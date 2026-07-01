/రేపు తెలంగాణలో కళాశాలల బంద్‌.. విద్యార్థులకు ఎందుకో తెలుసా?

July 2nd Colleges Bandh: తెలంగాణలో విద్యా సంవత్సరం ప్రారంభమైన తర్వాత తొలిసారి అనూహ్యంగా సెలవు లభించనుంది. జూలై నెల ప్రారంభమైన రెండో రోజే కళాశాలలకు బంద్ ప్రకటించారు. రేపు అంటే జూలై 2వ తేదీన కళాశాలల బంద్ జరగనుంది. కొన్ని విద్యార్థి సంఘాలు ఈ బంద్ చేపట్టాయి. విద్యార్థులకు సంబంధించిన సమస్యలు పరిష్కారానికి నోచుకోకపోవడం.. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం విద్యార్థుల పాలిట శాపంగా మారడంతో బీసీ విద్యార్థి సంఘాలతోపాటు ఇతర సంఘాలు కూడా బంద్కు పిలుపునిచ్చాయి. ఈ బంద్కు ప్రధాన ప్రతిపక్షం బీఆర్ఎస్ పార్టీ మద్దతు ఇచ్చింది.
ఫీజుల బకాయిలు తక్షణమే చెల్లించాలని.. పాత పద్ధతిలోనే ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ పథకాన్ని అమలు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ జూలై 2 తేదీన రేపు 'కళాశాల బంద్' చేపట్టారు. ఈ బంద్కు మద్దతుగా అఖిలపక్ష విద్యార్థి సంఘాల రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం సాయంత్రం జరగనుంది. అంతకుముందు మంగళవారం బంద్కు సంబంధించిన పోస్టర్ను బీసీ విద్యార్థి సంఘాలు విడుదల చేశాయి. హైదరాబాద్లోని తెలంగాణ అమరవీరుల స్తూపం బంద్ పోస్టర్ను ఆవిష్కరించిన అనంతరం బీసీ జేఏసీ ప్రతినిధులు మాట్లాడారు.
బీఆర్ఎస్ పార్టీ మద్దతు
బీఆర్ఎస్ పార్టీ శాసనమండలి ప్రతిపక్ష నాయకుడు సిరికొండ మధుసూదనాచారి కళాశాల బంద్కు సంపూర్ణ మద్దతు ప్రటకించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ.. 'ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ నిధులు విడుదల చేయకుండా ప్రభుత్వం తప్పు చేస్తోందని మండిపడ్డారు. ఫీజులు అందకపోవడంతో విద్యార్థులు ఉన్నత విద్యను మధ్యలోనే ఆపేస్తున్నారని, మరికొందరు మనస్తాపంతో ప్రాణాలు తీసుకుంటున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
'అధికారంలోకి వచ్చిన రేవంత్ రెడ్డి మూడు బడ్జెట్లు ప్రవేశపెట్టినా 14 లక్షల మంది విద్యార్థులకు ఫీజు బకాయిలను విడుదల చేయలేదు. ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనార్టీ విద్యార్థులకు రావాల్సిన రూ.7 వేల కోట్లు ఫీజులు బకాయి పడ్డాయి' అని బీఆర్ఎస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకులు, ఎమ్మెల్సీ మధుసూదనాచారి తెలిపారు. విద్యార్థుల ఆశలను అడియాశలు చేసిన రేవంత్ రెడ్డి 14 లక్షల మంది జీవితాలతో చెలగాటమాడుతున్నాడని మండిపడ్డారు.
అన్నీ పార్టీలు మద్దతు
ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ పథకాన్ని నిర్వీర్యం చేయడానికి రకరకాల కుట్రలకు పాల్పడుతున్నాడని రేవంత్ రెడ్డిపై సీపీఐ సీనియర్ నాయకులు అజీజ్ పాషా, గుజ్జ కృష్ణ, కుల్కచర్ల శ్రీనివాస్, తాటికొండ విక్రమ్ గౌడ్, జాజుల లింగంగౌడ్ తదితరులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జారీ చేసిన జీఓ 9 దానికి నిదర్శనం అని తెలిపారు. జీఓ 9ను వెంటనే రద్దు చేసి పాత పద్ధతిలో యథావిధిగా ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ కొనసాగించాలని బీఆర్ఎస్ పార్టీ, సీపీఐ, ఇతర విద్యార్థి సంఘాలు డిమాండ్ చేశాయి.