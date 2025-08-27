Tomorrow Holiday: రేపు తెలంగాణలో స్కూల్స్‌, కళాశాలలు బంద్‌.. ఎక్కడెక్కడో తెలుసా?

Schools Holiday: అతి పెద్ద పండుగ వినాయక చవితిని విద్యార్థులను ఎంతో ఆనందోత్సాహాలతో చేసుకుని ఉంటారు. రేపు పాఠశాలలు, కళాశాలలకు వెళ్లేందుకు సిద్ధమవుతున్నారా? అయితే మీకు శుభవార్త. రేపు కూడా సెలవు లభించింది. అనూహ్యంగా అన్ని పాఠశాలలు, కళాశాలలకు సెలవు లభించింది. ఎందుకంటే తెలంగాణలో వర్షాలు దంచికొడుతున్నాయి. వాగులు, వంకలు పొంగిపొర్లుతుండడంతో పరిస్థితి భయానకంగా మారింది. ముందస్తు జాగ్రత్తలో భాగంగా అన్నీ విద్యాలయాలకు సెలవు ప్రకటించారు. అయితే రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కాకుండా కొన్ని జిల్లాల్లో మాత్రమే సెలవు ప్రకటించారు. ఆ వివరాలు తెలుసుకుందాం.
మెదక్ జిల్లాలో..
ఉమ్మడి మెదక్ జిల్లాను భారీ వర్షాలు అతలాకుతలం చేస్తున్నాయి. జిల్లాలో కుంభవృష్టి పడుతుండడంతో అధికారులు అన్నీ విద్యాలయాలకు సెలవు ప్రకటించారు. పాఠశాలలు, కళాశాలలన్నింటికి సెలవు ప్రకటిస్తూ కలెక్టర్ రాహుల్ రాజ్ నిర్ణయం తెలిపారు. రేపు జిల్లాలో అన్ని విద్యాసంస్థలకు సెలవు ప్రకటిస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. అత్యవసరమైతేనే ప్రజలు ఇళ్ల నుంచి బయటకు రావాలని సూచించారు. రేపు, ఎల్లుండి భారీ నుంచి అతిభారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని, అత్యవసర పరిస్థితుల్లో కంట్రోల్ రూమ్ నంబర్ 93919 42254కు సమాచారం ఇవ్వాలని కలెక్టర్ విజ్ఞప్తి చేశారు.
నిర్మల్ జిల్లాలో..
రేపు పాఠశాలలకు సెలవు ప్రకటిస్తూ నిర్మల్ జిల్లా కలెక్టర్ ప్రకటన చేశారు. నిర్మల్ జిల్లా కురుస్తున్న భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో పరిస్థితి ఆందోళనకరంగా మారింది. గురువారం కూడా భారీ వర్షాలు కురుస్తాయనే సమాచారంతో అధికారులు సెలవు ప్రకటించారు. రేపు జిల్లాలోని అన్ని ప్రభుత్వ, ప్రయివేట్ పాఠశాలలకు జిల్లా కలెక్టర్ అభిలాష అభినవ్ సెలవు ప్రకటించారు.
కామారెడ్డి జిల్లాలో..
తెలంగాణలో ప్రధానంగా కామారెడ్డి జిల్లా చిగురుటాకులా వణికిపోతుంది. రాత్రి నుంచి ఏకధాటిగా భారీ వర్షం పడుతోంది. కుండపోతగా వర్షాలు పడుతుండడంతో అన్నీ ప్రాజెక్టులు.. వాగులు, వంకలు పొంగి పొర్లుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో కామారెడ్డి జిల్లా పరిధిలోని అన్ని విద్యాలయాలకు అధికారులు సెలవు ప్రకటించారు. ఆగస్టు 28 అంటే గురువారం కామారెడ్డి పరిధిలోని అన్ని స్కూళ్లు, కాలేజీలకు సెలవు ఇచ్చారు. ముందస్తు జాగ్రత్తల్లో భాగంగా సెలవు ఇవ్వడంతో విద్యార్థులు ఇళ్ల పట్టూనే ఉండాలని అధికారులు సూచించారు.
