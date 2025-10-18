English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • BC Bandh: బీసీ రిజర్వేషన్ల పరిరక్షణ ధ్యేయంగా నేడు తెలంగాణ బంద్.. బీసీ సంఘాల పిలుపు..

BC Bandh: బీసీ రిజర్వేషన్ల పరిరక్షణ ధ్యేయంగా నేడు తెలంగాణ బంద్.. బీసీ సంఘాల పిలుపు..

Telangana BC Bandh: బీసీ రిజర్వేషన్ల పరిరక్షణే ధ్యేయంగా తెలంగాణ బంద్ కు బీసీ సంఘాల నేతలు పిలుపునిచ్చారు. ఈ నేపథ్యంలో బంద్ కు బీసీ సంఘాల నేతలు ఏకతాటిపైకి వచ్చి మద్దతు తెలిపారు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Oct 18, 2025, 12:10 AM IST

BC Bandh: బీసీ రిజర్వేషన్ల పరిరక్షణ ధ్యేయంగా నేడు తెలంగాణ బంద్.. బీసీ సంఘాల పిలుపు..

Telangana BC Bandh:స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో బీసీలకు 42 శాతం రిజర్వేషన్లు అమలు చేయాలి, రిజర్వేషన్ల అంశాన్ని 9వ షెడ్యూల్లో చేర్చి చట్ట సవరణ చేయాలని బీసీ JAC నేతలు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఇక తెలంగాణలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో బీసీ రిజర్వేషన్లను అడ్డుకున్నది కేంద్రంలోని బీజేపీ ప్రభుత్వమేనన్నారు డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క. తొలిసారిగా సైంటిఫిక్‌గా తెలంగాణలో కులగణన నిర్వహించామని చెప్పారు.  సర్వే ద్వారా వచ్చిన సమాచారంతో బీసీలకు 42 శాతం రిజర్వేషన్లు ఇవ్వాలని చూసినట్లు తెలిపారు. చట్ట సభల్లో ఏకగ్రీవంగా ప్రవేశ పెట్టామని.. గవర్నర్, రాష్ట్రపతికి పంపించినట్లు తెలిపారు. అయితే తాము పాస్ చేసిన బిల్లును కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆమోదించకుండా అడ్డుకట్ట వేసి రాష్ట్రంలో బీసీ రిజర్వేషన్లకు అడ్డుపడుతోందని ఆరోపించారు. ఈనెల 18న (నేడు) రాష్ట్రంలో బీజేపీకి వ్యతిరేకంగా జరుగుతున్న బీసీ బంద్ నిరసన కార్యక్రమంలో అందరూ పాల్గొనాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. సుప్రీంకోర్టు తీర్పు కాపీ రాగానే బీసీల రిజర్వేషన్ అంశంపై చర్చించి ఈనెల 23న జరగనున్న క్యాబినెట్ సమావేశంలో ఒక నిర్ణయం తీసుకుంటామన్నారు. సింగరేణి కార్మికులకు దీపావళి కానుకగా 400 కోట్ల రూపాయల బోనస్ ప్రకటిస్తున్నట్లు డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క తెలిపారు.

జీవోల ద్వారా కాకుండా రాజ్యాంగబద్ధంగా చట్ట సవరణ చేసి రిజర్వేషన్ కల్పించాల్సిన బాధ్యత కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలపైన ఉందని మాజీ మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ అన్నారు. హైకోర్టు లాగానే సుప్రీంకోర్టు కూడా కేసును కొట్టు వేసే అవకాశం ఉందని బిఆర్ఎస్ పార్టీ మొదటి నుండి చెబుతూనే ఉన్నదన్నారు. తాము చెప్పిన విధంగానే జరిగిందన్నారు. కామారెడ్డి లో ఇచ్చిన డిక్లరేషన్ను అమలుపరచాలని డిమాండ్ చేశారు. 42 శాతం బీసీ రిజర్వేషన్ల కోసం నేడు తలపెట్టిన బీసీల బందుకు బీఆర్ఎస్ సంపూర్ణ మద్దతు తెలుపుతున్నట్లు ప్రకటించారు. 

42 శాతం కోటా కోసం రేపు తెలంగాణ బంద్ కు పిలుపునిచ్చారు బీసీ సంఘాల నేతలు. నేటి బంద్ కు కాంగ్రెస్ సహా అన్ని పార్టీలు మద్దతు తెలిపాయన్నారు బీసీ సంక్షేమ సంఘం జాతీయ అధ్యక్షుడు జాజుల శ్రీనివాస్ గౌడ్. మంత్రుల నుంచి అందరూ బంద్ లో పాల్గొనాలని పిలుపునిచ్చారు. సబ్బండ వర్గాలు బంద్ కు మద్దతు ఇవ్వాలని కోరారు.బంద్ కు 35 బీసీ సంఘాలు, 136 కుల సంఘాలు మద్దతిచ్చాయని తెలిపారు. దాడులు చేయకుండా బందు శాంతియుతంగా నిర్వహించాలని కోరారు బీజేపీ రాజ్యసభ సభ్యుడు ఆర్.కృష్ణయ్య. అటు కాంగ్రెస్ పార్టీ కావాలనే బీసీల జీవితాలతో నాటకాలు ఆడుతుందని బీజేపీ నేతలు చెబుతున్నారు. రాజ్యాంగ బద్దంగా వ్యవహరించకుండా ఆ నెపాన్ని బీజేపీపై రుద్దాలని చూస్తున్నారన్నారు. 

42శాతం BC రిజర్వేషన్లు రాజ్యాంగ బద్దంగా ఇవ్వాలని ఆర్‌.కృష్ణయ్య డిమాండ్‌ చేశారు. బీసీ బంద్‌కు మద్దతుగా ఆయన దిల్‌సుఖ్‌నగర్‌ చౌరస్తా నుంచి ముసారాంబాగ్‌ చౌరస్తా వరకు నిన్న  పాదయాత్ర చేపట్టారు. బీసీ హక్కుల కోసం బీసీ బంద్‌ను విజయవంతం చేయాలని పిలుపునిచ్చారు. దిల్‌సుఖ్‌నగర్ చౌరస్తా వద్ద ప్రారంభమైన ఈ పాదయాత్రలో వందలాది మంది బీసీ సంఘాలు, యువకులు, మహిళలు పాల్గొన్నారు. బీసీలకు రాజకీయ ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి… సరైన వాటా ఇవ్వాలి… అంటూ నినాదాలు చేశారు. బీసీ సమాజం పట్ల నిర్లక్ష్యం ఆపాలని, బీసీలకు సమాన హక్కులు కల్పించే వరకు తమ పోరాటం కొనసాగుతుందని ఆర్. కృష్ణయ్య తెలిపారు. ఈ నేపథ్యంలో తెలంగాణలో విద్యా సంస్థలకు ముందస్తుగా సెలువులు ప్రకటించారు. మరోవైపు ఆఫీసులు నామ మాత్రంగా పనిచేయనున్నాయి. 

