Chicken Margin: మాంసంప్రియులు నోరు కట్టేసుకోవాల్సిందే! రేపటి నుంచి చికెన్‌ దుకాణాలు బంద్‌!

Chicken Shops Close From Tomorrow In Hyderabad And Telangana For Chicken Margin: ముక్కలేనిది ముద్ద దిగదు అనేది తెలంగాణ వారికి ఉన్న పేరు. మరి రేపటి నుంచి ముక్క లేకుండా ఎలా తింటారో? చికెన్‌ దుకాణ నిర్వాహకులు రేపటి నుంచి దుకాణాలు మూసివేస్తుండడంతో మాంసంప్రియులు నోరు కట్టేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి. తెలంగాణలో చికెన్‌ దుకాణాల బంద్ వార్త ఇలా ఉంది.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Mar 31, 2026, 05:58 PM IST

Gold Selling: కేంద్ర బ్యాంకుల సంచలన నిర్ణయం.. మార్కెట్లోకి భారీగా బంగారం.. తులం ధర రూ. లక్ష దిగువకు..?
7
gold price
Gold Selling: కేంద్ర బ్యాంకుల సంచలన నిర్ణయం.. మార్కెట్లోకి భారీగా బంగారం.. తులం ధర రూ. లక్ష దిగువకు..?
Oneplus 13s: వన్‌ప్లస్ ప్రియులకు పండగే.. భారీగా తగ్గిన వన్‌ప్లస్ 13 ధరలు!
5
Oneplus 13S
Oneplus 13s: వన్‌ప్లస్ ప్రియులకు పండగే.. భారీగా తగ్గిన వన్‌ప్లస్ 13 ధరలు!
Tvk Vijay Net Worth: టీవీకే విజయ్ కు ఏకంగా 404 కోట్ల ఆస్తులు.. ఎన్నికల అఫిడవిట్ చూస్తే మైండ్ బ్లాంక్..
7
TVk Vijay net worth
Tvk Vijay Net Worth: టీవీకే విజయ్ కు ఏకంగా 404 కోట్ల ఆస్తులు.. ఎన్నికల అఫిడవిట్ చూస్తే మైండ్ బ్లాంక్..
Actress Hema: నన్ను నడిరోడ్డుపైకి లాగేశారు.. ఆ మెగా హీరో నాకు తోడు నిలిచారు.. నటి హేమ కీలక వ్యాఖ్యలు!
6
Chiranjeevi
Actress Hema: నన్ను నడిరోడ్డుపైకి లాగేశారు.. ఆ మెగా హీరో నాకు తోడు నిలిచారు.. నటి హేమ కీలక వ్యాఖ్యలు!
Telangana Chicken Shops Bandh: చికెన్ రిటైల్ షాపులకు వచ్చే మార్జిన్‌లో కార్పొరేట్ కంపెనీలు మార్జిన్ తగ్గించి ఇవ్వడాన్ని నిరసిస్తూ రేపటి నుంచి తెలంగాణలో చికెన్‌ దుకాణాలు మూతపడనున్నాయి. చికెన్‌ దుకాణ నిర్వాహకులు ఏప్రిల్ 1వ తేదీ నుంచి దుకాణాలు బంద్‌ చేస్తామని ప్రకటించారు. మార్జిన్‌ పెంచాలని డిమాండ్‌ చేస్తూ దుకాణాలు బంద్‌ చేపడుతున్నట్లు తెలంగాణ రాష్ట్ర చికెన్ దుకాణాల యాజమాన్యాల సంఘం పిలుపునిచ్చింది. చికెన్ దుకాణాల బంద్ ప్రభావం తెలంగాణలో తీవ్రంగా ఉండనుంది. 

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: Bengaluru Couple Death: ఇంట్లో భర్త ఆత్మహత్య.. 17వ ఫ్లోర్‌ నుంచి దూకిన భార్య

చికెన్‌ దుకాణ యాజమాన్యాల పిలుపుతో రేపటి నుంచి అంటే బుధవారం నుంచి తెలంగాణలో చికెన్‌ దుకాణాలు మూతపడనున్నాయి. రిటైల్‌ చికెన్‌ షాపులకు ఇచ్చే మార్జిన్‌ పెంచాలని డిమాండ్‌ చేస్తూ తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఆ సంఘం నిరసనకు దిగుతోంది. పౌల్ట్రీ కంపెనీలు తమకు ఇచ్చే లాభం (మార్జిన్) తగ్గించడంతో తీవ్ర ఆర్థిక నష్టాలను ఎదుర్కొంటున్నారని.. ఈ మార్జిన్‌ను పెంచాలని చికెన్‌ దుకాణాల యాజమానులు ప్రధానంగా డిమాండ్‌ చేస్తున్నారు.

Also Read: RR vs CSK Highlights: తొలి మ్యాచ్‌లోనే చెన్నై చెత్త ప్రదర్శన.. విజయంతో రాజస్థాన్‌ శుభారంభం

'చికెన్ రేటు మూడు రోజుల్లో రూ.250కి ఎలా వచ్చింది. దీనిపై కార్పొరేట్ కంపెనీలు సమాధానం ఇవ్వాలి' అని నాచారంలోని చికెన్‌ దుకాణ యజమాని ప్రశ్నించారు. మార్జిన్ తగ్గించడంతో తాము ఆర్థికంగా చాలా ఇబ్బందులకు గురవుతున్నట్లు వాపోయారు. దుకాణాల రెంట్, వర్కర్ల జీతాలు చెల్లించలేక ఇబ్బందులు పడుతున్న తమకు మార్జిన్‌ పెంచడంతో వ్యాపారం చేయలేని పరిస్థితి ఏర్పడిందని మరో చికెన్‌ దుకాణ యజమాని వివరించారు. ప్రభుత్వం ఆలోచించి మార్జిన్ పెంచే ప్రయత్నం చేయాలని కోరారు. తమ సమస్యకు పరిష్కారం చూపని పక్షంలో పెద్ద ఎత్తున ఉద్యమిస్తామని హెచ్చరించారు.

Also Read: New Rules From April 1st: ఏప్రిల్ 1 నుంచి కొత్త రూల్స్..: మీకు లోన్‌ ఉందా? అయితే ఈ శుభవార్త మీకే!

చికెన్‌ మార్జిన్‌ వివరాలు ఇలా..
మార్జిన్‌ చికెన్‌ విక్రయించగా వచ్చే లాభం. గతంలో ఫౌల్ట్రి వాళ్లు రిటైల్ షాపులకు కిలోకు రూ.26 మార్జిన్ ఇచ్చేవారు. 20 ఏళ్లుగా ఇదే మార్జిన్ ఉండగా.. ఇటీవల మార్జిన్‌ను రూ.16కు తగ్గించారు. మార్జిన్‌ పెంచాల్సి ఉండగా తగ్గించడంతో ఒక్కసారిగా చికెన్‌ దుకాణ నిర్వాహకులు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. కిలో చికెన్‌కు మార్జిన్ రూ.30 చేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. తమ డిమాండ్‌ నెరవేర్చే వరకు ఆందోళన కొనసాగిస్తామని చికెన్‌ దుకాణ సంఘాల వారు స్పష్టం చేస్తున్నారు. 

చికెన్‌ సంఘాల పిలుపుతో తెలంగాణతోపాటు హైదరాబాద్‌లో ఏప్రిల్‌ 1వ తేదీ నుంచి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా చికెన్ దుకాణాలు మూతపడనున్నాయి. హైదరాబాద్‌లో చికెన్‌ దుకాణాల మూత ప్రభావం తీవ్రంగా ఉండనుంది. హైదరాబాద్‌లో 10 వేల నుంచి 15 వేల వరకు చికెన్‌ దుకాణాలు ఉంటాయి. వారాంతాలు, పండుగల సమయంలో భారీ డిమాండ్‌ ఉండగా.. పనిదినాల్లో కూడా మోస్తరుగా బిజినెస్‌ నడుస్తోంది. దుకాణాల మూసివేతతో మాంసంప్రియులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొననున్నారు. వేసవి కాలంలో చికెన్‌కు భారీ డిమాండ్‌ ఉంటుంది. దీనికితో శుభకార్యాలు కూడా ఉండడంతో చికెన్‌ దుకాణాలు మూతపడితే మాత్రం వినియోగదారులతోపాటు ప్రభుత్వానికి కూడా భారీగా నష్టం వాటిల్లనుంది. ప్రభుత్వం లేదా సంబంధిత అధికారులు త్వరగా జోక్యం చేసుకుని సమస్యకు పరిష్కారం చూపాలని వినియోగదారులతోపాటు వ్యాపారులు కోరుతున్నారు.

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

