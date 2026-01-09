Toll Plaza: శాటిలైట్ ద్వారా టోల్ టాక్స్.. పంతంగి ప్లాజా వద్ద ట్రయల్ రన్..

Pantangi Toll Plaza: పంతంగి టోల్ప్లాజా వద్ద మొత్తం 16 టోల్బూత్లు ఉన్నాయి. విజయవాడ మార్గంలో ఎనిమిది టోల్బూత్లను తెరిచారు. ఒక్కో బూత్లో అరగంట పాటు ట్రయల్ రన్ చేశారు. వాహనాల నంబరును కెమెరా గుర్తించిందా...సెన్సార్ ద్వారా టోల్ వసూలైందా లేదా ఏమైనా వాహనాలు టోల్ చెల్లించకుండా నేరుగా వెళ్లాయా అని పరిశీలించారు.
అప్పుడప్పుడు ఒక్కో వాహనం నుంచి టోల్ వసూలు కావడం లేదని గుర్తించారు. ఇలాంటి లోపాలను సరిదిద్దే యత్నంలో టోల్ప్లాజా అధికారులు ఉన్నారు. రద్దీ ఎక్కువగా ఉంటే విజయవాడ మార్గంలో మరో రెండు టోల్ బూత్లను కూడా తెరవనున్నారు. ఈ బూత్లలో హ్యాండ్ గన్ ద్వారా ఫాస్టాగ్లను స్కాన్ చేసి టోల్ వసూలు చేస్తారు.
ఈ ప్రక్రియను కూడా ట్రయల్ రన్లో భాగంగా పరిశీలించారు. హైదరాబాద్-విజయవాడ హైవేపై ఒక్క పంతంగి టోల్ ప్లాజా వద్దే ఈ విధానం అమలు చేయనున్నారు. వాహనం ఫాస్టాగ్ను సెన్సర్ మూడు సెకన్లలోనే స్కాన్ చేస్తుంది.మొత్తంగా పంతంగి టోల్ ప్లాజా వద్ద చేస్తోన్న ఈ ప్రయోగం సక్సెస్ అయితే.. సంక్రాంతి హైదరాబాద్ నుంచి ఏపీలోని పల్లెల్లో సొంత వాహనాల్లో వెళ్లేవారికి పెద్ద వెసులుబాటుగా ఉండనుంది.
మరోవైపు సంక్రాంతి పండుగను దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రైవేటు ట్రావెల్స్ ఛార్జీలను అమాంతం పెంచేశాయి. ఛార్జీలు భారీగా పెంచడంతో జనాలు ఊర్లు వెళ్లేందుకు చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. పలు ప్రైవేటు ట్రావెల్స్ పై రవాణా శాఖకు ఫిర్యాదులు రావడంతో అరాంఘర్ చౌరస్తా వద్ద అధికారులు దాడులు నిర్వహించారు. హైదరాబాద్ నుంచి ఏపీ, కేరళ, బెంగుళూరు, తమిళనాడు, పాండిచ్చేరి వెళ్తున్న బస్సులను తనఖీలు చేశారు. నిబంధనలకు వ్యతిరేకంగా ఛార్జీలు పెంచిన 5 బస్సులపై అధికారులు కేసులు నమోదు చేసారు.
