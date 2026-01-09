English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Toll Plaza: శాటిలైట్ ద్వారా టోల్ టాక్స్.. పంతంగి ప్లాజా వద్ద ట్రయల్ రన్..

Toll Plaza: శాటిలైట్ ద్వారా టోల్ టాక్స్.. పంతంగి ప్లాజా వద్ద ట్రయల్ రన్..

Satelite Toll Plaza: దూర ప్రయాణాలు చేసేవారు ఇక టోల్‌ గేట్‌ దగ్గర ఆగనక్కరలేదు. ఎందుకంటే టోల్‌ టాక్స్‌ను శాటిలైట్‌ కెమేరా నుంచి వసూలు చేయనున్నారు. ఇందుకు గాను  ట్రయల్‌ రన్‌ను యాదాద్రి జిల్లా పంతంగి టోల్‌ ప్లాజా వద్ద గురువారం సాయంత్రం నిర్వహించారు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Jan 9, 2026, 01:07 PM IST

Trending Photos

Ai+ Pulse Price: సంక్రాంతి బంపర్‌ ఆఫర్‌.. 5000 mAh బ్యాటరీ మొబైల్ కేవలం రూ.1,500కే..
6
Ai+ Pulse Mobile 5G
Ai+ Pulse Price: సంక్రాంతి బంపర్‌ ఆఫర్‌.. 5000 mAh బ్యాటరీ మొబైల్ కేవలం రూ.1,500కే..
Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు ఆరోగ్యం జాగ్రత్త, మేషం కర్కాటకం వారికి మానసిక ఇబ్బందులు..
5
today horoscope january 8 telugu
Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు ఆరోగ్యం జాగ్రత్త, మేషం కర్కాటకం వారికి మానసిక ఇబ్బందులు..
Sankranti Gift 2026: సంక్రాంతి కానుక.. 60 ఏళ్లు నిండిన వారికి.. అకౌంట్‌లోకి రూ.1,000 జమ..
5
Govt Pension Scheme
Sankranti Gift 2026: సంక్రాంతి కానుక.. 60 ఏళ్లు నిండిన వారికి.. అకౌంట్‌లోకి రూ.1,000 జమ..
Anasuya Bharadwaj: నేను కారణ జన్మురాలిని.!. శివాజీ రచ్చవేళ మరో బాంబు పేల్చిన అనసూయ..
7
Anasuya Bharadwaj
Anasuya Bharadwaj: నేను కారణ జన్మురాలిని.!. శివాజీ రచ్చవేళ మరో బాంబు పేల్చిన అనసూయ..
Toll Plaza: శాటిలైట్ ద్వారా టోల్ టాక్స్.. పంతంగి ప్లాజా వద్ద ట్రయల్ రన్..

Pantangi Toll Plaza: పంతంగి టోల్‌ప్లాజా వద్ద మొత్తం 16 టోల్‌బూత్‌లు ఉన్నాయి. విజయవాడ మార్గంలో ఎనిమిది టోల్‌బూత్‌లను తెరిచారు. ఒక్కో బూత్‌లో అరగంట పాటు ట్రయల్‌ రన్‌ చేశారు. వాహనాల నంబరును కెమెరా గుర్తించిందా...సెన్సార్‌ ద్వారా టోల్‌ వసూలైందా లేదా ఏమైనా వాహనాలు టోల్‌ చెల్లించకుండా నేరుగా వెళ్లాయా అని పరిశీలించారు. 

Add Zee News as a Preferred Source

అప్పుడప్పుడు ఒక్కో వాహనం నుంచి టోల్‌ వసూలు కావడం లేదని గుర్తించారు. ఇలాంటి లోపాలను సరిదిద్దే యత్నంలో టోల్‌ప్లాజా అధికారులు ఉన్నారు. రద్దీ ఎక్కువగా ఉంటే విజయవాడ మార్గంలో మరో రెండు టోల్‌ బూత్‌లను కూడా తెరవనున్నారు. ఈ బూత్‌లలో హ్యాండ్‌ గన్‌ ద్వారా ఫాస్టాగ్‌లను స్కాన్‌ చేసి టోల్‌  వసూలు చేస్తారు. 

Read more:​  సమంత బాటలో దర్శకులను పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..

Read more:​ సమంత కంటే ముందు రెండో పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..! పూర్తి లిస్ట్ ఇదే..!

ఈ ప్రక్రియను కూడా ట్రయల్‌ రన్‌లో భాగంగా పరిశీలించారు. హైదరాబాద్‌-విజయవాడ హైవేపై ఒక్క పంతంగి టోల్‌ ప్లాజా వద్దే ఈ విధానం అమలు చేయనున్నారు. వాహనం ఫాస్టాగ్‌ను సెన్సర్‌ మూడు సెకన్లలోనే స్కాన్‌ చేస్తుంది.మొత్తంగా పంతంగి టోల్ ప్లాజా వద్ద చేస్తోన్న ఈ ప్రయోగం సక్సెస్ అయితే.. సంక్రాంతి హైదరాబాద్ నుంచి ఏపీలోని పల్లెల్లో సొంత వాహనాల్లో వెళ్లేవారికి పెద్ద వెసులుబాటుగా ఉండనుంది. 

మరోవైపు సంక్రాంతి పండుగను దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రైవేటు ట్రావెల్స్ ఛార్జీలను అమాంతం పెంచేశాయి. ఛార్జీలు భారీగా పెంచడంతో జనాలు ఊర్లు వెళ్లేందుకు చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. పలు ప్రైవేటు ట్రావెల్స్ పై రవాణా శాఖకు ఫిర్యాదులు రావడంతో అరాంఘర్ చౌరస్తా వద్ద అధికారులు దాడులు నిర్వహించారు. హైదరాబాద్ నుంచి ఏపీ, కేరళ, బెంగుళూరు, తమిళనాడు, పాండిచ్చేరి వెళ్తున్న బస్సులను తనఖీలు చేశారు. నిబంధనలకు వ్యతిరేకంగా ఛార్జీలు పెంచిన 5 బస్సులపై అధికారులు కేసులు నమోదు చేసారు.

Also Read: వెయ్యి కోట్ల దర్శకులు.. ‘దురంధర్’తో ఈ క్లబ్బులో ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఆదిత్యధర్..

Also Read: ఒకప్పుడు తెలుగు సహా అన్ని భాషల్లో సత్తా చాటిన హీరోయిన్.. నేడు రూ.2 వేల కోట్లకు యజమాని.. 5 కంపెనీలకు బాస్..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Satelite toll taxToll TaxPantangi Toll plazaToll Tax reducedVijayawada Hyderabad national highway

Trending News