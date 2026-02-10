English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Tiger Terror: 4 జిల్లాల్లో పెద్దపులి అలజడి.. 8 ఆవులపై దాడి..

Tiger Terror: 4 జిల్లాల్లో పెద్దపులి అలజడి.. 8 ఆవులపై దాడి..

Tiger Terror in Telugu States:రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల ప్రజలను పులి వణికిస్తోంది. రోజుకో జిల్లాలో తిరుగుతు ఆవులపై దాడి చేస్తోంది. దీంతో పెద్ద పులిని పట్టుకునేందుకు పుణె టీమ్ రంగంలోకి దిగింది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Feb 10, 2026, 12:52 PM IST

Tiger Terror: 4 జిల్లాల్లో పెద్దపులి అలజడి.. 8 ఆవులపై దాడి..

Tiger Terror Telangana: ప్రస్తుతం అడవుల్లోకి గ్రామాల్లోకి చొచ్చుకుపోవడంతో  జంతుజాలానికి సహజ ఆవాసాలైన అడువుల్లోకి మనుషులు రావడంతో అక్కడ ఉండాల్సిన జంతువులు జనారణ్యంలోకి వచ్చేస్తున్నాయి. అంతేకాదు అడవులకు సమీపంలోని ఆవాసాల్లోకి క్రూర మృగమైన పులి సహా ఇతర జంతువులు దాడులకు తెగపడుతున్నాయి. గత కొన్నేళ్లుగా పులులు అనేవి గ్రామాల్లోకి రావడం అనేది కామన్ అయిపోయింది. రీసెంట్ గా రాజమండ్రి ప్రజలను దాదాపు వారం రోజులు పాటు ఓ పులి వణికించింది. తాజాగా తెలంగాణలో కూడా పెద్ద పులులు జాడలు ఇక్కడ ప్రజలను భయాందోళనలకు గురి చేస్తున్నాయి. 

ప్రస్తుతం సిద్దిపేట జిల్లా ఆరేపల్లి గ్రామ పరిసరాల్లో పులి మకాం వేసినట్టు అటవీశాఖ నిర్ధారించింది. ఆ పులి ఆరేపల్లి నుంచి ఉత్తర దిశగా కదులుతున్నట్టు ట్రాకింగ్ బృందాలు గుర్తించాయి. పుణె నుంచి వచ్చిన ప్రత్యేక టైగర్ రెస్క్యూ నిపుణులు, స్థానిక వెటర్నరీ డాక్టర్లతో కలిసి పరిస్థితిని ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షిస్తున్నారు. 

సిద్దిపేట, జనగామ, కరీంనగర్, యాదాద్రి జిల్లాల్లో ప్రత్యేక పెట్రోలింగ్ బృందాలు గాలింపు చర్యలు ముమ్మరం చేశాయి.  ఇప్పటి వరకు పులి దాడిలో సుమారు 8 పశువులు మృత్యువాత పడ్డాయి. శానిగరం, కోహెడ మండలాలు, ఆరేపల్లి చుట్టుపక్కల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని కోరారు. రాత్రి వేళల్లో అత్యవసరమైతే తప్ప బయటకు రావొద్దని హెచ్చరించారు. అటు పొలాలకు వెళ్లేవారు ఒంటరిగా కాకుండా, గుంపులుగా వెళ్లాలని సూచించారు. పులి కనిపిస్తే వెంటనే అటవీ లేదా పోలీస్ అధికారులకు సమాచారం ఇవ్వాలన్నారు. 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Wild TigerOperation tigerTelangana Pulisiddhi PetaLalacheruvu Area

