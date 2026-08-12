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Free Sewing Machine: తెలంగాణ మహిళలకు వరం.. నేడు ఉచితంగా కుట్టు మిషన్ల పంపిణీ

Today Govt Of Telangana Launch Free Sewing Machine Distribution: తెలంగాణ ప్రభుత్వం మహిళలకు మరో తీపి కబురు అందించింది. ఉచితంగా కుట్టు మిషన్ల పంపిణీ పథకాన్ని నేడు తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రారంభించనుంది. మహిళల ఆర్థిక స్వావలంబన లక్ష్యంగా ఈ పథకాన్ని ప్రభుత్వం ప్రారంభిస్తోంది.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Aug 13, 2026, 12:35 AM IST|Updated: Aug 13, 2026, 12:37 AM IST
Free Sewing Machine: తెలంగాణ మహిళలకు వరం.. నేడు ఉచితంగా కుట్టు మిషన్ల పంపిణీ
Image Credit: Telagnana Free Sewing Machine Scheme

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Free Sewing Machine: తెలంగాణ మహిళలకు వరం.. రేపు ఉచితంగా కుట్టు మిషన్ల పంపిణీ
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