  • Govt Employees: రేపు ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల భారీ నిరసన.. పీఆర్‌సీ, డీఏ కోసం పోరాటం

Govt Employees: రేపు ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల భారీ నిరసన.. పీఆర్‌సీ, డీఏ కోసం పోరాటం

Tomorrow Telangana Govt Employees Massive Protest: తెలంగాణలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఉద్యమ కార్యాచరణను ప్రారంభించనున్నారు. ఇప్పటికే నోటీసులు, ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తులు చేస్తున్న ఉద్యోగులు తాజాగా రేపు భారీ నిరసనకు దిగనున్నారు. కలెక్టరేట్‌ ఎదుట పెద్ద ఎత్తున పోరాటం చేయనున్నారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Apr 16, 2026, 10:24 PM IST

Sobhita Dhulipala: అక్కినేని పెద్ద కోడలు ఎంత సంపాదిస్తుందో తెలుసా? సినిమాలు లేకపోయినా తగ్గని క్రేజ్!
6
Sobhita Dhulipala
Sobhita Dhulipala: అక్కినేని పెద్ద కోడలు ఎంత సంపాదిస్తుందో తెలుసా? సినిమాలు లేకపోయినా తగ్గని క్రేజ్!
Bhagyashri Borse Photos: అందంతో కిక్కెక్కిస్తున్న భాగ్యశ్రీ బోర్సే..వరుస ఫ్లాప్స్ అయినా తగ్గని సినిమా ఛాన్స్‌లు!
7
Bhagyashri borse
Bhagyashri Borse Photos: అందంతో కిక్కెక్కిస్తున్న భాగ్యశ్రీ బోర్సే..వరుస ఫ్లాప్స్ అయినా తగ్గని సినిమా ఛాన్స్‌లు!
EPF Gratuity Calculation: మీ శాలరీ స్లిప్ మారబోతోంది.. వచ్చే నెల నుండి కొత్త జీతాల లెక్కలు.. బేసిక్ పే 50శాతం ఉంటే మీ లాభం ఎంత?
6
New Wage Code India 2026
EPF Gratuity Calculation: మీ శాలరీ స్లిప్ మారబోతోంది.. వచ్చే నెల నుండి కొత్త జీతాల లెక్కలు.. బేసిక్ పే 50శాతం ఉంటే మీ లాభం ఎంత?
Motorola Edge 70 Fusion: ఫ్లిప్‌కార్ట్ ధమాకా ఆఫర్.. రూ.8,449కే Motorola Edge 70 Fusion.. ఎలాగో తెలుసుకోండి!
5
motorola edge
Motorola Edge 70 Fusion: ఫ్లిప్‌కార్ట్ ధమాకా ఆఫర్.. రూ.8,449కే Motorola Edge 70 Fusion.. ఎలాగో తెలుసుకోండి!
Govt Employees: రేపు ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల భారీ నిరసన.. పీఆర్‌సీ, డీఏ కోసం పోరాటం

Telangana Govt Employees: రెండున్నరేళ్లుగా తమ డిమాండ్లు, సమస్యల పరిష్కారం కోసం ఎదురుచూస్తున్న తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఇక ఉద్యమ బాట పట్టనున్నారు. తమ న్యాయబద్ధమైన డిమాండ్ల సాధన కోసం రేపు కలెక్టరేట్‌ ఎదుట భారీ నిరసనకు దిగనున్నారు. తెలంగాణ ఉద్యోగుల జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ (టీజీఈజేఏసీ) పిలుపు మేరకు శుక్రవారం హైదరాబాద్ జిల్లా కలెక్టరేట్ ప్రాంగణంలో భోజన విరామ నిరసనను భారీ స్థాయిలో నిరసన చేపట్టనున్నారు. ఈ నిరసన కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయాలని జేఏసీ హైదరాబాద్ జిల్లా అధ్యక్షులు విక్రమ్ కుమార్, కన్వీనర్ కృష్ణ యాదవ్ పిలుపునిచ్చారు.

Also Read: Tejaswi Surya Apology: తెలంగాణపై విషం చిమ్మిన తేజస్వి సూర్య క్షమాపణ చెప్పాలి: కేటీఆర్‌

ఈ నిరసన కార్యక్రమ ఏర్పాట్లపై గురువారం హైదరాబాద్‌ నాంపల్లిలోని గృహకల్ప సముదాయంలోని టీఎన్‌జీఓ కార్యాలయంలో సన్నాహక సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సమావేశంలో రేపటి నిరసన కార్యక్రమ నిర్వహణపై చర్చించారు. తమ సంఘాలకు చెందిన ఉద్యోగులు, ఉపాధ్యాయులు, కార్మికులను పెద్ద ఎత్తున సమీకరించి రేపటి నిరసనను విజయవంతం చేయాలని సమావేశంలో ఏకగ్రీవ తీర్మానం చేశారు. నల్ల బ్యాడ్జీలు ధరించి నిర్వహించే ఈ నిరసన కార్యక్రమంలో గెజిటెడ్ అధికారులు, నాన్-గెజిటెడ్ ఉద్యోగులు, ఉపాధ్యాయులు, కార్మికులు, క్లాస్-IV ఉద్యోగులు హాజరవ్వాలని జేఏసీ ప్రతినిధులు పిలుపునిచ్చారు.

Also Read: Employees Jackpot: ఏపీ ప్రభుత్వం భారీ శుభవార్త.. ఆర్టీసీ ఉద్యోగులకు బంపర్ జాక్‌పాట్!

ఈ సందర్భంగా ఉద్యోగుల జేఏసీ చేస్తున్న ప్రధాన డిమాండ్లు ఇవే

==> 2 జూన్ 2026లోపు వేతన సవరణ సంఘం (పీఆర్‌సీ) అమలు చేయాలి
==> పెండింగ్‌లో ఉన్న అన్ని రకాల బిల్లులను వెంటనే విడుదల చేయాలి
==> ఉద్యోగులందరికీ వెంటనే హెల్త్ కార్డులు మంజూరు చేయాలి
==> పాత పెన్షన్ విధానాన్ని (OPS) పునరుద్ధరించాలి

Also Read: Kavitha: తెలంగాణకు అన్యాయం జరిగితే మరో ఉద్యమం తప్పదు: కవిత హెచ్చరిక

రేపటి నిరసన ప్రదర్శనలో పాల్గొనే సంఘాలు ఇవే..
టీఎన్‌జీఓస్‌, తెలంగాణ ఉద్యోగుల సంఘం, తెలంగాణ రాష్ట్ర క్లాస్-IV ఉద్యోగుల సంఘం, పీఆర్‌టీయూ, టీఎస్‌యూటీఎఫ్‌, ఎస్‌టీయూ, సీపీఎస్‌ ఉద్యోగుల సంఘం, డీఏఓ సంఘం

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

govt employeesDA hikepending billspending DAPay Revision Committee

