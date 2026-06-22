/School Holiday: విద్యార్థులకు అలర్ట్‌! రేపు తెలంగాణలో స్కూళ్లకు సెలవు?

తెలంగాణలో పాఠశాలలు పునఃప్రారంభమయ్యాయి. విద్యా సంవత్సరం ప్రారంభమైన తర్వాత తెలంగాణలోని పాఠశాలలకు తొలి సెలవు వచ్చే అవకాశం ఉంది. రేపు తెలంగాణలో పాఠశాలలకు సెలవు ఉండే అవకాశం ఉంది. విద్యా రంగ సమస్యలపై కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం తీవ్ర నిర్లక్ష్యం వహిస్తున్నారనే ఆగ్రహంతో నిరసనగా ఏబీవీపీ పాఠశాల విద్యా సంస్థలకు సెలవు ప్రకటించింది. పాఠశాలల బంద్ ప్రకటిస్తూ ఏబీవీపీ నిర్ణయం తీసుకుంది.
తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వ పాఠశాల విద్యా వ్యవస్థ నిర్వీర్యం అవుతుందని.. స్కూళ్లలో కనీస మౌలిక వసతులు కరువయ్యాయనే కారణంగా రేపు జూన్ 23వ తేదీ మంగళవారం స్కూళ్ల బంద్ ప్రకటిస్తున్నట్లు ఏబీవీపీ తెలిపింది. రాష్ట్రవ్యాప్త పాఠశాలల బంద్ను విజయవంతం చేయాలని ఏబీవీపీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి మాచెర్ల రాంబాబు పిలుపునిచ్చారు. ఈ బంద్కు విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు, పాఠశాల యాజమాన్యాలు సహకరించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.
'రేషనలైజేషన్ పేరుతో రాష్ట్రంలో దాదాపు 23,000 ప్రభుత్వ పాఠశాలలను మూసివేయడానికి ప్రభుత్వం కుట్ర చేస్తోంది. ఈ నిర్ణయాన్ని తక్షణమే వెనక్కి తీసుకోవాలి. రేవంత్ రెడ్డి ప్రైవేట్, కార్పొరేట్ విద్యాసంస్థలకు బ్రాండ్ అంబాసిడర్లా వ్యవహరిస్తూ వారి విచ్చలవిడి ఫీజుల దోపిడీకి రెడ్ కార్పెట్ పరుస్తున్నారు. వెంటనే ఫీజుల నియంత్రణ చట్టం తీసుకురావాలి' అని ఏబీవీపీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి మాచెర్ల రాంబాబు తెలిపారు.
'ప్రైవేట్ స్కూళ్లలో పేద విద్యార్థులకు 25 శాతం ఉచిత సీట్లు కల్పించే విద్యాహక్కు చట్టాన్ని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అటకెక్కించింది. ప్రభుత్వ పాఠశాలలు రీ-ఓపెన్ అయినా ఇంతవరకు విద్యార్థులకు స్కూల్ యూనిఫామ్స్ అందించలేదు' అని ఏబీవీపీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి మాచెర్ల రాంబాబు విమర్శించారు. స్కూళ్లలో కనీస మౌలిక వసతులు కరువయ్యాయని ఆరోపించారు. ఖాళీగా ఉన్న ఎంఈఓ, డీఈఓ పోస్టులతోపాటు టీచింగ్, నాన్-టీచింగ్ పోస్టులను తక్షణమే భర్తీ చేయాలని కోరారు. గురుకుల పాఠశాలలకు పక్కా భవనాలు నిర్మించాలని.. విద్యార్థులకు నాణ్యమైన భోజనం అందించాలని ఏబీవీపీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి మాచెర్ల రాంబాబు డిమాండ్ చేశారు. విద్యా వ్యవస్థను గాడీలో పెట్టకపోతే రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పెద్ద ఎత్తున ఆందోళనలు చేపడతామని హెచ్చరించారు.
ఏబీవీపీ డిమాండ్లు
దాదాపు 23,000 ప్రభుత్వ పాఠశాలలను మూసివేత ఆలోచన విరమించుకోవాలి
ప్రైవేట్ స్కూళ్లలో పేద విద్యార్థులకు 25 శాతం ఉచిత సీట్లు కల్పించే విద్యాహక్కు చట్టం అమలుచేయాలి.
ప్రైవేట్, కార్పొరేట్ విద్యాసంస్థల్లో ఫీజుల దోపిడీని నియంత్రించాలి
ఖాళీగా ఉన్న ఎంఈఓ, డీఈఓ పోస్టులతోపాటు టీచింగ్, నాన్-టీచింగ్ పోస్టులను తక్షణమే భర్తీ చేయాలి
గురుకుల పాఠశాలలకు పక్కా భవనాలు నిర్మించాలి
అన్ని పాఠశాలల్లో బ్రేక్ ఫాస్ట్ స్కీమ్ను వెంటనే అమలు చేయాలి