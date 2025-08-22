English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Govt Employees: డీఏలు, పీఆర్సీ కోసం పోరాటం ఉధృతం.. నేడు ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల భారీ ధర్నా

Govt Employees Massive Protest For Dearness Allowance And Pay Revision Commission At Hyderabad: కరువు భత్యం, వేతన సవరణ సంఘం కోసం ఎదురుచూస్తున్న ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఇక కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వంతో తాడోపేడో తేల్చుకునేందుకు సిద్ధమయ్యారు. ఈ క్రమంలోనే శనివారం మహాధర్నా చేపట్టనున్నారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Aug 22, 2025, 11:43 PM IST

Govt Employees: డీఏలు, పీఆర్సీ కోసం పోరాటం ఉధృతం.. నేడు ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల భారీ ధర్నా

Govt Teachers Protest: దేశంలోనే రికార్డు స్థాయిలో కరువు భత్యం పెండింగ్‌లో ఉండడం.. వేతన సవరణ సంఘం, వేతనాల పెంపు, పెండింగ్‌ బిల్లులు వంటి కీలక సమస్యలు అపరిష్కృతంగా ఉండడంతో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు భారీ పోరాటానికి సిద్ధమయ్యారు. కమిటీలు, చర్చల పేరిట కాలయాపన చేస్తున్న కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వంపై తీవ్ర ఆగ్రహంతో ఉన్నారు. రేవంత్ రెడ్డి తీరుపై తీవ్ర అసహనంతో ఉన్న ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు తాడోపేడో తేల్చుకునేందుకు సిద్ధమయ్యారు. ఇప్పటికే ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు కార్యాచరణ ప్రకటించగా.. తాజా ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయులు భారీ నిరసన చేయనున్నారు.

Also Read: Govt Employees: ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల సంచలన నిర్ణయం.. పీఆర్‌సీ, పెండింగ్‌ డీఏలపై భారీ ఉద్యమం

ఈనెల 23వ తేదీన శనివారం ఉపాధ్యాయ సంఘాలు హైదరాబాద్‌లో మహాధర్నాకు దిగనున్నారు. అప్పటికి వినకపోతే ఉద్యమబాట పడుతామని హెచ్చరిక చేయడానికి భారీ స్థాయిలో ధర్నా చేపట్టనున్నారు. అధికారంలోకి వచ్చిన 20 నెలల్లో ఒక్క సమస్య పరిష్కారం కాలేదంటూ రేవంత్ రెడ్డిపై ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయులు తీవ్ర ఆగ్రహంతో ఉన్నారు. 20 నెలలు గడిచినప్పటికీ ఉపాధ్యాయ, విద్యారంగ సమస్యలను పరిష్కరించడంలో విఫలమైందని ఉపాధ్యాయ సంఘాల పోరాట కమిటీ ప్రతినిధులు తెలిపారు.

Also Read: Salaries Hike: సినీ కార్మికులకు భారీ శుభవార్త.. 30 శాతం జీతాల పెరుగుదల

రాష్ట్ర ప్రభుత్వ తీరుకు నిరసనగా శనివారం హైదరాబాద్‌లోని ఇందిరాపార్క్‌ ధర్నాచౌక్‌లో రాష్ట్రస్థాయి మహాధర్నా ఉపాధ్యాయ సంఘాల పోరాట కమిటీ ప్రతి నిధులు నిర్వహించనున్నారు. ఈ మహాధర్నాకు హైదరాబాద్‌తోపాటు రాష్ట్రంలోని అన్ని జిల్లాల ఉపాధ్యాయులు తరలిరానున్నారు. ఈ ధర్నాకు సంబంధించి ఏర్పాట్లు పూర్తయినట్లు ఉపాధ్యాయ సంఘాల నాయకులు తెలిపారు. ప్రభుత్వం ఇకనైనా స్పందించి వెంటనే తమ సమస్యలు పరిష్కరించాలని ఉపాధ్యాయులు డిమాండ్‌ చేస్తున్నారు.

Also Read: EPS 95 Pension Hike: ఈపీఎస్ 95పై కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక ప్రకటన.. ఇకపై నెలకు రూ.9 వేల పింఛన్‌?

ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయుల డిమాండ్లు ఇవే
==> నూతన జిల్లాలకు డీఈవో, ప్రతి రెవెన్యూ డివిజన్‌కు డిప్యూటీ ఈవో, నూతన మండలాలకు ఎంఈవో పోస్టులను మంజూరు చేయాలి
==> ఉపాధ్యాయుల ఏకీకృత సర్వీసు నిబంధ నలు రూపొందించాలి
==> ఉపాధ్యాయ ఖాళీ పోస్టులను వెంటనే భర్తీ చేయాలి
==> వేతనాలు సకాలంలో చెల్లించాలి
==> పెండింగ్‌లో ఉన్న డీఏలు విడుదల చేయాలి
==> ఎప్పుడో ఏర్పాటుచేయాల్సిన వేతన సవరణ సంఘం వెంటనే ఏర్పాటుచేయాలి.
==>  పదవీ విరమణ పొందిన ఉపాధ్యాయులకు వెంటనే చెల్లింపులు చేయాలి.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Massive Protestgovt employeesDearness allowancePay Revision CommissionTeachers Associations

