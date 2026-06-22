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School Holiday: విద్యార్థులకు అలర్ట్‌! రేపు తెలంగాణలో స్కూళ్లకు సెలవు?

తెలంగాణలో విద్యా సంవత్సరం ప్రారంభం కాగా.. పాఠశాలల పునఃప్రారంభం తర్వాత తొలి సెలవు వచ్చేస్తోంది. రేపు తెలంగాణలో స్కూళ్లకు సెలవు ఉందని తెలుస్తోంది. ఇప్పటికే పలు విద్యా సంస్థలు సెలవు ప్రకటించాయి. ఇంతకీ సెలవు ఎందుకు? తెలుసుకుందాం.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jun 22, 2026, 10:01 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 10:03 PM IST
School Holiday: విద్యార్థులకు అలర్ట్‌! రేపు తెలంగాణలో స్కూళ్లకు సెలవు?
Image Credit: Schools Holiday

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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School Holiday: విద్యార్థులకు అలర్ట్‌! రేపు తెలంగాణలో స్కూళ్లకు సెలవు?
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