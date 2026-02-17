Schools Holiday: తెలంగాణలోని ఓ ప్రాంతంలో రేపు స్కూళ్లు, కాలేజ్లకు బంద్ ఉండే అవకాశం ఉంది. జరుగుతున్న రాజకీయంతో ఉద్రిక్తత పరిస్థితులు ఏర్పడడం.. 144 సెక్షన్ పెట్టి ఇతర రాజకీయ పార్టీలను వేధించడంతో పరిస్థితి భయానకంగా మారింది. దీంతో కాంగ్రెస్ దౌర్జన్యాలు.. నీచపు రాజకీయానికి వ్యతిరేకంగా రేపు ప్రధాన ప్రతిపక్షం బీఆర్ఎస్ పార్టీతోపాటు సీపీఐ బంద్కు పిలుపునిచ్చాయి. అది ఎక్కడంటే మంచిర్యాల జిల్లా క్యాతన్పల్లి పట్టణంలో. రాజకీయ పార్టీల మధ్య తీవ్ర ఘర్షణ ఏర్పడిన నేపథ్యంలో ఆ బంద్ ప్రభావం తీవ్రంగా ఉండే అవకాశం ఉంది.
ఏం జరిగింది?
ఇటీవల జరిగిన మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో క్యాతన్పల్లి మున్సిపాలిటీలో అత్యధికంగా వార్డులను బీఆర్ఎస్ పార్టీ, సీపీఐ గెలిచాయి. ప్రజలు ఇచ్చిన తీర్పు ప్రకారం మున్సిపాలిటీ చైర్మన్, వైస్ చైర్మన్గా బీఆర్ఎస్, సీపీఐ ఎన్నిక కావాల్సి ఉండగా.. కాంగ్రెస్ పార్టీ తీవ్రంగా అడ్డుకుంటుంది. మెజార్టీ లేకపోయినా మున్సిపాలిటీని సొంతం చేసుకోవాలని కుట్ర.. దౌర్జన్యం.. అధికార బలంతో రాజకీయం చేస్తోంది. దీంతో ప్రతిపక్ష బీఆర్ఎస్ పార్టీతోపాటు సీపీఐ కౌన్సిలర్లను తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురి చేస్తోంది. దీంతో మున్సిపల్ కార్యవర్గం ఎన్నిక రెండు సార్లు వాయిదా పడింది. రెండో రోజు మంగళవారం మరింత ఉద్రిక్తతకు దారి తీసింది. కాంగ్రెస్ పార్టీ దౌర్జన్యం.. అధికారులకు కూడా వంతపాడడం.. పోలీసులు కాంగ్రెస్ కార్యకర్తల్లా పని చేస్తున్నారని ఆరోపణలు చేస్తున్న బీఆర్ఎస్ పార్టీ, సీపీఐ క్యాతన్పల్లి బంద్కు పిలుపునిచ్చింది.
ఈ బంద్ ప్రభావంతో క్యాతన్పల్లిలో ఉన్న స్కూళ్లు, కాలేజ్లు కూడా బంద్ కానున్నాయి. ఎందుకంటే ఇప్పటికే క్యాతన్పల్లి రెండు రోజులుగా తీవ్ర ఉద్రిక్తత పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి. పోలీసుల కవాతుతో ప్రజలు బెంబేలెత్తుతున్నారు. ఏదో ఉగ్రవాదులు వచ్చినట్టు పెద్ద ఎత్తున బలగాలు మోహరించగా క్యాతన్పల్లిలో కర్ఫ్యూ వాతావరణం ఏర్పడింది. ఇరు పార్టీల మధ్య తీవ్ర ఘర్షణలు ఏర్పడడంతో ఈ నేపథ్యంలో ఇచ్చిన బంద్తో ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయని స్కూళ్లు, కాలేజ్లు బుధవారం పనిచేయకపోవచ్చు.
బంద్కు పిలుపునిచ్చిన బీఆర్ఎస్ పార్టీ మాజీ ఎమ్మెల్యే బాల్క సుమన్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ చేస్తున్న ఈ దుర్మార్గాలకు వ్యతిరేకంగా రేపు బుధవారం బీఆర్ఎస్, సీపీఐ పార్టీలు కలిసి క్యాతనపల్లి మున్సిపాలిటీ బంద్కు పిలుపునిస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. 22 వార్డులు ఉంటే 7 వార్డులు గెల్చిన కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు చైర్మన్ ఎలా అవుతారు? అని ప్రశ్నించారు. ఈ దిగజారుడు రాజకీయాలు చూసి ప్రజలు థూ.. అని ఉమ్ముతున్నారని తెలిపారు. 'గెలిచిన వారిని వారి సీట్లలో కూర్చోనివకుండా ఇదేం పద్దతి అని అడుగుతున్నా. కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలకంటే అద్వాన్నంగా పోలీసులు ప్రవర్తిస్తున్నారు. పోలీసులు కాంగ్రెస్ కండువా వేసుకుని రేవంత్ రెడ్డి పాటకు డాన్సులు చేయండి' అని మాజీ ఎమ్మెల్యే బాల్క సుమన్ సూచించారు.
'కాంగ్రెస్ పార్టీ కౌన్సిలర్లు కొందరు తాగి వచ్చి మంత్రి వివేక్ ముందు మా మహిళా సభ్యులను తాకరాని చోట తాకారు.. చెత్తనా కొడుకులు. నువ్వు, నీ కొడుకు కూర్చొని.. కాంగ్రెస్ పార్టీ కౌన్సిలర్లతో మా సోదరీమణుల మీద దౌర్జన్యం చేపిస్తావా?' అని మంత్రి వివేక్పై మాజీ ఎమ్మెల్యే బాల్క సుమన్ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. 'మంత్రి ఆధ్వర్యంలో ఆడబిడ్డల మీద దౌర్జన్యం జరిగింది.. ఒక్క మునిసిపల్ కౌన్సిల్ కోసం ఇంత దుర్మార్గమా? నువ్వు రిక్వెస్ట్ చేయ్ ఇచ్చి పడేస్తాం. మా ఆడకూతుర్లకంటే మాకు ఈ మున్సిపాలిటీ సీట్ ఎక్కువ కాదు' అని స్పష్టం చేశారు.
టెన్షన్.. హై టెన్షన్
మంచిర్యాల జిల్లా క్యాతనపల్లి మున్సిపాలిటీలో హై టెన్షన్ కొనసాగుతోంది. బీఆర్ఎస్ కౌన్సిలర్లను చైర్మన్ ఎన్నికల్లో పాల్గొననివ్వకుండా పోలీసులు అడుగడుగునా అడ్డుకుంటున్నారు. దీంతోపోలీసులతో మాజీ ఎమ్మెల్యే బాల్క సుమన్ వాగ్వాదానికి దిగారు. ఈ సందర్భంగా రోడ్డుపై బైఠాయించి బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యే కోవ లక్ష్మి, మాజీ ఎమ్మెల్యే బాల్క సుమన్తోపాటు పెద్ద ఎత్తున బీఆర్ఎస్ నాయకులు, కార్యకర్తలు నిరసన తెలిపారు.
