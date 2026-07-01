Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /తెలంగాణ
  • /రేపు తెలంగాణలో కళాశాలల బంద్‌.. విద్యార్థులకు ఎందుకో తెలుసా?

రేపు తెలంగాణలో కళాశాలల బంద్‌.. విద్యార్థులకు ఎందుకో తెలుసా?

Tomorrow Colleges Bandh On July 2nd In Telangana: విద్యా సంవత్సర ప్రారంభమైన తర్వాత అనూహ్యంగా తెలంగాణలో కళాశాలలో బంద్‌ జరగనుంది. రేపు అంటే జూలై 2వ తేదీన కళాశాలల బంద్‌కు కొన్ని విద్యార్థి సంఘాలు పిలుపునిచ్చాయి. ఇంతకీ ఎందుకు బంద్‌ నిర్వహిస్తున్నారో తెలుసుకుందాం.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jul 01, 2026, 12:47 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 12:47 PM IST
రేపు తెలంగాణలో కళాశాలల బంద్‌.. విద్యార్థులకు ఎందుకో తెలుసా?
Image Credit: Tomorrow Colleges Bandh On July 2nd In TelanganaSource: Bureau

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
రేపు తెలంగాణలో కళాశాలల బంద్‌.. విద్యార్థులకు ఎందుకో తెలుసా?
Tomorrow Holiday5 min ago
2
YS Jagan press meet9 min ago
3
VB-G RAM G Act 202513 min ago
4
Samsung Galaxy S25 5g32 min ago
5
India Tour of England 202653 min ago