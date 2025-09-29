Actress sohani kumari fiance commits suicide in hyderabad: ఇటీవల కాలంలో భార్యభర్తలకు చెందిన గొడవల ఎక్కువగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి. ఈ క్రమంలో కొంత మంది ప్రతి చిన్న విషయాలకు గొడవలు పడటం, ఒకర్నిమరోకరు దాడులు చేసుకొవడం చేస్తున్నారు. అంతే కాకుండా మరీ ఘోరంగా హత్యలు చేసుకొవడం లేదా ఆత్మహత్యలకు పాల్పడటం వంటివి చేస్తున్నారు. మొత్తంగా ఇలాంటి ఘటనలు ఇటీవల ఎక్కువయ్యాయి.
ఈ క్రమంలో కొంత మంది ఇలాంటి పనులు చేయడం వల్ల మొత్తంగా వివాహ బంధమే ప్రస్తుతం అభాసుపాలౌతుందని చెప్పుకొవచ్చు. ఈ క్రమంలో టాలీవుడ్ నటి సోహానీ కుమారీకి కాబోయే భర్త ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు. ఈ ఘటన ప్రస్తుతం పెనుసంచలనంగా మారింది.
హైదరాబాద్ లోని జూబ్లీహిల్స్లోని ప్రశాసన్ నగర్లో తాము నివాసముంటున్న ఫ్లాట్లో ఫ్యాన్కు ఉరివేసుకుని ప్రాణాలు తీసుకున్నారు. చనిపోయే ముందు తన ఆవేదనను వివరిస్తూ ఒక సెల్ఫీ వీడియోను రికార్డు చేయడం ప్రస్తుతం సంచలనంగా మారింది.
రాజస్థాన్కు చెందిన సోహానీ కుమారి, సవాయ్ సింగ్లకు ఇన్స్టాగ్రామ్ ద్వారా పరిచయం ఏర్పడింది. ఆతర్వాత ఇద్దరి పరియం ప్రేమకు వరకు వెళ్లింది. ఇరు కుటుంబాలను ఒప్పించి ఇటీవల జులై లో ఎంగెజ్ మెంట్ జరిగింది. ఆతర్వాత ఇద్దరు ప్రశాసన్ నగర్లోని ఒక ఫ్లాట్లో అద్దెకు ఉంటున్నారు.
ఈ క్రమంలో.. సోహానీ ఇంటికి తిరిగి వచ్చేసరికి భర్త ఫ్యాన్ ఉరివేసుకుని కన్పించాడు. వెంటనే నటి పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చింది. ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు, మృతదేహాన్ని పరిశీలించి పోస్టుమార్టం నిమిత్తం ఆస్పత్రికి తరలించారు.
మరోవైపు సవాయ్ ఒక సెల్ఫీ వీడియోను సైతం విడుదల చేశాడు.
ఈ ఘటన సంచలనంగా మారింది. సవాయ్ కు మరో యువతితో ఎఫైర్ ఉందని, కొన్ని ఆర్థిక కారణాలతోనే ఈ విధంగా చేసి ఉంటాడని వారు అంటున్నారు. ఈ క్రమంలో దీనిపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని విచారణ చేపట్టారు.
