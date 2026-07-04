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రేవంత్ రెడ్డిపై బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ మరో పోరాటం.. రేపు కేటీఆర్‌ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు సందర్శన

KTR And BRS Party Leaders Will Visit To Kaleshwaram Project: తెలంగాణలో ప్రాజెక్టులపై తీవ్ర నిర్లక్ష్యం వహిస్తున్న రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వంపై బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ భారీ ఉద్యమానికి సిద్ధమైంది. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు జలాలు ఎత్తిపోయకపోవడంతో రేపు ఆ పార్టీ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌ కేటీఆర్‌తో సహ బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ బృందం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు సందర్శించనుంది. వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jul 04, 2026, 04:43 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 04:43 PM IST
రేవంత్ రెడ్డిపై బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ మరో పోరాటం.. రేపు కేటీఆర్‌ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు సందర్శన
Image Credit: KTR And BRS Party LeadersSource: Bureau

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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రేవంత్ రెడ్డిపై బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ మరో పోరాటం.. రేపు కేటీఆర్‌ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు సందర్శన
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