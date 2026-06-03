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Telangana Rains: వాతావరణ శాఖ బిగ్‌ అలర్ట్‌.. తెలంగాణలోని 18 జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు

Tomorrow Heavy Rains In Telangana 18 Districts: వేసవికాలం ఇంకా ముగియక ముందే వర్షాలు పడనున్నాయి. ఇన్నాళ్లు ఎండ వేడిమి, ఉక్కపోతతో అలమటించిన ప్రజలకు వాతావరణ శాఖ చల్లటి కబురు అందించింది. రేపు భారీ వర్షాలు పడతాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jun 03, 2026, 04:17 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 04:17 PM IST
Telangana Rains: వాతావరణ శాఖ బిగ్‌ అలర్ట్‌.. తెలంగాణలోని 18 జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు
Image Credit: Heavy Rains In Telangana

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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