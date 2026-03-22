Nagarkurnool: నాగర్ కర్నూల్ నల్లమల అడవుల్లో పెరిగిన పెద్దపులులు.. ఫారెస్ట్ అధికారులు ఏమన్నారంటే..?

Tiger spotted in nagarkurnool nallamala forest: రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ప్రస్తుతం పెద్ద పులుల గురించి ఎక్కువగా చర్చలు చేసు కుంటున్నారు. ఇక ఏపీలోని పోలవరం పరిసర ప్రాంతాల్లో పెద్ద పులి సంచరిస్తుంది. అక్కడి చుట్టుపక్కల గ్రామస్తులకు కంటి మీద కునుకులేకుండా చేస్తుంది. ప్రజలు రాత్రి పూట బైటకు రావొద్దని, పశువుల్ని జాగ్రత్తగా కాపాడుకొవాలని సూచించారు.ఇప్పటికి పలు మార్లు పెద్ద పులి మూగజీవాలైన ఆవులు, గేదెలపై దాడులు చేసింది. ఈ క్రమంలో అధికారులు పెద్ద పులిని పట్టుకొవడానికి ముప్పుతిప్పలు పడుతున్నారు.
ఇక తాజాగా.. నాగర్ కర్నూల్ లోని నల్లమల అడవుల్లోని ఫరహాబాద్ వ్యూ పాయింట్ సమీపంలో F55 ఆడపులి అటవీ అధికారులకు దర్శనమిచ్చింది. మూడు రోజుల పర్యటనలో భాగంగా PCCF సువర్ణ నల్లమలలో పర్యటిస్తుండగా ఈ అరుదైన దృశ్యం కనిపించింది. అతి దగ్గర నుంచి పులిని చూడటంపై అధికారులు హర్షం వ్యక్తం చేశారు.
మరోవైపు అడవిలో పులులు సంఖ్య గణనీయంగా పెరిగిందన్నారు. దీనిలో ఫారెస్ట్ అధికారి సునీల్, DFO రేవంత్ చంద్ర, FDO రామ్మూర్తి తదితరులు పాల్గొన్నారు. అభయారణ్యంలో పులుల సంఖ్య పెరుగుతుండటంతో ఆ అడవిలోని పరిసర ప్రాంత ప్రజలకు అప్రమత్తండా ఉండాలని ఫారెస్ట్ అధికారులు కోరుతున్నారు.
ఇటీవల తెలంగాణలోని పలు జిల్లాల్లో చిరుతపులుల సంచారం కూడా ఎక్కువయ్యింది. తరచుగా అవి జనావాసాల్లోకి వచ్చి దాడులు చేస్తున్నాయి. పెద్ద పులుల సంఖ్య పెరుగుతున్న నేపథ్యంలోఅడవుల్లో ప్రత్యేకంగా నీటి తొట్టెలను అధికారులు ఏర్పాట్లు చేశారు.
