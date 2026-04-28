Tomorrow Degree Colleges Likely To Close On April 29th In Telangana: తెలంగాణలో విద్యార్థులకు భారీ అలర్ట్‌. రేపు కళాశాలల బంద్‌ ప్రకటించారు. పెద్ద ఎత్తున ఫీజురీయింబర్స్‌మెంట్‌, ఉపకార వేతనాలు పెండింగ్‌లో ఉండడంతో వాటి కోసం బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ విద్యార్థి విభాగం భారీ ఉద్యమం ప్రకటించింది. అందులో భాగంగా రేపు కాలేజ్‌ల బంధ్ చేపట్టింది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Apr 28, 2026, 08:05 PM IST

Telangana Degree Colleges Close: తెలంగాణలో విద్యార్థులకు భారీ అలర్ట్. రేపు రాష్ట్రంలోని డిగ్రీ కళాశాలలతోపాటు వృత్తి విద్యా కళాశాలలు బంద్‌ ఉండనున్నారు. ఏప్రిల్‌ 29వ తేదీన బుధవారం కళాశాలల బంద్‌ చేపడుతున్నట్లు బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ విద్యార్తి విభాగం ప్రకటించింది. కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వం పెద్ద ఎత్తున విద్యార్థులకు చెల్లించాల్సిన ఫీజురీయింబర్స్‌మెంట్‌, ఉపకార వేతనాలు విడుదల చేయలేదు. ఫీజులు చెల్లించకపోవడంతో విద్యార్థులు తమ విద్యా సంవత్సరాన్ని కోల్పోవాల్సి వస్తోంది. దీంతో తీవ్ర నిరసనలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే బీఆర్‌ఎస్‌వీ కళాశాలల బంద్‌కు పిలుపునిచ్చింది.

ఫీజు రీయింబర్స్‌మెంట్‌, ఉపకార వేతనాలు విడుదల చేయాలని ఇప్పటికే బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ విద్యార్థి విభాగం ఉద్యమ కార్యచరణ ప్రకటించింది. ఏప్రిల్‌ 27వ తేదీ కలెక్టర్‌లు నిర్వహించిన ప్రజావాణిలో ఫిర్యాదు చేసింది. అనంతరం ఏప్రిల్ 29వ తేదీన అంటే రేపు ఫీజు పోరుబాట కార్యక్రమంలో బంద్‌కు పిలుపునిచ్చింది. ఫీజు పోరుబాటలో భాగంగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అన్ని డిగ్రీ కళాశాలల బంద్‌ను ప్రకటించింది. ఫీజు రీయింబర్స్‌మెంట్ బకాయిలు విడుదల చేయకపోవడాన్ని నిరసిస్తూ బీఆర్‌ఎస్‌వీ రాష్ట్ర కమిటీ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఆందోళనలకు పిలుపునిచ్చింది. కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వం సుమారు రూ.8 వేల కోట్ల ఫీజు రీయింబర్స్‌మెంట్ బకాయిలను చెల్లించకపోవడంతో విద్యార్థులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారని బీఆర్‌ఎస్‌వీ నాయకులు చెబుతున్నారు. విద్యార్థుల సమస్యలను ప్రభుత్వ దృష్టికి తీసుకెళ్లాలని ఫీజు పోరుబాట నిర్వహించినట్లు తెలిపారు.

ఫీజు రీయింబర్స్‌మెంట్ విడుదల కాకపోవడంతో విద్యార్థులు తరగతులకు హాజరుకావడంలో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారని, ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు కళాశాలలు అసలు ధృవపత్రాలు (ఒరిజినల్ సర్టిఫికెట్లు) ఇవ్వకపోవడంతో ఉద్యోగ అవకాశాలు కోల్పోతున్నారని బీఆర్‌ఎస్‌ విద్యార్థి విభాగం వెల్లడించింది. సుమారు 13 లక్షల మంది విద్యార్థుల భవిష్యత్తు ప్రమాదంలో పడిందని ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తోంది. ఎన్నికల ముందు గ్రీన్ చానల్ ద్వారా బకాయిలు వెంటనే చెల్లిస్తామని హామీ ఇచ్చిన ప్రభుత్వం ఇప్పటివరకు అమలు చేయకపోవడంతో విద్యార్థులు మానసిక ఆందోళనకు గురవుతున్నారని బీఆర్‌ఎస్‌వీ వాపోయింది. రీయింబర్స్‌మెంట్ లేకపోవడంతో పై చదువులు, ఉద్యోగ అవకాశాలు కూడా దూరమవుతున్నాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

