Govt Employees: డీఏలు, పీఆర్సీ కోసం పోరాటం ఉధృతం.. నేడు ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల భారీ ధర్నా

Govt Teachers Protest: దేశంలోనే రికార్డు స్థాయిలో కరువు భత్యం పెండింగ్లో ఉండడం.. వేతన సవరణ సంఘం, వేతనాల పెంపు, పెండింగ్ బిల్లులు వంటి కీలక సమస్యలు అపరిష్కృతంగా ఉండడంతో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు భారీ పోరాటానికి సిద్ధమయ్యారు. కమిటీలు, చర్చల పేరిట కాలయాపన చేస్తున్న కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై తీవ్ర ఆగ్రహంతో ఉన్నారు. రేవంత్ రెడ్డి తీరుపై తీవ్ర అసహనంతో ఉన్న ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు తాడోపేడో తేల్చుకునేందుకు సిద్ధమయ్యారు. ఇప్పటికే ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు కార్యాచరణ ప్రకటించగా.. తాజా ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయులు భారీ నిరసన చేయనున్నారు.
ఈనెల 23వ తేదీన శనివారం ఉపాధ్యాయ సంఘాలు హైదరాబాద్లో మహాధర్నాకు దిగనున్నారు. అప్పటికి వినకపోతే ఉద్యమబాట పడుతామని హెచ్చరిక చేయడానికి భారీ స్థాయిలో ధర్నా చేపట్టనున్నారు. అధికారంలోకి వచ్చిన 20 నెలల్లో ఒక్క సమస్య పరిష్కారం కాలేదంటూ రేవంత్ రెడ్డిపై ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయులు తీవ్ర ఆగ్రహంతో ఉన్నారు. 20 నెలలు గడిచినప్పటికీ ఉపాధ్యాయ, విద్యారంగ సమస్యలను పరిష్కరించడంలో విఫలమైందని ఉపాధ్యాయ సంఘాల పోరాట కమిటీ ప్రతినిధులు తెలిపారు.
రాష్ట్ర ప్రభుత్వ తీరుకు నిరసనగా శనివారం హైదరాబాద్లోని ఇందిరాపార్క్ ధర్నాచౌక్లో రాష్ట్రస్థాయి మహాధర్నా ఉపాధ్యాయ సంఘాల పోరాట కమిటీ ప్రతి నిధులు నిర్వహించనున్నారు. ఈ మహాధర్నాకు హైదరాబాద్తోపాటు రాష్ట్రంలోని అన్ని జిల్లాల ఉపాధ్యాయులు తరలిరానున్నారు. ఈ ధర్నాకు సంబంధించి ఏర్పాట్లు పూర్తయినట్లు ఉపాధ్యాయ సంఘాల నాయకులు తెలిపారు. ప్రభుత్వం ఇకనైనా స్పందించి వెంటనే తమ సమస్యలు పరిష్కరించాలని ఉపాధ్యాయులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయుల డిమాండ్లు ఇవే
==> నూతన జిల్లాలకు డీఈవో, ప్రతి రెవెన్యూ డివిజన్కు డిప్యూటీ ఈవో, నూతన మండలాలకు ఎంఈవో పోస్టులను మంజూరు చేయాలి
==> ఉపాధ్యాయుల ఏకీకృత సర్వీసు నిబంధ నలు రూపొందించాలి
==> ఉపాధ్యాయ ఖాళీ పోస్టులను వెంటనే భర్తీ చేయాలి
==> వేతనాలు సకాలంలో చెల్లించాలి
==> పెండింగ్లో ఉన్న డీఏలు విడుదల చేయాలి
==> ఎప్పుడో ఏర్పాటుచేయాల్సిన వేతన సవరణ సంఘం వెంటనే ఏర్పాటుచేయాలి.
==> పదవీ విరమణ పొందిన ఉపాధ్యాయులకు వెంటనే చెల్లింపులు చేయాలి.
