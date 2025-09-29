English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Sohani Kumari Husband: హైదరాబాద్‌లో షాకింగ్.. టాలీవుడ్ నటికి కాబోయే భర్త ఆత్మహత్య.. అసలేం జరిగిందంటే..?

Sohani Kumari husband commits suicide: టాలీవుడ్ నటి సోహానీ కుమారి ఇంట్లో తీవ్ర విషాదం చోటు చేసుకుంది. ఆమెకు కాబోయే భర్త సవాయ్ సింగ్ సూసైడ్ కు పాల్పడ్డాడు. ఈ ఘటన ప్రస్తుతం సంచలనంగా మారింది.   

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Sep 29, 2025, 12:30 PM IST
  • టాలీవుడ్ లో విషాదం..
  • నటికి కాబోయే భర్త ఆత్మహత్య..

Trending Photos

AP Gold Mines: ఆంధ్రాలో భారీగా తగ్గనున్న బంగారం ధర..బంగారు గనుల్లో చీప్‌గా కొనేయోచ్చు?
6
AP Gold Mines
AP Gold Mines: ఆంధ్రాలో భారీగా తగ్గనున్న బంగారం ధర..బంగారు గనుల్లో చీప్‌గా కొనేయోచ్చు?
DA Hike: రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు గుడ్ న్యూస్.. 2 శాతం డీఏ పెంపు..!!
6
DA
DA Hike: రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు గుడ్ న్యూస్.. 2 శాతం డీఏ పెంపు..!!
Triple Jackpot: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ట్రిపుల్‌ జాక్‌పాట్‌.. దీపావళికి మొత్తం 3 గిఫ్ట్‌లు
7
govt employees
Triple Jackpot: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ట్రిపుల్‌ జాక్‌పాట్‌.. దీపావళికి మొత్తం 3 గిఫ్ట్‌లు
Singer Sunitha: 46 ఏళ్ల వయసులో సింగర్ సునీత ప్రెగ్నెంట్..!
6
Singer Sunitha pregnancy
Singer Sunitha: 46 ఏళ్ల వయసులో సింగర్ సునీత ప్రెగ్నెంట్..!
Sohani Kumari Husband: హైదరాబాద్‌లో షాకింగ్.. టాలీవుడ్ నటికి కాబోయే భర్త ఆత్మహత్య.. అసలేం జరిగిందంటే..?

Actress sohani kumari fiance commits suicide in hyderabad: ఇటీవల కాలంలో  భార్యభర్తలకు చెందిన గొడవల ఎక్కువగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి. ఈ క్రమంలో కొంత మంది ప్రతి చిన్న విషయాలకు గొడవలు పడటం, ఒకర్నిమరోకరు దాడులు చేసుకొవడం చేస్తున్నారు. అంతే కాకుండా మరీ ఘోరంగా హత్యలు చేసుకొవడం లేదా ఆత్మహత్యలకు పాల్పడటం వంటివి చేస్తున్నారు. మొత్తంగా ఇలాంటి ఘటనలు ఇటీవల ఎక్కువయ్యాయి.

Add Zee News as a Preferred Source

 ఈ క్రమంలో కొంత మంది ఇలాంటి పనులు చేయడం వల్ల మొత్తంగా వివాహ బంధమే ప్రస్తుతం అభాసుపాలౌతుందని చెప్పుకొవచ్చు. ఈ క్రమంలో టాలీవుడ్ నటి సోహానీ కుమారీకి కాబోయే భర్త ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు. ఈ ఘటన ప్రస్తుతం పెనుసంచలనంగా మారింది.

హైదరాబాద్ లోని జూబ్లీహిల్స్‌లోని ప్రశాసన్ నగర్‌లో తాము నివాసముంటున్న ఫ్లాట్‌లో  ఫ్యాన్‌కు ఉరివేసుకుని ప్రాణాలు తీసుకున్నారు. చనిపోయే ముందు తన ఆవేదనను వివరిస్తూ ఒక సెల్ఫీ వీడియోను రికార్డు చేయడం ప్రస్తుతం సంచలనంగా మారింది.

 రాజస్థాన్‌కు చెందిన సోహానీ కుమారి, సవాయ్ సింగ్‌లకు ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ద్వారా పరిచయం ఏర్పడింది. ఆతర్వాత ఇద్దరి పరియం ప్రేమకు వరకు వెళ్లింది. ఇరు కుటుంబాలను ఒప్పించి ఇటీవల జులై లో ఎంగెజ్ మెంట్ జరిగింది.  ఆతర్వాత ఇద్దరు ప్రశాసన్ నగర్‌లోని ఒక ఫ్లాట్‌లో అద్దెకు ఉంటున్నారు.

ఈ క్రమంలో.. సోహానీ ఇంటికి తిరిగి వచ్చేసరికి భర్త ఫ్యాన్ ఉరివేసుకుని కన్పించాడు. వెంటనే నటి పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చింది. ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు, మృతదేహాన్ని పరిశీలించి పోస్టుమార్టం నిమిత్తం ఆస్పత్రికి తరలించారు.
మరోవైపు సవాయ్ ఒక సెల్ఫీ వీడియోను సైతం విడుదల చేశాడు.

Read more: Python Video: ఓర్నాయనో.. అక్కడ నీకేం పని.! . టాయ్ లెట్‌లో భారీ కొండ చిలువ.. చెమటలు పట్టిస్తున్న వీడియో..

ఈ ఘటన సంచలనంగా మారింది. సవాయ్ కు మరో యువతితో ఎఫైర్ ఉందని, కొన్ని ఆర్థిక కారణాలతోనే ఈ విధంగా చేసి ఉంటాడని వారు అంటున్నారు. ఈ క్రమంలో దీనిపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని విచారణ చేపట్టారు.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Sohani KumariTollywood ActressHyderabadSawai SinghSohani kumari husband commits suicide

Trending News