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కార్పోరేట్ హాస్పిటల్స్‌ను తలదన్నేలా తెలంగాణలో మరో ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి.. ప్రత్యేకతలు ఇవే..

TIMS: పాణం సుస్తయితే స్వస్థత చేకూర్చడమేకాదు… పోయే ప్రాణాన్ని నిలబెట్టేది సర్కారు ఆస్పత్రి లక్ష్యం. ఇది నినాదం కాదు.. అక్షరాల నిజం చేస్తామని తెలంగాణ సర్కారు ఆధునిక ఆస్పత్రులను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. తెలంగాణ ఇన్ స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ పేరుతో హైదరాబాద్ నగరానికి నలుమూలలా నాలుగు పాదాలుగా ఏర్పాటయ్యాయి. సనత్ నగర్ లో ఏర్పాటైన ఆధునిక ఆస్పత్రికి అందుబాటులోకి వచ్చేసింది. తెలంగాణ చరిత్రలోనే సర్కారు ఆస్పత్రి సరికొత్త రికార్డును సొంతం చేసుకుంది. ఇంతకీ టిమ్స్ ఆస్పత్రి ప్రత్యేకత ఏంటి? ఈ గవర్నమెంటు ఆస్పత్రిలో ఎలాంటి సేవలు పేదలతో పాటు సామాన్యులకు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 01, 2026, 06:13 AM IST|Updated: Sep 01, 2026, 06:13 AM IST
కార్పోరేట్ హాస్పిటల్స్‌ను తలదన్నేలా తెలంగాణలో మరో ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి.. ప్రత్యేకతలు ఇవే..
Image Credit: TIMS (File Photo/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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కార్పోరేట్ హాస్పిటల్స్‌ను తలదన్నేలా తెలంగాణలో మరో ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి.. ప్రత్యేకతలు ఇవే..
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