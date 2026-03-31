Chicken Margin: మాంసంప్రియులు నోరు కట్టేసుకోవాల్సిందే! రేపటి నుంచి చికెన్‌ దుకాణాలు బంద్‌!

Telangana Chicken Shops Bandh: చికెన్ రిటైల్ షాపులకు వచ్చే మార్జిన్లో కార్పొరేట్ కంపెనీలు మార్జిన్ తగ్గించి ఇవ్వడాన్ని నిరసిస్తూ రేపటి నుంచి తెలంగాణలో చికెన్ దుకాణాలు మూతపడనున్నాయి. చికెన్ దుకాణ నిర్వాహకులు ఏప్రిల్ 1వ తేదీ నుంచి దుకాణాలు బంద్ చేస్తామని ప్రకటించారు. మార్జిన్ పెంచాలని డిమాండ్ చేస్తూ దుకాణాలు బంద్ చేపడుతున్నట్లు తెలంగాణ రాష్ట్ర చికెన్ దుకాణాల యాజమాన్యాల సంఘం పిలుపునిచ్చింది. చికెన్ దుకాణాల బంద్ ప్రభావం తెలంగాణలో తీవ్రంగా ఉండనుంది.
చికెన్ దుకాణ యాజమాన్యాల పిలుపుతో రేపటి నుంచి అంటే బుధవారం నుంచి తెలంగాణలో చికెన్ దుకాణాలు మూతపడనున్నాయి. రిటైల్ చికెన్ షాపులకు ఇచ్చే మార్జిన్ పెంచాలని డిమాండ్ చేస్తూ తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఆ సంఘం నిరసనకు దిగుతోంది. పౌల్ట్రీ కంపెనీలు తమకు ఇచ్చే లాభం (మార్జిన్) తగ్గించడంతో తీవ్ర ఆర్థిక నష్టాలను ఎదుర్కొంటున్నారని.. ఈ మార్జిన్ను పెంచాలని చికెన్ దుకాణాల యాజమానులు ప్రధానంగా డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
'చికెన్ రేటు మూడు రోజుల్లో రూ.250కి ఎలా వచ్చింది. దీనిపై కార్పొరేట్ కంపెనీలు సమాధానం ఇవ్వాలి' అని నాచారంలోని చికెన్ దుకాణ యజమాని ప్రశ్నించారు. మార్జిన్ తగ్గించడంతో తాము ఆర్థికంగా చాలా ఇబ్బందులకు గురవుతున్నట్లు వాపోయారు. దుకాణాల రెంట్, వర్కర్ల జీతాలు చెల్లించలేక ఇబ్బందులు పడుతున్న తమకు మార్జిన్ పెంచడంతో వ్యాపారం చేయలేని పరిస్థితి ఏర్పడిందని మరో చికెన్ దుకాణ యజమాని వివరించారు. ప్రభుత్వం ఆలోచించి మార్జిన్ పెంచే ప్రయత్నం చేయాలని కోరారు. తమ సమస్యకు పరిష్కారం చూపని పక్షంలో పెద్ద ఎత్తున ఉద్యమిస్తామని హెచ్చరించారు.
చికెన్ మార్జిన్ వివరాలు ఇలా..
మార్జిన్ చికెన్ విక్రయించగా వచ్చే లాభం. గతంలో ఫౌల్ట్రి వాళ్లు రిటైల్ షాపులకు కిలోకు రూ.26 మార్జిన్ ఇచ్చేవారు. 20 ఏళ్లుగా ఇదే మార్జిన్ ఉండగా.. ఇటీవల మార్జిన్ను రూ.16కు తగ్గించారు. మార్జిన్ పెంచాల్సి ఉండగా తగ్గించడంతో ఒక్కసారిగా చికెన్ దుకాణ నిర్వాహకులు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. కిలో చికెన్కు మార్జిన్ రూ.30 చేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. తమ డిమాండ్ నెరవేర్చే వరకు ఆందోళన కొనసాగిస్తామని చికెన్ దుకాణ సంఘాల వారు స్పష్టం చేస్తున్నారు.
చికెన్ సంఘాల పిలుపుతో తెలంగాణతోపాటు హైదరాబాద్లో ఏప్రిల్ 1వ తేదీ నుంచి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా చికెన్ దుకాణాలు మూతపడనున్నాయి. హైదరాబాద్లో చికెన్ దుకాణాల మూత ప్రభావం తీవ్రంగా ఉండనుంది. హైదరాబాద్లో 10 వేల నుంచి 15 వేల వరకు చికెన్ దుకాణాలు ఉంటాయి. వారాంతాలు, పండుగల సమయంలో భారీ డిమాండ్ ఉండగా.. పనిదినాల్లో కూడా మోస్తరుగా బిజినెస్ నడుస్తోంది. దుకాణాల మూసివేతతో మాంసంప్రియులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొననున్నారు. వేసవి కాలంలో చికెన్కు భారీ డిమాండ్ ఉంటుంది. దీనికితో శుభకార్యాలు కూడా ఉండడంతో చికెన్ దుకాణాలు మూతపడితే మాత్రం వినియోగదారులతోపాటు ప్రభుత్వానికి కూడా భారీగా నష్టం వాటిల్లనుంది. ప్రభుత్వం లేదా సంబంధిత అధికారులు త్వరగా జోక్యం చేసుకుని సమస్యకు పరిష్కారం చూపాలని వినియోగదారులతోపాటు వ్యాపారులు కోరుతున్నారు.
