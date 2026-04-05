BRS Party Called Tomorrow Gajwel Bandh After KCR Camp Vandalise: తెలంగాణ తొలి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్‌ కార్యాలయంపై కాంగ్రెస్‌ గూండాలు దాడి చేయడానికి నిరసనగా రేపు గజ్వేల్‌ బంద్‌ నిర్వహిస్తున్నారు. కాంగ్రెస్‌ గూండాగిరిపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తూ బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ బంద్‌కు పిలుపునిచ్చింది. బంద్‌కు సంబంధించిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Apr 5, 2026, 09:10 PM IST

Vivo T5x 5G: కేవలం రూ.999కే Vivo T5x 5G.. ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో అదిరిపోయే ఆఫర్!
5
Vivo T5X 5G
Vivo T5x 5G: కేవలం రూ.999కే Vivo T5x 5G.. ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో అదిరిపోయే ఆఫర్!
AP SSC 2026: పది పరీక్షలు రాసిన విద్యార్థులకు బంపర్‌ గుడ్ న్యూస్.. ఆ సబ్జెక్టులో 7 మార్కులు కలపాలని బోర్డు నిర్ణయం!
5
AP SSC 2026 update
AP SSC 2026: పది పరీక్షలు రాసిన విద్యార్థులకు బంపర్‌ గుడ్ న్యూస్.. ఆ సబ్జెక్టులో 7 మార్కులు కలపాలని బోర్డు నిర్ణయం!
Inter Results 2026: తెలంగాణ ఇంటర్ రిజల్ట్స్‌పై బిగ్ అప్డేట్.. ఫలితాలు ఎప్పుడంటే..?
5
Inter Results 2026
Inter Results 2026: తెలంగాణ ఇంటర్ రిజల్ట్స్‌పై బిగ్ అప్డేట్.. ఫలితాలు ఎప్పుడంటే..?
Refrigerator Explosion: ఇంట్లో బాంబులా మారిన ఫ్రిడ్జ్‌.. ఇద్దరు బలి! అసలు ఫ్రిడ్జ్ ఎందుకు పేలుతుందో తెలుసా?
6
refrigerator explosion
Refrigerator Explosion: ఇంట్లో బాంబులా మారిన ఫ్రిడ్జ్‌.. ఇద్దరు బలి! అసలు ఫ్రిడ్జ్ ఎందుకు పేలుతుందో తెలుసా?
KCR Camp Vandalise By Congress Goons: తెలంగాణ తొలి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్‌ క్యాంపు కార్యాలయంపై కాంగ్రెస్‌ పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలు దాడి చేయడం తీవ్ర ఉద్రిక్తతలకు దారితీసిన విషయం తెలిసిందే. గజ్వేల్‌ ఎమ్మెల్యేగా ఉన్న కేసీఆర్‌ క్యాంపు కార్యాలయంలో కాంగ్రెస్‌ శ్రేణులు బీభత్సం సృష్టించి అద్దాలు పగలగొట్టి.. ఫర్నీచర్‌ను ధ్వంసం చేయడానికి నిరసనగా బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ భారీ నిరసన కార్యక్రమం చేపట్టింది. ఈ సందర్భంగా రేపు గజ్వేల్‌ బంద్‌కు పిలుపునిచ్చింది.

Also Read: Sunrisers: నరాలు తెగే ఉత్కంఠలో లక్నో విజయం.. సొంతగడ్డపై పోరాడి ఓడిన సన్‌రైజర్స్‌

ఈ బంద్‌కు సంబంధించిన వివరాలను మెదక్ మాజీ ఎమ్మెల్యే పద్మా దేవేందర్ రెడ్డి, గజ్వేల్ నియోజకవర్గ బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ ఇన్‌చార్జ్ వంటేరు ప్రతాప్ రెడ్డి వెల్లడించారు. సిద్దిపేట జిల్లా గజ్వేల్ పట్టణంలోని ఎమ్మెల్యే క్యాంప్ కార్యాలయంలో ఏర్పాటుచేసిన మీడియా సమావేశంలో వంటేరు ప్రతాప్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ కాంగ్రెస్‌పై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. క్యాంప్ కార్యాలయంలో ముఖ్యమంత్రి ఫొటో పెట్టాలని ఎక్కడా లేదని స్పష్టం చేశారు. రాహుల్ గాంధీ ఇంట్లో నరేంద్ర మోదీ ఫొటో ఉందా? అని ప్రశ్నించారు. రేవంత్ రెడ్డి ఇంట్లో ప్రధాని మోదీ ఫొటో ఉందా? అని నిలదీశారు.

Also Read: Klassen Innings: సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్ 156/9.. ఉప్పల్‌ స్టేడియంలో క్లాసెన్‌, నితీశ్‌ రికార్డ్‌ ఇన్నింగ్స్‌

'గజ్వేల్ క్యాంప్ కార్యాలయంలోకి రావడానికి వారికి ఏమి హక్కు ఉంది. గజ్వేల్ 50 సంవత్సరాల ముందుకు కేసీఆర్‌ అభివృద్ధి చేశారు. కాంగ్రెస్ వచ్చాక గజ్వేల్‌లో ఒక్క నిధులు మంజూరు కాలేదు. రౌడీ రాజకీయాలు చేస్తున్నారు. గజ్వేల్ పోలీస్ స్టేషన్‌కు 200 మీటర్ల దూరంలోనే క్యాంప్ కార్యాలయంపై దాడి జరిగితే పోలీస్ వ్యవస్థ ఏం చేస్తోంది' అని బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ సీనియర్‌ నాయకులు వంటేరు ప్రతాప్ రెడ్డి ప్రశ్నించారు. సిద్దిపేటలో జరిగిన ముఖ్యమంత్రి కార్యక్రమం లో హరీష్ రావు ఫొటో పెట్టలేదు. ప్రజా పాలన అంటున్నారు కానీ చేసేది గుండాల పాలన' అని విమర్శించారు. కేసీఆర్‌ క్యాంపు కార్యాలయంపై దాడికి నిరసనగా ఏప్రిల్‌ 6వ తేదీ సోమవారం గజ్వేల్ బంద్‌కు పిలుపునిస్తున్నట్లు ,డ. పార్టీ గజ్వేల్‌ నియోజకవర్గ ఇన్‌చార్జ్ వంటేరు ప్రతాప్ రెడ్డి ప్రకటించారు.

Also Read: Salary Hike: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు త్వరలో శుభవార్త.. ఇదే జరిగితే పర్స్‌ ఫుల్‌

అనంతరం మెదక్‌ మాజీ ఎమ్మెల్యే పద్మా దేవేందర్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ.. 'గజ్వేల్ నియోజకవర్గాన్ని కేసీఆర్‌ ఆదర్శంగా నిలిపారు. మూడు పర్యాయాలు ఇక్కడి నుండి గెలవడం మామూలు కాదు. భగవాన్ స్వరూపం లాంటి వ్యక్తిపై చిటికెలు వేయడం సరికాదు' అని కాంగ్రెస్‌ శ్రేణుల తీరును ఖండించారు. తెలంగాణ తొలి సీఎం కేసీఆర్ కంటే ఎక్కువ అభివృద్ధి చేసి చూపియాలని కాంగ్రెస్‌ గూండాలకు సవాల్‌ చేశారు. ప్రజల గుండెల్లో నిలిచిపోయిన వ్యక్తి కేసీఆర్ అని ప్రశంసించారు. క్యాంప్ కార్యాలయంలో రేవంత్‌ ఫొటో పెట్టాలని జీవో ఉందా అని ప్రశ్నించారు. ఫొటోలు పెడితే అభిమానం ఉండదు ప్రజలకు అభివృద్ధి చేస్తే అభిమానం వస్తదని కాంగ్రెస్‌ నాయకులకు మాజీ ఎమ్మెల్యే పద్మ హితవు పలికారు.

'ప్రజాస్వామ్యం పేరెత్తితే కేసులు పెట్టే పరిస్థితి. తెలంగాణలో కాళేశ్వరం లాంటి ఎన్నో ప్రాజెక్టులను కేసీఆర్‌ నిర్మించారు. ప్రతిపక్షాల మీద ఉన్న శ్రద్ధ ప్రజలపై ఉంటే ఎంతో అభివృద్ధి చేసేవాళ్లు. రాబోయే రోజుల్లో మళ్లీ వచ్చేది కేసీఆర్ ప్రభుత్వమే' అని బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ సీనియర్‌ నాయకురాలు పద్మా దేవేందర్‌ రెడ్డి ధీమా వ్యక్తం చేశారు. కేసీఆర్‌ను ఒక్క మాట అంటే ప్రజలు మిమ్మల్ని చెదరించుకుంటారని తెలిపారు.

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

