమె కుటుంబ సభ్యులు కన్నీరుమున్నీరయ్యారు. ఒకే ప్రమాదంలో నలుగురు యువతులు మృతి చెందడంతో ఇరు కుటుంబాల్లోనూ తీవ్ర శోకం మిగిల్చింది.
