English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Mirzaguda Chevella Bus Accident: అయ్యో.. దేవుడా.!. నా ముగ్గురు బిడ్డల్ని ఎవరు తీసుకొస్తారు.!. గుండెల్ని పిండేస్తున్న కన్నతల్లి ఆవేదన..

Mirzaguda Chevella Bus Accident: అయ్యో.. దేవుడా.!. నా ముగ్గురు బిడ్డల్ని ఎవరు తీసుకొస్తారు.!. గుండెల్ని పిండేస్తున్న కన్నతల్లి ఆవేదన..

Tandur Three sisters died in chevella bus accident: తన బిడ్డల్ని ఎవరు తీసుకొస్తారని కన్నతల్లి ఏడవడం అందరిని కలిచివేసింది. తాండూర్ కు చెందిన ముగ్గురు అక్కాచెల్లెళ్లు ఇటీవల పెళ్లికి వచ్చి ఉదయాన్నే బస్సులో హైదరాబాద్ కు బయలుదేరారు.ఈ క్రమంలో దారుణం చోటు చేసుకుంది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Nov 3, 2025, 01:11 PM IST
  • చేవెళ్లలో పెనువిషాదం..
  • తాండూరుకు చెందిన ముగ్గురు అక్కాచెల్లెళ్ల దుర్మరణం..

Trending Photos

Chevella Accident: బస్సు ప్రమాదం.. 20కి పెరిగిన మృతుల సంఖ్య, హృదయవిదారక దృశ్యాలు..
8
Chevella bus accident
Chevella Accident: బస్సు ప్రమాదం.. 20కి పెరిగిన మృతుల సంఖ్య, హృదయవిదారక దృశ్యాలు..
Leena Chandavarkar: సీఎం కుమారుడితో గర్భం దాల్చిన హీరోయిన్‌.. తర్వాత ఏం జరిగిందంటే?
5
CM Son Pregnancy
Leena Chandavarkar: సీఎం కుమారుడితో గర్భం దాల్చిన హీరోయిన్‌.. తర్వాత ఏం జరిగిందంటే?
World Cup Trophy: ఇది కలనా?.. వరల్డ్ కప్‌తో నిద్రలేచిన ప్లేయర్లు, ఆసక్తికర పోస్ట్‌ వైరల్‌!
7
Jemimah Rodrigues World Cup
World Cup Trophy: ఇది కలనా?.. వరల్డ్ కప్‌తో నిద్రలేచిన ప్లేయర్లు, ఆసక్తికర పోస్ట్‌ వైరల్‌!
Chiranjeevi Rare Record: చిరంజీవికి అమ్మగా.. అక్కగా.. చెల్లిగా..భార్యగా యాక్ట్ చేసిన వన్ అండ్ ఓన్లీ హీరోయిన్..
5
Chiranjeevi Rare Record
Chiranjeevi Rare Record: చిరంజీవికి అమ్మగా.. అక్కగా.. చెల్లిగా..భార్యగా యాక్ట్ చేసిన వన్ అండ్ ఓన్లీ హీరోయిన్..
Mirzaguda Chevella Bus Accident: అయ్యో.. దేవుడా.!. నా ముగ్గురు బిడ్డల్ని ఎవరు తీసుకొస్తారు.!. గుండెల్ని పిండేస్తున్న కన్నతల్లి ఆవేదన..

Three sisters of the same family from tandur dies in chevella road accident: రంగారెడ్డి జిల్లాలోని చేవెళ్ల బస్సు ప్రమాదం అనేక కుటుంబాల్లో అంతులేని విషాదంను మిగిల్చింది. ఇప్పటి వరకు 24 మంది దుర్మరణం చెందారు.  ఈ నేపథ్యంలో తాండూరుకు చెందిన ముగ్గురు అక్కాచెల్లెళ్లు చనిపోవడం ఒక కుటుంబంతో అంతులేని విషాదంను మిగిల్చింది.  ఆ  కన్నతల్లి గుండెలవిసేలా రోదించడంతో అక్కడున్న వారు సైతం కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నారు. చేవెళ్ల బస్సు ప్రమాదంలో.. వికారాబాద్ జిల్లా తాండూరు పట్టణానికి చెందిన ముగ్గురు అక్కాచెల్లెళ్లు సహా మొత్తం నలుగురు యువతులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఈ వార్త తెలియడంతో తాండూరు పట్టణంలో విషాద ఛాయలు అలముకున్నాయి.

Add Zee News as a Preferred Source

తాండూరులోని గాంధీనగర్‌కు చెందిన ఎల్లయ్య గౌడ్ కుమార్తెలు తనూష, సాయి ప్రియ, నందిని ఈ ప్రమాదంలో మృతిచెందారు. ఇటీవల తమ బంధువుల పెళ్లికి వచ్చిన బిడ్డలు.. ఎగ్జామ్ లు ఉన్నాయని ఈ రోజున ఉదయం హైదరాబాద్ కు బయలుదేరారు. ఇంతలో బస్సు టిప్పర్ ప్రమాదంతో ముగ్గురు కూతుళ్లు ఘటన స్థలంలోనే విగతజీవులుగా మారిపోయారు.

ఈ ముగ్గురూ హైదరాబాద్‌లోని కోఠి మహిళా కళాశాలలో విద్యనభ్యసిస్తున్నారు. ఉన్నత చదువులు చదివి భవిష్యత్తులో స్థిరపడతారనుకున్న కుమార్తెలు విగతజీవులుగా మారడంతో తల్లిదండ్రులు, కుటుంబ సభ్యులు గుండెలవిసేలా రోదిస్తున్నారు. తనకు నలుగురు కూతుళ్లు, ఒక కొడుకున్నాడని.. ఇప్పుడు ఇద్దరు బిడ్డలే ఉన్నారని.. తన బిడ్డల్ని ఎవరు తెచ్చిస్తారని ఆ తల్లి ఆస్పత్రిలో గుండెలవిసేలా రోదిస్తుండటం అక్కడి వారిని తీవ్రంగా కలిచివేసింది.

Read more: Chevella Bus Accident: బస్సు ప్రమాదంకు కారణం ఇదే.. చేవెళ్ల ఘటనపై మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

మరోవైపు.. ఇదే ప్రమాదంలో యాలాల మండలం లక్ష్మీనారాయణపూర్‌కు చెందిన అఖిలరెడ్డి అనే యువతి కూడా మరణించింది. ఎంబీఏ చదువుతున్న అఖిల మరణవార్త విని ఆమె కుటుంబ సభ్యులు కన్నీరుమున్నీరయ్యారు. ఒకే ప్రమాదంలో నలుగురు యువతులు మృతి చెందడంతో ఇరు కుటుంబాల్లోనూ తీవ్ర శోకం మిగిల్చింది.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Chevella Road AccidentMirzaguda Road AccidentTandur newsRangareddy Road AccidentThree Sisters dies in chevella road accident

Trending News