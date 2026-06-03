/Telangana Rains: వాతావరణ శాఖ బిగ్‌ అలర్ట్‌.. తెలంగాణలోని 18 జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు

Tomorrow Heavy Rains In Telangana: తెలంగాణ ప్రజలకు వాతావరణ శాఖ చల్లటి కబురు అందించింది. వేసవికాలంలో ఎండ వేడిమి.. ఉక్కపోతతో కీలక హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. ఈ రోజు, రేపు రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో మోస్తరు నుండి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వెల్లడించింది. తెలంగాణలోని 18 జిల్లాల్లో నేటి సాయంత్రంతోపాటు రేపు గురువారం భారీ వర్షాలు పడతాయని వాతావరణ శాఖ వివరించింది. ఉత్తర తెలంగాణ, తూర్పు తెలంగాణ, దక్షిణ తెలంగాణ జిల్లాలపై ఈ వర్షాల ప్రభావం ఉండనుందని తెలిపింది.
వర్షాలు పడే జిల్లాలు ఇవే
ఆదిలాబాద్, కుమురంభీం ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల, నిర్మల్, నిజామాబాద్, జగిత్యాల, రాజన్న సిరిసిల్ల, కరీంనగర్, పెద్దపల్లి, జయశంకర్ భూపాలపల్లి, ములుగు, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, ఖమ్మం, నల్గొండ, సూర్యాపేట, మహబూబాబాద్, వరంగల్, హనుమకొండ. ఈ 18 జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉండడంతో వాతావరణ శాఖ అధికారులు 'ఆరెంజ్' అలర్ట్ ప్రకటించారు.
వర్షాకాలం ఈసారి త్వరగానే ప్రారంభమవుతున్నట్టు కనిపిస్తోంది. వేసవికాలం ముగింపునకు రాగా.. నైరుతి రుతుపవనాలు ఈసారి త్వరగా ముందుకు వస్తున్నాయి. రేపటిలోగా కేరళ, తమిళనాడు తీరాలను తాకనున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో నిన్న రాత్రి నుంచే పలు జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. బుధ, గురువారాల్లో రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. ఉత్తర, తూర్పు, దక్షిణ తెలంగాణ జిల్లాలపై వర్షం ప్రభావం ఉంటుందని తెలిపింది.
ఈ భారీ వర్షాలతోపాటు బలమైన ఈదురు గాలులు వీస్తాయని, ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని వాతావరణ కేంద్రం వివరించింది. మంగళవారం రాత్రి తెలంగాణలోని పలు ప్రాంతాల్లో వర్షం పడింది. ఖమ్మం, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాల్లో రాత్రంతా ఎడతెరిపి లేకుండా వాన కురవడంతో ఆ ప్రాంతాలు ఆహ్లాదకరంగా మారాయి. రాబోయే రెండు రోజులు మరిన్ని భారీ వర్షాలు పడనుండడంతో రైతులు, గ్రామీణ ప్రాంతాల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని వాతావరణ శాఖ సూచించింది. సురక్షిత ప్రాంతాల్లో ఉండాలని ప్రజలకు అధికారులు సూచనలు చేశారు.
నైరుతి రుతుపవనాలు ఆగ్నేయ అరబిక్ మహాసముద్రంలోని మరికొన్ని ప్రాంతాలు, లక్షద్వీప్ దీవులు, కేరళ, తమిళనాడులోని కొన్ని ప్రాంతాలు, నైరుతి, పశ్చిమ-మధ్య, తూర్పు-మధ్య, ఈశాన్య బంగాళాఖాతంలోని మరికొన్ని ప్రాంతాలు, ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలోని మిగిలిన ప్రాంతాలలోకి జూన్ 4వ తేదీన నైరుతి రుతుపవనాలు ప్రవేశించడానికి పరిస్థితులు అనుకూలంగా ఉన్నాయి. ద్రోణి 1 పశ్చిమ ఉత్తరప్రదేశ్ ప్రాంతం నుంచి ఉత్తర తమిళనాడు వరకు మధ్యప్రదేశ్ విదర్భ తెలంగాణ, రాయలసీమ మీదుగా సగటు సముద్రమట్టం నుంచి 1.5 కి.మీ ఎత్తులో ఏర్పడింది. దీని ప్రభావం ఎల్లుండి కూడా ఉంటుందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.
వాతావరణ హెచ్చరికలు
==> ఈరోజు, రేపు రాష్ట్రంలోని కొన్ని జిల్లాల్లో ఉరుములు మెరుపులు, 50 నుంచి 60 కి.మీ వేగం కలిగిన ఈదురుగాలులతో కూడిన వర్షాలు అక్కడక్కడ కురిసే అవకాశం ఉంది.
==> ఎల్లుండి శుక్రవారం రాష్ట్రంలోని కొన్ని జిల్లాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతోపాటు 40 నుంచి 50 కి మీ వేగం కలిగిన ఈదురుగాలులతో కూడిన వర్షాలు కొన్నిచోట్ల కురిసే అవకాశం ఉంది.