English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Tomorrow Holiday: రేపు తెలంగాణలో స్కూల్స్‌, కళాశాలలు బంద్‌.. ఎక్కడెక్కడో తెలుసా?

Tomorrow All Schools And Colleges Holiday: వినాయక చవితి పండుగకు అధికారిక సెలవుతో ఎంజాయ్‌ చేసిన విద్యార్థులకు మరో శుభవార్త. మరుసటి రోజు అంటే రేపు కూడా కళాశాలలు, పాఠశాలలకు సెలవు లభించింది. అయితే ఎక్కడ? ఏమిటో తెలుసుకుందాం.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Aug 27, 2025, 08:37 PM IST

Trending Photos

Happy Ganesh Chaturthi Wishes: తెలుగులో వినాయక చవితి విషెస్, HD ఫోటోలు, గ్రీటింగ్స్..
10
Happy Ganesh Chaturthi 2025
Happy Ganesh Chaturthi Wishes: తెలుగులో వినాయక చవితి విషెస్, HD ఫోటోలు, గ్రీటింగ్స్..
Public Holiday: 27, 28 వరుసగా 2 రోజులు స్కూళ్లు, కాలేజీలు, ఆఫీసులు బంద్‌! ఆ ప్రత్యేక సెలవు రద్దు..!
5
public holiday news
Public Holiday: 27, 28 వరుసగా 2 రోజులు స్కూళ్లు, కాలేజీలు, ఆఫీసులు బంద్‌! ఆ ప్రత్యేక సెలవు రద్దు..!
Happy Vinayaka Chavithi 2025: వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు, స్పెషల్ HD ఫొటోస్..
10
Happy Ganesh Chaturthi 2025
Happy Vinayaka Chavithi 2025: వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు, స్పెషల్ HD ఫొటోస్..
Tomorrow Schools Holiday: విద్యార్థులకు మళ్లీ పండగ లాంటి వార్త.. రేపు గురువారం అన్ని స్కూళ్లు, కాలేజీలకు హలీడే.. ఎందుకో తెలుసా..?..
5
school holiday news
Tomorrow Schools Holiday: విద్యార్థులకు మళ్లీ పండగ లాంటి వార్త.. రేపు గురువారం అన్ని స్కూళ్లు, కాలేజీలకు హలీడే.. ఎందుకో తెలుసా..?..
Tomorrow Holiday: రేపు తెలంగాణలో స్కూల్స్‌, కళాశాలలు బంద్‌.. ఎక్కడెక్కడో తెలుసా?

Schools Holiday: అతి పెద్ద పండుగ వినాయక చవితిని విద్యార్థులను ఎంతో ఆనందోత్సాహాలతో చేసుకుని ఉంటారు. రేపు పాఠశాలలు, కళాశాలలకు వెళ్లేందుకు సిద్ధమవుతున్నారా? అయితే మీకు శుభవార్త. రేపు కూడా సెలవు లభించింది. అనూహ్యంగా అన్ని పాఠశాలలు, కళాశాలలకు సెలవు లభించింది. ఎందుకంటే తెలంగాణలో వర్షాలు దంచికొడుతున్నాయి. వాగులు, వంకలు పొంగిపొర్లుతుండడంతో పరిస్థితి భయానకంగా మారింది. ముందస్తు జాగ్రత్తలో భాగంగా అన్నీ విద్యాలయాలకు సెలవు ప్రకటించారు. అయితే రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కాకుండా కొన్ని జిల్లాల్లో మాత్రమే సెలవు ప్రకటించారు. ఆ వివరాలు తెలుసుకుందాం.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: Heavyr Rains: దంచికొడుతున్న భారీ వర్షాలు.. కామారెడ్డి, మెదక్ జిల్లాలు అతలాకుతలం

మెదక్ జిల్లాలో..
ఉమ్మడి మెదక్ జిల్లాను భారీ వర్షాలు అతలాకుతలం చేస్తున్నాయి. జిల్లాలో కుంభవృష్టి పడుతుండడంతో అధికారులు అన్నీ విద్యాలయాలకు సెలవు ప్రకటించారు. పాఠశాలలు, కళాశాలలన్నింటికి సెలవు ప్రకటిస్తూ కలెక్టర్ రాహుల్ రాజ్ నిర్ణయం తెలిపారు. రేపు జిల్లాలో అన్ని విద్యాసంస్థలకు సెలవు ప్రకటిస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. అత్యవసరమైతేనే ప్రజలు ఇళ్ల నుంచి బయటకు రావాలని సూచించారు. రేపు, ఎల్లుండి భారీ నుంచి అతిభారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని, అత్యవసర పరిస్థితుల్లో కంట్రోల్ రూమ్ నంబర్  93919 42254కు సమాచారం ఇవ్వాలని కలెక్టర్‌ విజ్ఞప్తి చేశారు.

Also Read: Heavy Rains: భారీ వర్షాలపై తెలంగాణ ప్రభుత్వం అలర్ట్‌.. భోజనం, తాగునీటికి ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు

నిర్మల్ జిల్లాలో..
రేపు పాఠశాలలకు సెలవు ప్రకటిస్తూ నిర్మల్ జిల్లా కలెక్టర్ ప్రకటన చేశారు. నిర్మల్ జిల్లా కురుస్తున్న భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో పరిస్థితి ఆందోళనకరంగా మారింది. గురువారం కూడా భారీ వర్షాలు కురుస్తాయనే సమాచారంతో అధికారులు సెలవు ప్రకటించారు. రేపు జిల్లాలోని అన్ని ప్రభుత్వ, ప్రయివేట్ పాఠశాలలకు జిల్లా కలెక్టర్ అభిలాష అభినవ్ సెలవు ప్రకటించారు.

కామారెడ్డి జిల్లాలో..
తెలంగాణలో ప్రధానంగా కామారెడ్డి జిల్లా చిగురుటాకులా వణికిపోతుంది. రాత్రి నుంచి ఏకధాటిగా భారీ వర్షం పడుతోంది. కుండపోతగా వర్షాలు పడుతుండడంతో అన్నీ ప్రాజెక్టులు.. వాగులు, వంకలు పొంగి పొర్లుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో కామారెడ్డి జిల్లా పరిధిలోని అన్ని విద్యాలయాలకు అధికారులు సెలవు ప్రకటించారు. ఆగస్టు 28 అంటే గురువారం కామారెడ్డి పరిధిలోని అన్ని స్కూళ్లు, కాలేజీలకు సెలవు ఇచ్చారు. ముందస్తు జాగ్రత్తల్లో భాగంగా సెలవు ఇవ్వడంతో విద్యార్థులు ఇళ్ల పట్టూనే ఉండాలని అధికారులు సూచించారు.

Also Read: Heavy Rains: తెలంగాణలో వరుణుడి ఉగ్రరూపం.. వినాయక పండుగ నాడు జిల్లాలు అతలాకుతలం

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Schools and colleges holidayHeavy RainsStudentsmonsoonTelangana Schools Holiday

Trending News