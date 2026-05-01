English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Home
  • తెలంగాణ
Govt Employees: డిప్యూటీ సీఎంతో భేటీ! తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు నేడే భారీ శుభవార్త?

Today Likely Big Good News To Telangana Govt Employees On Pay Revision Committee: కోటి ఆశలతో ఎదురుచూస్తున్న ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం భారీ శుభవార్త వినిపించే అవకాశం ఉంది. ఉప ముఖ్యమంత్రితో ఉద్యోగ సంఘాల నాయకులు కీలక సమావేశం నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ సమావేశంలో పీఆర్‌సీపై ముందడుగు పడే అవకాశం ఉంది.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : May 1, 2026, 10:24 AM IST

Trending Photos

CBSE 12th Results: సీబీఎస్ఈ 12వ తరగతి రిజల్ట్స్.. ఆరోజే విడుదల!ఫెయిల్ అయ్యే వారికి గుడ్ న్యూస్, పూర్తి వివరాలివే!
Telangana Pay Revision Committee: వేతన సవరణ సంఘం కోసం తీవ్ర ఎదురుచూపులు చూస్తున్న ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పింఛన్‌దారులకు నేడు తెలంగాణ ప్రభుత్వం భారీ శుభవార్త అందించే అవకాశం ఉంది. వేతన సవరణ సంఘంపై కీలక ముందడుగు పడే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. పీఆర్‌సీతోపాటు భారీగా పెండింగ్‌ ఉన్న డీఏ, రిటైర్మెంట్‌ బెనిఫిట్స్‌పై కదలిక వస్తుందని ప్రభుత్వ ఉద్యోగ వర్గాలు ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. ప్రభుత్వంతో ఉద్యోగ సంఘాల చర్చల విశేషాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Add Zee News as a Preferred Source

ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, ఉపాధ్యాయులు, పెన్షనర్ల సమస్యలపై నేడు హైదరాబాద్‌లో ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క సమావేశం కానున్నారు. ఉద్యోగ సంఘాల నేతలతో డిప్యూటీ సీఎం చర్చించనున్నారు. అయితే ఈ సమావేశానికి ఉద్యోగ సంఘాలన్నింటినీ కాకుండా జాయింట్‌ స్టాఫ్‌ కౌన్సిల్‌లోని 9 శాశ్వత సంఘాల నాయకులను మాత్రమే ఆహ్వానించినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ సమావేశంలో టీఎన్‌జీవో, టీజీవో, సెక్రటేరియట్‌ అసోసియేషన్‌ (టీజీఎస్‌ఏ), పీఆర్‌టీయూ టీఎస్, ఎస్‌టీయూ టీఎస్, ట్రెస్మా, క్లాస్‌ 4 ఎంప్లాయీస్‌ సెంట్రల్‌ అసోసియేషన్, టీఎస్‌ యూటీఎఫ్, టీఆర్‌టీఎఫ్‌ ప్రతినిధులు హాజరు కానున్నారు.

ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్‌ పార్టీ ఇచ్చిన హామీలు నెరవేర్చకపోవడం.. హక్కుగా రావాల్సిన డీఏ, రిటైర్మెంట్‌ బెనిఫిట్స్‌, పీఆర్‌సీ తదితర అపరిష్కృతంగా ఉన్నాయి. ఉద్యోగుల డిమాండ్లు, సమస్యలు పరిష్కరించడంలో కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వం తీవ్ర నిర్లక్ష్యం ప్రదర్శిస్తుండడంతో ఉద్యోగ సంఘాలు పోరాటానికి సిద్ధమైన విషయం తెలిసిందే. ఇప్పటికే పలు దశల్లో ప్రభుత్వానికి తమ ఆక్రోశాన్ని.. నిరసనల ద్వారా తెలిపారు. తమ డిమాండ్ల పరిష్కారానికి దశల వారీగా నిరసన కార్యక్రమాలకు ఉద్యోగుల జేఏసీ పిలుపునిచ్చిన విషయం తెలిసిందే. ఇందులో భాగంగా కొన్ని వారాల కిందట కలెక్టరేట్‌, సెక్రటేరియట్‌లో నిరసన ర్యాలీలు చేసిన సంగతి తెలిసిందే. మే 5వ తేదీన తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉద్యోగ సంఘాలు నిరాహార దీక్షలు ప్రారంభించనున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వం స్పందించింది. ఈ క్రమంలోనే ఉద్యోగ సంఘాలతో ప్రభుత్వం సమావేశం కానుంది. ఆయా సమస్యలపై చర్చించాలని డిప్యూటీ సీఎం నిర్ణయించినట్లు తెలుస్తోంది.

ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు మొత్తం 64 డిమాండ్లు ఉన్నాయి. వాటిలో ప్రధానమైనది కొత్త వేతన సవరణ సంఘం (పీఆర్‌సీ). పీఆర్‌సీ నివేదిక తెప్పించుకొని అమలు చేయాలని ఉద్యోగ సంఘాల నాయకులు సమావేశంలో ప్రధానంగా డిమాండ్‌ లేవనెత్తనున్నారు. వాస్తవంగా కొత్త పీఆర్‌సీ 2023 జూలై 1వ తేదీ నుంచి అమలు కావాల్సి ఉంది. కానీ ఇప్పటి వరకు నివేదిక రాలేదు. దీనికితోడు రిటైర్మెంట్‌ పొందిన విశ్రాంత ఉద్యోగులకు ఆర్థిక ప్రయోజనాలను (బెనిఫిట్స్‌) దాదాపు రూ.10 వేల కోట్లు పెండింగ్‌లో ఉన్నాయి. వాటిని చెల్లించాలని, సీపీఎస్‌ రద్దు చేసి పాత పెన్షన్‌ విధానాన్ని అమలు చేయాలని ఉద్యోగ సంఘాలు ప్రధానంగా చేస్తున్న డిమాండ్లు. వాటిని డిప్యూటీ సీఎంతో జరిగే సమావేశంలో ప్రధానంగా ప్రస్తావిస్తామని ఉద్యోగ సంఘాలు చెబుతున్నాయి. ఈసారి స్పష్టమైన హామీ.. నిర్ణయంతోనే వస్తామని ఉద్యోగ సంఘాలు ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. ఉద్యోగ సంఘాల ఆందోళనలు, నిరసనల నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం నేడు ఒక కీలక నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉందని వార్తలు వస్తున్నాయి.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Telangana Govt EmployeesPay Revision CommitteeDearness allowancePensionersRetired Employees

Trending News