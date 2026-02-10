Tiger Terror: 4 జిల్లాల్లో పెద్దపులి అలజడి.. 8 ఆవులపై దాడి..

Tiger Terror Telangana: ప్రస్తుతం అడవుల్లోకి గ్రామాల్లోకి చొచ్చుకుపోవడంతో జంతుజాలానికి సహజ ఆవాసాలైన అడువుల్లోకి మనుషులు రావడంతో అక్కడ ఉండాల్సిన జంతువులు జనారణ్యంలోకి వచ్చేస్తున్నాయి. అంతేకాదు అడవులకు సమీపంలోని ఆవాసాల్లోకి క్రూర మృగమైన పులి సహా ఇతర జంతువులు దాడులకు తెగపడుతున్నాయి. గత కొన్నేళ్లుగా పులులు అనేవి గ్రామాల్లోకి రావడం అనేది కామన్ అయిపోయింది. రీసెంట్ గా రాజమండ్రి ప్రజలను దాదాపు వారం రోజులు పాటు ఓ పులి వణికించింది. తాజాగా తెలంగాణలో కూడా పెద్ద పులులు జాడలు ఇక్కడ ప్రజలను భయాందోళనలకు గురి చేస్తున్నాయి.
ప్రస్తుతం సిద్దిపేట జిల్లా ఆరేపల్లి గ్రామ పరిసరాల్లో పులి మకాం వేసినట్టు అటవీశాఖ నిర్ధారించింది. ఆ పులి ఆరేపల్లి నుంచి ఉత్తర దిశగా కదులుతున్నట్టు ట్రాకింగ్ బృందాలు గుర్తించాయి. పుణె నుంచి వచ్చిన ప్రత్యేక టైగర్ రెస్క్యూ నిపుణులు, స్థానిక వెటర్నరీ డాక్టర్లతో కలిసి పరిస్థితిని ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షిస్తున్నారు.
సిద్దిపేట, జనగామ, కరీంనగర్, యాదాద్రి జిల్లాల్లో ప్రత్యేక పెట్రోలింగ్ బృందాలు గాలింపు చర్యలు ముమ్మరం చేశాయి. ఇప్పటి వరకు పులి దాడిలో సుమారు 8 పశువులు మృత్యువాత పడ్డాయి. శానిగరం, కోహెడ మండలాలు, ఆరేపల్లి చుట్టుపక్కల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని కోరారు. రాత్రి వేళల్లో అత్యవసరమైతే తప్ప బయటకు రావొద్దని హెచ్చరించారు. అటు పొలాలకు వెళ్లేవారు ఒంటరిగా కాకుండా, గుంపులుగా వెళ్లాలని సూచించారు. పులి కనిపిస్తే వెంటనే అటవీ లేదా పోలీస్ అధికారులకు సమాచారం ఇవ్వాలన్నారు.
